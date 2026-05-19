সিঙ্গার বেকো নিয়ে এল ‘সবার জন্য বিশ্বকাপ’ অফার

ফিফা বিশ্বকাপের উত্তেজনা, আবেগ ও ইমার্সিভ ভিউয়িং এক্সপেরিয়েন্স দেশের প্রতিটি ঘরে পৌঁছে দিতে ‘সবার জন্য বিশ্বকাপ’ শীর্ষক বিশেষ ক্যাম্পেইন চালু করেছে সিঙ্গার বাংলাদেশ।
সম্প্রতি সিঙ্গার বাংলাদেশের ম্যানেজমেন্ট টিম ও ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের উপস্থিতিতে দেশব্যাপী একযোগে এই ক্যাম্পেইনের উদ্বোধন করা হয়।
ক্যাম্পেইনের আওতায় দেশজুড়ে যেকোনো সিঙ্গার বা বেকো শোরুম অথবা singerbd. com থেকে সিঙ্গার বা বেকো টেলিভিশন কিনে সৌভাগ্যবান এক হাজার গ্রাহক ফ্রি টিভি পাওয়ার সুযোগ পাবেন। এ ছাড়া নির্দিষ্ট মডেলের টেলিভিশন ক্রয়ে উপহার হিসেবে দেওয়া হবে বিশেষ টি-শার্ট ও ফুটবল।
এ ছাড়া গ্রাহকদের জন্য থাকছে আকর্ষণীয় এক্সচেঞ্জ সুবিধা ও বিশেষ ছাড়। বিশ্বকাপের আনন্দকে আরও প্রাণবন্ত ও সহজলভ্য করতেই এই উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে বলে জানিয়েছে প্রতিষ্ঠানটি।
সিঙ্গার বাংলাদেশ লিমিটেডের ব্যবস্থাপনা পরিচালক ও সিইও এম এইচ এম ফাইরোজ বলেন, বাংলাদেশে ফুটবল শুধু একটি খেলা নয়, এটি মানুষের আবেগের অংশ। বিশ্বকাপ এলে পরিবার, বন্ধু ও সমাজজুড়ে উৎসবমুখর পরিবেশ তৈরি হয়। সেই আনন্দকে আরও বেশি মানুষের কাছে পৌঁছে দিতেই ‘সবার জন্য বিশ্বকাপ’ ক্যাম্পেইন চালু করা হয়েছে।
