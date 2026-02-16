রমজান উপলক্ষে সাশ্রয়ী মূল্যে পাঁচ পণ্য বিক্রি করবে টিসিবি

পবিত্র রমজান মাস উপলক্ষে সাশ্রয়ী মূল্যে নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্য বিক্রি শুরু করবে রাষ্ট্রীয় বিপণন সংস্থা ট্রেডিং করপোরেশন অব বাংলাদেশ (টিসিবি)। আগামীকাল মঙ্গলবার থেকে রাজধানীসহ সারা দেশে বাজারমূল্যের তুলনায় কম দামে ভোজ্যতেল, চিনি, ছোলা, ডাল ও খেজুর বিক্রি করা হবে।
টিসিবি সূত্র জানায়, রমজানকে সামনে রেখে বিক্রয় কার্যক্রম পরিচালনার জন্য প্রয়োজনীয় সব প্রস্তুতি সম্পন্ন করা হয়েছে। নির্ধারিত ডিলারদের পণ্য সংগ্রহের জন্য আগাম অর্থ জমা দেওয়ার নির্দেশনাও দেওয়া হয়েছে।
এদিকে স্মার্ট ফ্যামিলি কার্ডধারী পরিবারের জন্য প্রতি মাসে নিয়মিতভাবে পণ্য বিক্রয় কার্যক্রম আগের মতোই চলবে। পাশাপাশি ট্রাকসেলের মাধ্যমে সারা দেশে ৩০ থেকে ৩৫ লাখ সাধারণ ভোক্তার কাছে ভর্তুকি মূল্যে পণ্য পৌঁছে দেওয়ার পরিকল্পনা রয়েছে।
রমজান মাসে নিয়মিত পণ্যের পাশাপাশি অতিরিক্তভাবে ছোলা ও খেজুর বিক্রি করা হবে। তবে ট্রাকসেলে বিক্রি হওয়া পণ্যের পরিমাণ ও মূল্য সম্পর্কে এখনো বিস্তারিত জানায়নি সংস্থাটি।
টিসিবির মুখপাত্র শাহাদত হোসেন জানান, রমজানে বাজার স্থিতিশীল রাখতে ট্রাকসেলের মাধ্যমে কয়েকটি পণ্য বিক্রির পরিকল্পনা রয়েছে। প্রাথমিকভাবে ১৭ ফেব্রুয়ারি থেকে এ কার্যক্রম শুরু হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।
শাহাদত হোসেন আরও জানান, প্রতিটি জেলা, সিটি করপোরেশন ও বিভাগীয় শহরে ট্রাকসেলের মাধ্যমে পণ্য বিক্রি করা হবে। সরকারের এই উদ্যোগের মাধ্যমে রমজান মাসে নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যের বাজারে স্থিতিশীলতা আসবে বলে আশা করা হচ্ছে।
জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের (এনবিআর) ই-ভ্যাট সিস্টেমে অনলাইনে ভ্যাট রিটার্ন জমার সময় বাড়ানো হয়েছে। ২২ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত অনলাইনে ভ্যাট দিতে পারবে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান। গতকাল রোববার রাতে এনবিআরের দ্বিতীয় সচিব ব্যারিস্টার মো. বদরুজ্জামান মুন্সী স্বাক্ষরিত এক আদেশে এই সময়সীমা বাড়ানো হয়। প্রতি মাসের ১৫ তারিখ১ ঘণ্টা আগে
পবিত্র রমজান উপলক্ষে চলমান ব্যাংক ও পুঁজিবাজারের সময়সূচির পরিবর্তন করেছে সরকার। নতুন সময়সূচি অনুসারে গ্রাহকেরা ব্যাংকের লেনদেন করতে পারবেন সকাল ৯টা ৩০ থেকে বেলা ২টা ৩০ মিনিট পর্যন্ত। আর পুঁজিবাজারে বিনিয়োগকারীরা লেনেদেন করতে পারবেন সকাল ১০টা থেকে বেলা ১টা ৫০ মিনিট পর্যন্ত। তবে রমজানের পর নিয়মিত সূচি২ ঘণ্টা আগে
নতুন সরকার গঠনের প্রক্রিয়া চলমান থাকা অবস্থায় তড়িঘড়ি করে ডিজিটাল ব্যাংকের লাইসেন্স প্রদানের উদ্যোগকে ‘অনৈতিক, স্বার্থসংঘাতপূর্ণ ও আইনি ঝুঁকিপূর্ণ’ বলে আখ্যা দিয়েছে বাংলাদেশ ব্যাংক অফিসার্স ওয়েলফেয়ার কাউন্সিল। এ বিষয়ে তীব্র প্রতিবাদ জানিয়ে তারা বিতর্কিত পর্ষদ সভা স্থগিতের দাবি জানিয়েছে।২ ঘণ্টা আগে
বিশ্ববাজারে আজ সোমবার সোনার দামে নিম্নমুখী প্রবণতা দেখা গেছে। ডলারের শক্তিশালী অবস্থান এবং প্রধান বাজারগুলোতে ছুটির কারণে লেনদেন সীমিত থাকায় সোনার দাম কিছুটা কমেছে। স্পট গোল্ড বা আন্তর্জাতিক বাজারে তাৎক্ষণিক সোনার দাম আজ শূন্য দশমিক ৭ শতাংশ কমে প্রতি আউন্স ৫ হাজার ৭ দশমিক ৭ ডলারে নেমেছে।৪ ঘণ্টা আগে