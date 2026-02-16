Ajker Patrika
বিশ্ববাণিজ্য

ডলারের দাপটে চাপে সোনা

আজকের পত্রিকা ডেস্ক­
ডলারের দাপটে চাপে সোনা
ছবি: রয়টার্সের সৌজন্যে

বিশ্ববাজারে আজ সোমবার সোনার দামে নিম্নমুখী প্রবণতা দেখা গেছে। ডলারের শক্তিশালী অবস্থান এবং প্রধান বাজারগুলোতে ছুটির কারণে লেনদেন সীমিত থাকায় সোনার দাম কিছুটা কমেছে। স্পট গোল্ড বা আন্তর্জাতিক বাজারে তাৎক্ষণিক সোনার দাম আজ শূন্য দশমিক ৭ শতাংশ কমে প্রতি আউন্স ৫ হাজার ৭ দশমিক ৭ ডলারে নেমেছে। দিনের শুরুতে দাম ১ শতাংশের বেশি কমেছিল।

বার্তা সংস্থা রয়টার্সের প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, আজ যুক্তরাষ্ট্রে প্রেসিডেন্টস ডে এবং চীনসহ এশিয়ার বেশ কিছু দেশে চন্দ্র নববর্ষ উপলক্ষে সরকারি ছুটি ছিল। এর ফলে বাজারে বিনিয়োগকারীদের উপস্থিতি ও তারল্য বা লিকুইডিটি কম ছিল। ইউবিএস-এর বিশ্লেষক জিওভান্নি স্তাউনোভো বলেন, ‘ছুটির কারণে লেনদেন কম হওয়ায় সোনার দাম বর্তমানে আউন্সপ্রতি ৫ হাজার ডলারের আশপাশে ঘোরাঘুরি করছে।’

এদিকে যুক্তরাষ্ট্রের ডলারের মান কিছুটা বাড়ায় অন্যান্য মুদ্রার ধারকদের জন্য সোনা কেনা ব্যয়বহুল হয়ে পড়েছে। সম্প্রতি প্রকাশিত মার্কিন অর্থনৈতিক উপাত্তে দেখা গেছে, জানুয়ারিতে ভোক্তা মূল্য বা ইনফ্লেশন প্রত্যাশার চেয়ে কম বাড়লেও কর্মসংস্থানের হার অপ্রত্যাশিতভাবে বেড়েছে। এ অবস্থায় আগামী ১৮ মার্চ ফেডারেল রিজার্ভের (ফেড) পরবর্তী বৈঠকে সুদের হার অপরিবর্তিত রাখার সম্ভাবনা দেখছেন বিনিয়োগকারীরা। সাধারণত সুদের হার কমলে সোনার মতো অনুৎপাদনশীল সম্পদের দাম বাড়ে।

এ ছাড়া সোনার দামের ওপর ভূ-রাজনৈতিক পরিস্থিতির প্রভাবও স্পষ্ট। গত রোববার একজন ইরানি কূটনীতিক জানিয়েছেন, ইরান যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে একটি পরমাণু চুক্তির চেষ্টা করছে যা দুই পক্ষের জন্যই লাভজনক হতে পারে। এমন পরিস্থিতিতে ওএএনডিএ-এর বিশ্লেষক জেইন ভাওদা সোনার মধ্যমেয়াদি লক্ষ্যমাত্রা ৫ হাজার ৫০০ ডলার থেকে কমিয়ে ৫ হাজার ১০০ থেকে ৫ হাজার ২০০ ডলারের মধ্যে নির্ধারণ করেছেন।

সোনার পাশাপাশি রুপার দামও কমেছে। স্পট সিলভার আজ ০.৪ শতাংশ কমে প্রতি আউন্স ৭৭ দশমিক ৯ ডলারে দাঁড়িয়েছে। এ ছাড়া প্ল্যাটিনামের দাম ০.৯ শতাংশ কমে ২ হাজার ৪৩ দশমিক ৬ ডলারে এবং প্যালাডিয়ামের দাম ০.৩ শতাংশ কমে ১ হাজার ৬৮১ দশমিক ৩৪ ডলারে নেমেছে।

বিষয়:

চীনদামযুক্তরাষ্ট্রসোনাবিশ্ব অর্থনীতিডলারঅর্থনীতির খবর
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

বিদেশি বিশ্ববিদ্যালয়ে ভিসি পদ সামলেছেন অধ্যাপক হাছিব, আছে গবেষণাকর্মও

বিদেশি বিশ্ববিদ্যালয়ে ভিসি পদ সামলেছেন অধ্যাপক হাছিব, আছে গবেষণাকর্মও

দশমিনা আওয়ামী লীগের অফিস খুলে মিলাদ, ফের ভাঙচুর-তালাবদ্ধ

দশমিনা আওয়ামী লীগের অফিস খুলে মিলাদ, ফের ভাঙচুর-তালাবদ্ধ

ছোট মন্ত্রিসভায় যাঁদের নাম

ছোট মন্ত্রিসভায় যাঁদের নাম

রাষ্ট্রপতি পদে সাহাবুদ্দিনের উত্তরসূরির খোঁজে বিএনপি

কে হচ্ছেন রাষ্ট্রপতি

মুখ খুললে অনেকের প্যান্ট খুলে যাবে, হিসাব করে পাঙ্গা লড়তে আইসেন: ফয়েজ আহমদ তৈয়্যব

মুখ খুললে অনেকের প্যান্ট খুলে যাবে, হিসাব করে পাঙ্গা লড়তে আইসেন: ফয়েজ আহমদ তৈয়্যব

সম্পর্কিত

ডলারের দাপটে চাপে সোনা

ডলারের দাপটে চাপে সোনা

ফেসবুক-ইউটিউবে টাকার ‘নমুনা নোট’ নিয়ে ভিডিও-ছবি, বাংলাদেশ ব্যাংকের সতর্কবার্তা

ফেসবুক-ইউটিউবে টাকার ‘নমুনা নোট’ নিয়ে ভিডিও-ছবি, বাংলাদেশ ব্যাংকের সতর্কবার্তা

অনলাইনে ভ্যাট রিটার্ন দাখিলের সময় বাড়ল ২২ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত

অনলাইনে ভ্যাট রিটার্ন দাখিলের সময় বাড়ল ২২ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত

ইইউতে পোশাকের দামে পতন

ইইউতে পোশাকের দামে পতন