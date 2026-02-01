আন্তর্জাতিক বাণিজ্য মেলায় প্রথম স্থান অর্জন কারাবন্দীদের পণ্য নিয়ে সাজানো প্যাভিলিয়নের

সদ্য সমাপ্ত ৩০ তম আন্তর্জাতিক বাণিজ্য মেলায় কারাবন্দীদের উৎপাদিত পণ্য নিয়ে সাজানো বাংলাদেশ জেল প্যাভিলিয়ন সাধারণ প্যাভিলিয়ন ক্যাটাগরিতে ১ম স্থান অর্জন করেছে। আজ রোববার সরকারি কারা মহাপরিদর্শক (উন্নয়ন ও মিডিয়া) মো. জান্নাত উল ফরহাদের সই করা এক বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়।
বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, ৩০ তম আন্তর্জাতিক বাণিজ্য মেলা-২০২৬তে বাংলাদেশ জেল প্যাভিলিয়নে দেশের ৩৮টি জেলে থাকা বন্দীদের তৈরি ৪০২ প্রকার পণ্য প্রদর্শিত ও বিক্রি হয়েছে। বন্দীদের তৈরি দৃষ্টিনন্দন, আকর্ষণীয় হস্ত ও কারুশিল্পের প্রদর্শন এবং সুশৃঙ্খল সুবিন্যস্ত অবকাঠামো ব্যবস্থাপনার জন্য আন্তর্জাতিক বাণিজ্য মেলা কর্তৃপক্ষ কারা প্যাভিলিয়নকে সাধারণ প্যাভিলিয়ন ক্যাটাগরিতে এ পুরস্কার প্রদান করেন।
বিজ্ঞপ্তিতে আরও বলা হয়, এবারের মেলায় ৭০ লাখ ২৮ হাজার ৭০৩ টাকার পণ্য বিক্রি হয়েছে, যা অতীতের যে কোনো সময়ের চেয়ে সর্বোচ্চ।
গত শনিবার (৩১ জানুয়ারি) বাণিজ্য মেলার সমাপনী অনুষ্ঠানে কারা অধিদপ্তরের অতিরিক্ত কারা মহাপরিদর্শক কর্নেল মো. মেছবাহুল আলম সেলিমের হাতে ক্রেস্ট ও সনদ তুলে দেন বাণিজ্য, বস্ত্র ও পাট এবং বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টা শেখ বশির উদ্দিন।
সমাপনী অনুষ্ঠানে আরও ছিলেন কারা অধিদপ্তরের সহকারী কারা মহাপরিদর্শক (উৎপাদন) এ কে এ এম মাসুম, কাশিমপুর কেন্দ্রীয় কারাগার পার্ট-২ এর সিনিয়র জেল সুপার আল মামুন ও অন্যান্য কর্মকর্তা-কর্মচারীরা।
নতুন বছরের শুরুতে ডাক বিভাগের ডিজিটাল আর্থিক সেবা নগদ নিজেদের ইতিহাসে এক মাসে সর্বোচ্চ লেনদেনে রেকর্ড করেছে। সদ্য বিদায়ী জানুয়ারি মাসে নগদ ৪০ হাজার ৩০১ কোটি টাকা লেনদেন করেছে, যা এখন পর্যন্ত এক মাসে সর্বোচ্চ লেনদেন।২ ঘণ্টা আগে
স্কয়ার ফুড অ্যান্ড বেভারেজ লিমিটেড (এসএফবিএল)-এর চিফ এক্সিকিউটিভ অফিসার (সিইও) হিসেবে পদোন্নতি লাভ করেছেন মো. পারভেজ সাইফুল ইসলাম। এক বিজ্ঞপ্তিতে এসএফবিএল-এর পক্ষ থেকে বলা হয়, সম্প্রতি কক্সবাজারে কোম্পানির বার্ষিক সেলস কনফারেন্স অনুষ্ঠিত হয়েছে।৩ ঘণ্টা আগে
বাণিজ্যিক সাফল্য ও রপ্তানির সম্ভাবনার ইতিবাচক বার্তা দিয়ে শেষ হলো পূর্বাচলের বাংলাদেশ-চায়না ফ্রেন্ডশিপ এক্সিবিশন সেন্টারে মাসব্যাপী আয়োজিত ৩০তম ঢাকা আন্তর্জাতিক বাণিজ্য মেলা-২০২৬। ১ থেকে ৩১ জানুয়ারি পর্যন্ত চলা এই মেলায় মোট ৬১৭ কোটি টাকার লেনদেন হয়েছে।৮ ঘণ্টা আগে
বৈশ্বিক বাজারে রপ্তানি চাপে থাকলেও চামড়াশিল্প এখনো প্রবৃদ্ধির ধারা ধরে রেখেছে। চলতি অর্থবছরের প্রথম ৬ মাসে সার্বিক পণ্য রপ্তানি কমলেও তুলনামূলক ভালো অবস্থান বজায় রেখেছে দেশের দ্বিতীয় বৃহত্তম এ রপ্তানি খাতটি। তবে ডিসেম্বরে কিছুটা হোঁচট খাওয়ায় এই প্রবৃদ্ধির স্থায়িত্ব নিয়ে নতুন করে প্রশ্ন উঠেছে।১৬ ঘণ্টা আগে