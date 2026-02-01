Ajker Patrika
অর্থনীতি

স্কয়ার ফুড অ্যান্ড বেভারেজ লিমিটেডের নতুন সিইও মো. পারভেজ সাইফুল ইসলাম

আজকের পত্রিকা ডেস্ক­
স্কয়ার ফুড অ্যান্ড বেভারেজ লিমিটেডের নতুন সিইও মো. পারভেজ সাইফুল ইসলাম
স্কয়ার ফুড অ্যান্ড বেভারেজ লিমিটেডের সিইও হিসেবে পদোন্নতি লাভ করেছেন মো. পারভেজ সাইফুল ইসলাম। ছবি: বিজ্ঞপ্তি

স্কয়ার ফুড অ্যান্ড বেভারেজ লিমিটেড (এসএফবিএল)-এর চিফ এক্সিকিউটিভ অফিসার (সিইও) হিসেবে পদোন্নতি লাভ করেছেন মো. পারভেজ সাইফুল ইসলাম। এক বিজ্ঞপ্তিতে এসএফবিএল-এর পক্ষ থেকে বলা হয়, সম্প্রতি কক্সবাজারে কোম্পানির বার্ষিক সেলস কনফারেন্স অনুষ্ঠিত হয়েছে। এই কনফারেন্সে এই পদোন্নতির ঘোষণা দেওয়া হয়। কনফারেন্সে এসএফবিএল তাদের ২৫ বছর পূর্তি এবং টানা সপ্তম বারের মতো সেলস টার্গেট অর্জনের সাফল্য উদযাপন করেছে।

পদোন্নতি প্রসঙ্গে দৃঢ় বিশ্বাস ব্যক্ত করে স্কয়ার ফুড অ্যান্ড বেভারেজ লিমিটেডের ম্যানেজিং ডিরেক্টর অঞ্জন চৌধুরী বলেন, এই সুযোগ্য নেতৃত্বে এসএফবিএল দেশের বাজারে নিজেদের অবস্থান আরও সুদৃঢ় করবে এবং আন্তর্জাতিক বাজারেও সাফল্যের ধারা বজায় রাখবে।

এফএমসিজি খাতে মো. পারভেজ সাইফুল ইসলামের রয়েছে দীর্ঘ ও বর্ণাঢ্য অভিজ্ঞতা। সিইও হিসেবে দায়িত্ব নেওয়ার আগে তিনি একই কোম্পানির চিফ অপারেটিং অফিসার (সিওও) হিসেবে কর্মরত ছিলেন।

রাঁধুনী, রুচি এবং চাষী-র মতো জনপ্রিয় ব্র্যান্ডগুলোর ধারাবাহিক প্রবৃদ্ধি ও সাফল্যে তিনি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছেন। দুই দশকেরও বেশি সময়ের ক্যারিয়ারে তিনি সেলস ম্যানেজমেন্ট, সাপ্লাই চেইন অপ্টিমাইজেশন এবং বিজনেস স্কেলিং-এ একজন কৌশলী নেতা হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেছেন।

তাঁর এই পদোন্নতি কোম্পানির জন্য এক নতুন অধ্যায়ের সূচনা করল, যার মাধ্যমে তিনি টেকসই উদ্ভাবন এবং বিশ্ববাজারে সম্প্রসারণের লক্ষ্যে কোম্পানিকে নেতৃত্ব দিয়ে যাবেন।

বিষয়:

করপোরেটঅর্থনীতির খবর
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

শফিকুর রহমানের পোস্ট নিয়ে আলোচনা, সাইবার হামলার কথা জানাল জামায়াত

শফিকুর রহমানের পোস্ট নিয়ে আলোচনা, সাইবার হামলার কথা জানাল জামায়াত

কর্মচারীদের কর্মবিরতিতে ৮ ঘণ্টা অচল চট্টগ্রাম বন্দর

কর্মচারীদের কর্মবিরতিতে ৮ ঘণ্টা অচল চট্টগ্রাম বন্দর

কারাগারে প্রথম ‘সেক্স রুম’ চালু করল ইতালি

কারাগারে প্রথম ‘সেক্স রুম’ চালু করল ইতালি

তারেক রহমানের উপহার পাওয়া অন্ধ গফুরের বাড়িতে হামলা ও লুটপাট

তারেক রহমানের উপহার পাওয়া অন্ধ গফুরের বাড়িতে হামলা ও লুটপাট

হান্নান মাসউদের পথসভায় হামলা, আহত ৩

হান্নান মাসউদের পথসভায় হামলা, আহত ৩

সম্পর্কিত

স্কয়ার ফুড অ্যান্ড বেভারেজ লিমিটেডের নতুন সিইও মো. পারভেজ সাইফুল ইসলাম

স্কয়ার ফুড অ্যান্ড বেভারেজ লিমিটেডের নতুন সিইও মো. পারভেজ সাইফুল ইসলাম

ঢাকা আন্তর্জাতিক বাণিজ্য মেলায় ৬১৭ কোটি টাকার লেনদেন

ঢাকা আন্তর্জাতিক বাণিজ্য মেলায় ৬১৭ কোটি টাকার লেনদেন

সার্বিক পণ্য রপ্তানি কমলেও চামড়া খাতে স্বস্তি

সার্বিক পণ্য রপ্তানি কমলেও চামড়া খাতে স্বস্তি

সোনার বাজার অস্থির ৩ কারণে

সোনার বাজার অস্থির ৩ কারণে