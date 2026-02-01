স্কয়ার ফুড অ্যান্ড বেভারেজ লিমিটেডের নতুন সিইও মো. পারভেজ সাইফুল ইসলাম

স্কয়ার ফুড অ্যান্ড বেভারেজ লিমিটেড (এসএফবিএল)-এর চিফ এক্সিকিউটিভ অফিসার (সিইও) হিসেবে পদোন্নতি লাভ করেছেন মো. পারভেজ সাইফুল ইসলাম। এক বিজ্ঞপ্তিতে এসএফবিএল-এর পক্ষ থেকে বলা হয়, সম্প্রতি কক্সবাজারে কোম্পানির বার্ষিক সেলস কনফারেন্স অনুষ্ঠিত হয়েছে। এই কনফারেন্সে এই পদোন্নতির ঘোষণা দেওয়া হয়। কনফারেন্সে এসএফবিএল তাদের ২৫ বছর পূর্তি এবং টানা সপ্তম বারের মতো সেলস টার্গেট অর্জনের সাফল্য উদযাপন করেছে।
পদোন্নতি প্রসঙ্গে দৃঢ় বিশ্বাস ব্যক্ত করে স্কয়ার ফুড অ্যান্ড বেভারেজ লিমিটেডের ম্যানেজিং ডিরেক্টর অঞ্জন চৌধুরী বলেন, এই সুযোগ্য নেতৃত্বে এসএফবিএল দেশের বাজারে নিজেদের অবস্থান আরও সুদৃঢ় করবে এবং আন্তর্জাতিক বাজারেও সাফল্যের ধারা বজায় রাখবে।
এফএমসিজি খাতে মো. পারভেজ সাইফুল ইসলামের রয়েছে দীর্ঘ ও বর্ণাঢ্য অভিজ্ঞতা। সিইও হিসেবে দায়িত্ব নেওয়ার আগে তিনি একই কোম্পানির চিফ অপারেটিং অফিসার (সিওও) হিসেবে কর্মরত ছিলেন।
রাঁধুনী, রুচি এবং চাষী-র মতো জনপ্রিয় ব্র্যান্ডগুলোর ধারাবাহিক প্রবৃদ্ধি ও সাফল্যে তিনি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছেন। দুই দশকেরও বেশি সময়ের ক্যারিয়ারে তিনি সেলস ম্যানেজমেন্ট, সাপ্লাই চেইন অপ্টিমাইজেশন এবং বিজনেস স্কেলিং-এ একজন কৌশলী নেতা হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেছেন।
তাঁর এই পদোন্নতি কোম্পানির জন্য এক নতুন অধ্যায়ের সূচনা করল, যার মাধ্যমে তিনি টেকসই উদ্ভাবন এবং বিশ্ববাজারে সম্প্রসারণের লক্ষ্যে কোম্পানিকে নেতৃত্ব দিয়ে যাবেন।
বাণিজ্যিক সাফল্য ও রপ্তানির সম্ভাবনার ইতিবাচক বার্তা দিয়ে শেষ হলো পূর্বাচলের বাংলাদেশ-চায়না ফ্রেন্ডশিপ এক্সিবিশন সেন্টারে মাসব্যাপী আয়োজিত ৩০তম ঢাকা আন্তর্জাতিক বাণিজ্য মেলা-২০২৬। ১ থেকে ৩১ জানুয়ারি পর্যন্ত চলা এই মেলায় মোট ৬১৭ কোটি টাকার লেনদেন হয়েছে।৬ ঘণ্টা আগে
বৈশ্বিক বাজারে রপ্তানি চাপে থাকলেও চামড়াশিল্প এখনো প্রবৃদ্ধির ধারা ধরে রেখেছে। চলতি অর্থবছরের প্রথম ৬ মাসে সার্বিক পণ্য রপ্তানি কমলেও তুলনামূলক ভালো অবস্থান বজায় রেখেছে দেশের দ্বিতীয় বৃহত্তম এ রপ্তানি খাতটি। তবে ডিসেম্বরে কিছুটা হোঁচট খাওয়ায় এই প্রবৃদ্ধির স্থায়িত্ব নিয়ে নতুন করে প্রশ্ন উঠেছে।১৪ ঘণ্টা আগে
বছর ঘুরলেও বিশ্ববাজারে সোনার দামে অস্থিরতা থামেনি। বরং এরই মধ্যে দাম আগের পূর্বাভাস ছাড়িয়ে গেছে। তার প্রভাব পড়ছে দেশে দেশে, বড় ধাক্কা লেগেছে অর্থনীতিতে। বিশ্বজুড়ে দিনে দিনে যেভাবে অনিশ্চয়তা বাড়ছে, তাতে বিশ্লেষকেরা সঠিকভাবে বলতেও পারছেন না, ঠিক কবে নাগাদ সোনার বাজারে স্বস্তি ফিরবে।১৪ ঘণ্টা আগে
বিশ্ববাজারের সঙ্গে মিল রেখে স্বয়ংক্রিয় পদ্ধতিতে দেশের বাজারে সব ধরনের জ্বালানি তেলের দাম কমিয়েছে সরকার। ফেব্রুয়ারি মাসের জন্য ডিজেল, কেরোসিন, পেট্রোল ও অকটেনের দাম লিটারে ২ টাকা করে কমেছে।১৭ ঘণ্টা আগে