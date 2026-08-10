Ajker Patrika
En
অর্থনীতি

বিদেশে বাংলাদেশি শিক্ষার্থীদের আন্তর্জাতিক কার্ড ব্যবহারের অনুমতি

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
বিদেশে বাংলাদেশি শিক্ষার্থীদের আন্তর্জাতিক কার্ড ব্যবহারের অনুমতি
বাংলাদেশ ব্যাংক। ফাইল ছবি

বিদেশে বাংলাদেশি শিক্ষার্থীদের লেনদেন প্রক্রিয়া সহজ করতে শিক্ষা খাতে আন্তর্জাতিক কার্ড ব্যবহারের অনুমতি দিয়েছে বাংলাদেশ ব্যাংক।

আজ সোমবার (১০ আগস্ট) জারি করা এক প্রজ্ঞাপনে বলা হয়েছে, অনুমোদিত ডিলার (এডি) ব্যাংকসমূহ বিদেশি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে টিউশন ফি ও অন্যান্য শিক্ষা ব্যয় পরিশোধের জন্য ডেবিট, প্রিপেইড বা ক্রেডিট কার্ড ইস্যু করতে পারবে। বিদেশি বিশ্ববিদ্যালয় ও ভর্তি প্ল্যাটফর্মগুলোতে আন্তর্জাতিক কার্ডের মাধ্যমে অর্থ পরিশোধের বাড়তি চাহিদার প্রেক্ষিতে এ সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।

এ বিষয়ে বাংলাদেশ ব্যাংক স্পষ্ট করে জানিয়েছে, এ ধরনের লেনদেন আলাদাভাবে বিবেচিত হবে এবং বিদ্যমান ভ্রমণ কোটা বা অন্যান্য বৈদেশিক মুদ্রা সুবিধার আওতায় গণ্য হবে না।

কার্ড শিক্ষার্থীর নামে অথবা যিনি শিক্ষার ব্যয় বহন করছেন তাঁর নামে ইস্যু করা যেতে পারে। এডি ব্যাংকসমূহকে সকল প্রয়োজনীয় নিয়ন্ত্রক আনুষ্ঠানিকতা সম্পন্ন করতে হবে এবং নির্ধারিত সময়সীমার মধ্যে শুধুমাত্র অনুমোদিত শিক্ষা-সংক্রান্ত পরিশোধেই কার্ড ব্যবহারের বিষয়টি নিশ্চিত করতে হবে।

এডি ব্যাংকসমূহকে যথাযথ রেকর্ড সংরক্ষণ এবং নির্ধারিত পারপাস কোড ব্যবহার করে বাংলাদেশ ব্যাংকে সব লেনদেন প্রতিবেদন পাঠানোর নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

বিষয়:

শিক্ষার্থীবাংলাদেশ ব্যাংকডেবিট কার্ডক্রেডিট কার্ডঅর্থনীতির খবরব্যাংক
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

পঠিত
সর্বশেষ
এলাকার খবর
খুঁজুন

পাঠকের আগ্রহ

সম্পর্কিত