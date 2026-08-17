এনআরবি ব্যাংকের ভিসা ইসলামিক সিগনেচার ক্রেডিট কার্ড চালু

এনআরবি ব্যাংক পিএলসি ভিসা ইসলামিক সিগনেচার ক্রেডিট কার্ড চালু করেছে। বৃহস্পতিবার (১৩ আগস্ট) ব্যাংকের প্রধান কার্যালয়ে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে ব্যাংকের প্রতিষ্ঠাতা ও চেয়ারম্যান ইকবাল আহমেদ ওবিই ডিবিএ এবং পরিচালনা পর্ষদের সদস্য, ব্যবস্থাপনা পরিচালক ও প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা তারেক রিয়াজ খান, অতিরিক্ত পরিচালক ও উপব্যবস্থাপনা পরিচালকদের উপস্থিতিতে নতুন এই কার্ডের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করা হয়।
নতুন এই কার্ডের মাধ্যমে এনআরবি ব্যাংকের কার্ডধারীরা জাতীয় ও আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর লাউঞ্জ ব্যবহারের সুবিধা, বিমানবন্দর পিক অ্যান্ড ড্রপ সেবা, বছরব্যাপী ক্যাশব্যাক ও বিভিন্ন মূল্যছাড়ের অফার উপভোগ করতে পারবেন।
অনুষ্ঠানে ব্যাংকের নির্বাহী কমিটির চেয়ারম্যান মো. কামরুল ইসলাম চৌধুরী, অডিট কমিটির চেয়ারম্যান মিনহাজ শহীদ, এফসিএ, ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা কমিটির চেয়ারম্যান শেখ মো. সেলিম এবং স্বতন্ত্র পরিচালক ফেরদৌস আরা বেগম, অধ্যাপক শরীফ নুরুল আহকাম ও এস কে মতিউর রহমান উপস্থিত ছিলেন।
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