অর্থনীতি

কমার পরদিনই সোনার দাম বাড়ল দ্বিগুণ

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
দেশের বাজারে সোনার দাম বাড়ানোর ঘোষণা দিয়েছে বাংলাদেশ জুয়েলার্স সমিতি (বাজুস)। প্রতি ভরিতে সর্বোচ্চ ২ হাজার ৬১২ টাকা পর্যন্ত বাড়ানো হয়েছে। এতে করে ভালো মানের সোনার দাম ২ লাখ ৯ হাজার টাকা ছাড়িয়েছে।

আজ বুধবার (১৯ নভেম্বর) বাজুসের এক বিজ্ঞপ্তিতে এসব তথ্য জানানো হয়েছে। নতুন এ দাম কাল বৃহস্পতিবার থেকে কার্যকর হবে।

এর আগে গতকাল মঙ্গলবার প্রতি ভরিতে সর্বোচ্চ ১ হাজার ৩৬৪ টাকা পর্যন্ত কমানো হয়। কিন্তু এক দিনের ব্যবধানে তা প্রায় দ্বিগুণ ২ হাজার ৬১২ টাকা বেড়েছে। ফলে ভালো মানের ২২ ক্যারেটের সোনার ভরি দাঁড়িয়েছে ২ লাখ ৯ হাজার ৫২০ টাকা।

বাজুস জানিয়েছে, স্থানীয় বাজারে তেজাবি সোনার (পিওর গোল্ড) দাম বাড়ায় সোনার মূল্য সমন্বয় করা হয়েছে। তবে মূল কারণ হচ্ছে, বৈশ্বিক বাজারে সোনার দাম বেড়েছে। আন্তর্জাতিক বাজারে প্রতি আউন্স সোনার দাম ৪ হাজার ১০০ ডলার ছাড়িয়ে গেছে।

