দেশে স্টিল শিল্পের বাজার ৮ হাজার কোটি টাকার

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
দেশে প্রিফ্যাব্রিকেটেড স্টিল শিল্পের বাজার এখন ৮ হাজার কোটি টাকার বেশি। শিল্পায়ন, অবকাঠামো উন্নয়ন ও রপ্তানির সম্ভাবনাময় খাতটি দ্রুত সম্প্রসারণ ঘটাচ্ছে। এই বাস্তবতায় নভেম্বরে রাজধানীতে আয়োজন করা হবে দুই দিনের ‘মেটাল এক্সপো বাংলাদেশ ২০২৫’।
আগামী ২০ থেকে ২২ নভেম্বর রাজধানীর বসুন্ধরা ইন্টারন্যাশনাল কনভেনশন সিটিতে অনুষ্ঠিত হবে এই এক্সপো। অনুষ্ঠানটি সফলভাবে আয়োজন করতে স্টিল বিল্ডিং ম্যানুফ্যাকচারার্স অ্যাসোসিয়েশন (এসবিএমএ) এবং এমএস লিমরা এক্সিবিশনসের মধ্যে সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরিত হয়েছে।
গতকাল বুধবার ঢাকার বনানীর বুয়েট গ্র্যাজুয়েটস ক্লাব লিমিটেডে আয়োজিত এই অনুষ্ঠানে উভয় প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধিসহ সাবেক ও বর্তমান নেতা এবং ব্যবসায়ীরা উপস্থিত ছিলেন। গতকাল বৃহস্পতিবার এক বিজ্ঞপ্তিতে এসব তথ্য জানায় এসবিএমএ।
খাত-সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিরা বলেন, প্রি-ফেব্রিকেটেড স্টিল শিল্প অবকাঠামো উন্নয়ন, পরিবহন, জ্বালানি, ভারী প্রকৌশল ও নির্মাণ খাতে অপরিহার্য ভূমিকা রাখছে। গত কয়েক বছরে এই শিল্পে ২০ শতাংশের বেশি সম্প্রসারণ ঘটেছে। বর্তমানে এর বার্ষিক টার্নওভার দাঁড়িয়েছে ৩ হাজার কোটি টাকার বেশি।
অ্যাসোসিয়েশনের পক্ষ থেকে শুল্কমুক্ত তৈরি পণ্য আমদানি বন্ধ, ভ্যাট রেজিস্ট্রেশন-বহির্ভূত ম্যানুফ্যাকচারারদের ভ্যাটের আওতায় আনা, সরকারি প্রকল্পের টেন্ডারে সমান সুযোগ এবং প্রি-ফ্যাব্রিকেটেড শিল্পকে বন্ডেড ওয়্যার হাউস সুবিধা দেওয়ার দাবি জানানো হয়।
এসবিএমএর সাবেক সভাপতি ও সরকার স্টিলের এমডি জাকির হোসেন সরকার বলেন, দেশে প্রায় ৪০০ টির বেশি স্টিল মিল রয়েছে, যাদের বার্ষিক উৎপাদন সক্ষমতা ৪ লাখ টন। দেশে ২ লাখ টনের বেশি চাহিদা পূরণের পর বাকিটা রপ্তানির সুযোগ তৈরি হচ্ছে। ইতিমধ্যে আফ্রিকা, মধ্যপ্রাচ্যসহ বিভিন্ন দেশে রপ্তানি হচ্ছে। ভবিষ্যতে আরও নতুন বাজারে রপ্তানির সুযোগ সৃষ্টি হবে।
অন্যদিকে এসবিএমএ নেতা এবং কম্পোজিট স্টিল স্ট্রাকচার লিমিটেডের ব্যবস্থাপনা পরিচালক মোহাম্মদ আরমান বলেন, ‘আমরা বছরে সরকারের রাজস্ব আয়ে ২০০ কোটি টাকার বেশি অবদান রাখি; অথচ এই খাতের জন্য কোনো রপ্তানি প্রণোদনা নেই। বিশেষ তহবিল গঠনের মাধ্যমে এই খাতকে রপ্তানিতে আরও প্রতিযোগিতামূলক করা সম্ভব।
মোহাম্মদ আরমান আরও বলেন, এই শিল্পে কর্মসংস্থানের ব্যাপক সুযোগ রয়েছে। প্রতিটি কারখানায় শ্রমিকদের ন্যূনতম মাসিক মজুরি ১৫-২০ হাজার টাকা থেকে শুরু হয়ে কয়েক বছরের মধ্যে ৩০-৪০ হাজার টাকায় উন্নীত হয়। বিদেশে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত দক্ষ শ্রমিকেরা মাসে ৩ থেকে ৬ লাখ টাকা পর্যন্ত আয় করছেন।
দেশে প্রিফ্যাব্রিকেটেড স্টিল শিল্পের বাজার এখন ৮ হাজার কোটি টাকার বেশি। শিল্পায়ন, অবকাঠামো উন্নয়ন ও রপ্তানির সম্ভাবনাময় খাতটি দ্রুত সম্প্রসারণ ঘটাচ্ছে। এই বাস্তবতায় নভেম্বরে রাজধানীতে আয়োজন করা হবে দুই দিনের ‘মেটাল এক্সপো বাংলাদেশ ২০২৫’।
আগামী ২০ থেকে ২২ নভেম্বর রাজধানীর বসুন্ধরা ইন্টারন্যাশনাল কনভেনশন সিটিতে অনুষ্ঠিত হবে এই এক্সপো। অনুষ্ঠানটি সফলভাবে আয়োজন করতে স্টিল বিল্ডিং ম্যানুফ্যাকচারার্স অ্যাসোসিয়েশন (এসবিএমএ) এবং এমএস লিমরা এক্সিবিশনসের মধ্যে সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরিত হয়েছে।
গতকাল বুধবার ঢাকার বনানীর বুয়েট গ্র্যাজুয়েটস ক্লাব লিমিটেডে আয়োজিত এই অনুষ্ঠানে উভয় প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধিসহ সাবেক ও বর্তমান নেতা এবং ব্যবসায়ীরা উপস্থিত ছিলেন। গতকাল বৃহস্পতিবার এক বিজ্ঞপ্তিতে এসব তথ্য জানায় এসবিএমএ।
খাত-সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিরা বলেন, প্রি-ফেব্রিকেটেড স্টিল শিল্প অবকাঠামো উন্নয়ন, পরিবহন, জ্বালানি, ভারী প্রকৌশল ও নির্মাণ খাতে অপরিহার্য ভূমিকা রাখছে। গত কয়েক বছরে এই শিল্পে ২০ শতাংশের বেশি সম্প্রসারণ ঘটেছে। বর্তমানে এর বার্ষিক টার্নওভার দাঁড়িয়েছে ৩ হাজার কোটি টাকার বেশি।
অ্যাসোসিয়েশনের পক্ষ থেকে শুল্কমুক্ত তৈরি পণ্য আমদানি বন্ধ, ভ্যাট রেজিস্ট্রেশন-বহির্ভূত ম্যানুফ্যাকচারারদের ভ্যাটের আওতায় আনা, সরকারি প্রকল্পের টেন্ডারে সমান সুযোগ এবং প্রি-ফ্যাব্রিকেটেড শিল্পকে বন্ডেড ওয়্যার হাউস সুবিধা দেওয়ার দাবি জানানো হয়।
এসবিএমএর সাবেক সভাপতি ও সরকার স্টিলের এমডি জাকির হোসেন সরকার বলেন, দেশে প্রায় ৪০০ টির বেশি স্টিল মিল রয়েছে, যাদের বার্ষিক উৎপাদন সক্ষমতা ৪ লাখ টন। দেশে ২ লাখ টনের বেশি চাহিদা পূরণের পর বাকিটা রপ্তানির সুযোগ তৈরি হচ্ছে। ইতিমধ্যে আফ্রিকা, মধ্যপ্রাচ্যসহ বিভিন্ন দেশে রপ্তানি হচ্ছে। ভবিষ্যতে আরও নতুন বাজারে রপ্তানির সুযোগ সৃষ্টি হবে।
অন্যদিকে এসবিএমএ নেতা এবং কম্পোজিট স্টিল স্ট্রাকচার লিমিটেডের ব্যবস্থাপনা পরিচালক মোহাম্মদ আরমান বলেন, ‘আমরা বছরে সরকারের রাজস্ব আয়ে ২০০ কোটি টাকার বেশি অবদান রাখি; অথচ এই খাতের জন্য কোনো রপ্তানি প্রণোদনা নেই। বিশেষ তহবিল গঠনের মাধ্যমে এই খাতকে রপ্তানিতে আরও প্রতিযোগিতামূলক করা সম্ভব।
মোহাম্মদ আরমান আরও বলেন, এই শিল্পে কর্মসংস্থানের ব্যাপক সুযোগ রয়েছে। প্রতিটি কারখানায় শ্রমিকদের ন্যূনতম মাসিক মজুরি ১৫-২০ হাজার টাকা থেকে শুরু হয়ে কয়েক বছরের মধ্যে ৩০-৪০ হাজার টাকায় উন্নীত হয়। বিদেশে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত দক্ষ শ্রমিকেরা মাসে ৩ থেকে ৬ লাখ টাকা পর্যন্ত আয় করছেন।
বিগত বছরগুলোতে বোরো ও আমন মৌসুমে সরকারি ধান-চাল সংগ্রহের লক্ষ্য পূরণ করতে পারেনি খাদ্য মন্ত্রণালয়। কিন্তু এবার চিত্র ভিন্ন। নির্ধারিত সময় শেষ হওয়ার আগেই লক্ষ্য ছাড়িয়ে গেছে সংগ্রহ। ইতিহাসে প্রথমবার সর্বোচ্চ পরিমাণ ধান ও চাল সংগ্রহ করেছে সরকার।২ ঘণ্টা আগে
আগস্টের প্রথম ২০ দিনে রেমিট্যান্স (প্রবাসী আয়) প্রবাহ ৭ দশমিক ৪ শতাংশ বেড়ে ১ হাজার ৬৪২ মিলিয়ন মার্কিন ডলারে পৌঁছেছে।২ ঘণ্টা আগে
বাংলাদেশের বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ দাঁড়িয়েছে ৩০ দশমিক ৮৫ বিলিয়ন মার্কিন ডলার। তবে, আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিল (আইএমএফ)-এর ব্যালেন্স অব পেমেন্টস অ্যান্ড ইন্টারন্যাশনাল ইনভেস্টমেন্ট পজিশন ম্যানুয়াল (বিপিএম-৬) পদ্ধতি অনুসারে, বাংলাদেশের নিট রিজার্ভ বর্তমানে ২৫ দশমিক ৮৬ বিলিয়ন মার্কিন ডলার।২ ঘণ্টা আগে
সেলফ চেকআউট কাউন্টার চালু করল দেশের বৃহত্তম রিটেইল চেইনশপ ‘স্বপ্ন’। প্রথাগত কেনাকাটায় এটি ক্রেতাবান্ধব ব্যতিক্রমী এক অগ্রণী পদক্ষেপ। এই মাইলফলকটি স্বপ্নর টিমের তৈরি করা অ্যাপ্লিকেশন এবং স্বপ্নর তরুণ টেক টিমের উদ্যোগে ডিজাইন করা হয়েছে।৩ ঘণ্টা আগে