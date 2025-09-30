তিন ব্যাংকের ২৩০০ কোটি টাকার বন্ড অনুমোদন

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
তিন ব্যাংকের ২ হাজার ৩০০ কোটি টাকার বন্ড অনুমোদন দিয়েছে পুঁজিবাজার নিয়ন্ত্রক সংস্থা বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন (বিএসইসি)। এর মধ্যে ব্র্যাক ব্যাংকের ১ হাজার কোটি, ইউনাইটেড কমার্শিয়াল ব্যাংক পিএলসি বা ইউসিবির ৮০০ কোটি এবং ট্রাস্ট ব্যাংক পিএলসির ৫০০ কোটি টাকার বন্ড রয়েছে। বন্ডগুলোকে অল্টারনেটিভ ট্রেডিং বোর্ডে (এটিবি) তালিকাভুক্ত করতে হবে।
আজ মঙ্গলবার (৩০ সেপ্টেম্বর) বিএসইসি চেয়ারম্যান খন্দকার রাশেদ মাকসুদের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত ৯৭৫তম কমিশন সভায় এর অনুমোদন দেওয়া হয়। বিএসইসির সহকারী পরিচালক (জনসংযোগ) ও সহকারী মুখপাত্র মো. মোহাইমিনুল হক এক বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানান।
এতে বলা হয়, ব্র্যাক ব্যাংকের ১ হাজার কোটি টাকার বন্ডটি আনসিকিউরড, নন-কনভার্টিবল, ফুললি রিডিমেবল, কুপন বিয়ারিং, ফ্লোটিং রেট সোশ্যাল সাব-অর্ডিনেট বন্ড। এর কুপন রেট হবে রেফারেন্স রেটের সঙ্গে ২ দশমিক ৫ শতাংশ কুপন মার্জিন। এটি প্রাইভেট প্লেসমেন্টের মাধ্যমে প্রাতিষ্ঠানিক বিনিয়োগকারীদের কাছে ইস্যু করা হবে। বন্ডের প্রতি ইউনিটের অভিহিত মূল্য ১০ লাখ টাকা। বন্ডের টাকায় ব্র্যাক ব্যাংকের টায়ার-২ মূলধন ভিত্তি শক্তিশালী করা হবে। বন্ডের ট্রাস্টি হিসেবে দায়িত্ব পালন করবে প্রাইম ব্যাংক ইনভেস্টমেন্ট লিমিটেড এবং অ্যারেঞ্জার হিসেবে কাজ করবে ব্র্যাক ইপিএল ইনভেস্টমেন্ট লিমিটেড।
ইউসিবির ৮০০ কোটি টাকার বন্ডটি আনসিকিউরড, নন-কনভার্টিবল, রিডিমেবল, ফ্লোটিং রেট সোশ্যাল সাব-অর্ডিনেট বন্ড। এর কুপন রেট হবে রেফারেন্স রেটের সঙ্গে ৩ শতাংশ কুপন মার্জিন। এটি প্রাইভেট প্লেসমেন্টের মাধ্যমে প্রাতিষ্ঠানিক বিনিয়োগকারীদের কাছে ইস্যু করা হবে। বন্ডের প্রতি ইউনিটের অভিহিত মূল্য ১ লাখ টাকা। বন্ডের টাকায় ব্যাসেল ৩-এর অধীনে ব্যাংকের টায়ার-২ মূলধন ভিত্তি শক্তিশালী করা হবে। বন্ডের ট্রাস্টি হিসেবে দায়িত্ব পালন করবে ডিবিএইচ ফাইন্যান্স পিএলসি এবং অ্যারেঞ্জার হিসেবে কাজ করবে ইউসিবি ইনভেস্টমেন্ট লিমিটেড।
ট্রাস্ট ব্যাংকের ৫০০ কোটি টাকা মূল্যের বন্ডটি আনসিকিউরড, নন-কনভার্টিবল, রিডিমেবল, ফ্লোটিং রেট সাব-অর্ডিনেট বন্ড। এর কুপন রেট হবে রেফারেন্স রেটের সঙ্গে ৩ শতাংশ কুপন মার্জিন। এটি প্রাইভেট প্লেসমেন্টের মাধ্যমে প্রাতিষ্ঠানিক বিনিয়োগকারীদের কাছে ইস্যু করা হবে। এই বন্ডের প্রতি ইউনিটের অভিহিত মূল্য ১ লাখ টাকা। বন্ডের টাকায় ব্যাসেল ৩-এর অধীনে ব্যাংকের টায়ার-২ মূলধন ভিত্তি শক্তিশালী করা হবে। বন্ডের ট্রাস্টি হিসেবে দায়িত্ব পালন করবে ডিবিএইচ ফাইন্যান্স পিএলসি এবং অ্যারেঞ্জার হিসেবে কাজ করবে ইউসিবি ইনভেস্টমেন্ট লিমিটেড এবং ট্রাস্ট ব্যাংক ইনভেস্টমেন্ট পিএলসি।
