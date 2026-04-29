ইসলামী ব্যাংক পুনর্দখল ঠেকাতে গভর্নরের হস্তক্ষেপ দাবি আমানতকারীদের

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
আপডেট : ২৯ এপ্রিল ২০২৬, ১৯: ৫৭
বাংলাদেশ ব্যাংকের সামনে ‘ইসলামী ব্যাংক গ্রাহক সমন্বয় পরিষদ’-এর ব্যানারে মানববন্ধন কর্মসূচি। ছবি: আজকের পত্রিকা

ইসলামী ব্যাংকে গ্রাহকের আস্থা ধরে রাখার জন্য ব্যাংকটি পুনর্দখল ঠেকাতে বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নরের হস্তক্ষেপ দাবি করেছেন আমানতকারীরা। তাঁরা বলেছেন, বিতর্কিত ব্যবসায়ী এস আলম ইসলামী ব্যাংক পুনর্দখলের চেষ্টা করছেন। এর প্রতিবাদে আমানতকারীরা গভর্নরকে স্মারকলিপি দিয়েছেন।

আজ বুধবার কেন্দ্রীয় ব্যাংকের প্রধান কার্যালয়ের সামনে ‘ইসলামী ব্যাংক গ্রাহক সমন্বয় পরিষদ’-এর ব্যানারে মানববন্ধন কর্মসূচি ও বিক্ষোভ কর্মসূচির আয়োজন করা হয়। কর্মসূচি শেষে আমানতকারীরা গভর্নরকে স্মারকলিপি দেন। এতে তাঁরা পাঁচ দফা দাবি জানিয়েছেন।

স্মারকলিপিতে বলা হয়, দেশের ব্যাংকিং খাতের একটি ঐতিহ্যবাহী ও গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠান হিসেবে ইসলামী ব্যাংক দীর্ঘদিন ধরে গ্রাহকের আস্থা অর্জন করেছে। আর সমগ্র ব্যাংকিং খাতের প্রায় এক-তৃতীয়াংশ প্রবাসী আয় আহরণ, ক্ষুদ্র উদ্যোক্তাদের অর্থায়ন, শিল্প-বাণিজ্যে বিনিয়োগ ও গ্রামীণ উন্নয়ন কার্যক্রমে ব্যাংকটির গুরুত্বপূর্ণ অবদান রয়েছে। তবে অতীতে পতিত সরকারের রাষ্ট্রীয় সহায়তায় এস আলম গ্রুপ ব্যাংকে নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করে এবং প্রক্সি পরিচালকের মাধ্যমে পরিচালনা পর্ষদে প্রভাব বিস্তার করে। এর ফলে ঋণ জালিয়াতি, সংশ্লিষ্ট পক্ষকে সুবিধা প্রদান, সুশাসনের অবক্ষয় ও দুর্বল তদারকির কারণে ব্যাংকটি গুরুতর সংকটে পড়ে।

স্মারকলিপিতে বিভিন্ন নিরীক্ষা প্রতিবেদন ও ব্যাংকের তথ্য উদ্ধৃত করে বলা হয়, এস আলম গ্রুপ নামে-বেনামে বিপুল অঙ্কের অর্থ ব্যাংক থেকে আত্মসাৎ করেছে, যা ব্যাংকটির আর্থিক সক্ষমতা ও গ্রাহক আস্থায় নেতিবাচক প্রভাব ফেলেছে। স্মারকলিপিতে আরও বলা হয়, এস আলম গ্রুপের স্বার্থে ব্যাংকের ঋণনীতি ও সম্পদ ব্যবহারের ফলে ঋণ কেন্দ্রীভূত হয়েছে, খেলাপি ঋণ বেড়েছে এবং ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা দুর্বল হয়েছে, যা সামগ্রিক ব্যাংকিং খাতের জন্যও ঝুঁকিপূর্ণ।

স্মারকলিপিতে বলা হয়, বর্তমানে আবারও ওই গোষ্ঠী ব্যাংকে নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করছে। যদি এস আলম পুনরায় ইসলামী ব্যাংকের নিয়ন্ত্রণের নামে পুনর্দখল করেন, তবে শুধু ইসলামী ব্যাংকই নয়, দেশের পুরো ব্যাংকিং ব্যবস্থায় আস্থার সংকট দেখা দিতে পারে, যা অর্থনীতির জন্য মারাত্মক ঝুঁকি তৈরি করবে।

গভর্নরকে দেওয়া স্মারকলিপিতে আমানতকারীদের পাঁচ দফা দাবি হলো—এস আলম গ্রুপ ও তাদের সহযোগীদের ব্যাংকে পুনঃপ্রবেশ বন্ধ করা, পাচার ও আত্মসাৎকৃত অর্থ পুনরুদ্ধার, দ্রুত বিচার নিশ্চিত করা, প্রকৃত মালিকদের কাছে মালিকানা ফিরিয়ে দেওয়া এবং বিতর্কিত আইনি সুবিধা বাতিল করা।

‘বছিলা গরুর হাটের ইজারা নিয়ে পিচ্চি হেলালের সঙ্গে বিরোধ ছিল টিটনের’

অনিয়ম ও নীতিমালা লঙ্ঘনে অভিযুক্ত ২৩১১ সার ডিলার: কৃষিমন্ত্রী

রীতি মেনে পেছনের আসনে বসলেন প্রধানমন্ত্রী

শাহজালাল বিমানবন্দর: তৃতীয় টার্মিনাল চালুর সময় আরও পেছাল

একতরফা বিজয় ঘোষণার পরিকল্পনা ট্রাম্পের, সম্ভাব্য ইরানি প্রতিক্রিয়া বিবেচনা করছে যুক্তরাষ্ট্র

রাষ্ট্রপতির চেয়ারকে ধন্যবাদ দিচ্ছি, কিন্তু ব্যক্তি সাহাবুদ্দিনকে পারলাম না: সরকারদলীয় হুইপ

শ্রম আইন বাস্তবায়নের ওপর নির্ভর করছে যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে বাণিজ্য: মার্কিন রাষ্ট্রদূত

রীতি মেনে পেছনের আসনে বসলেন প্রধানমন্ত্রী

অনিয়ম ও নীতিমালা লঙ্ঘনে অভিযুক্ত ২৩১১ সার ডিলার: কৃষিমন্ত্রী

এমন ম্যাচ কবে দেখেছিলেন আপনি

১৪টি উড়োজাহাজ কিনতে আগামীকাল বোয়িংয়ের সঙ্গে চুক্তি বিমানের

লিটারে ৪ টাকা বাড়ল সয়াবিন তেলের দাম

১০৫ শতাংশ চূড়ান্ত নগদ লভ্যাংশ প্রস্তাব বাটা বাংলাদেশের

