Ajker Patrika
অর্থনীতি

১০৫ শতাংশ চূড়ান্ত নগদ লভ্যাংশ প্রস্তাব বাটা বাংলাদেশের

আজকের পত্রিকা ডেস্ক­
বৈশ্বিক অর্থনৈতিক চাপ, রাজনৈতিক অনিশ্চয়তা এবং ভূরাজনৈতিক পরিস্থিতিসহ নানামুখী চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করেও লভ্যাংশ প্রদানের ধারাবাহিকতা বজায় রেখেছে দেশের শীর্ষস্থানীয় জুতা উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠান বাটা বাংলাদেশ। ২০২৫ সালের জন্য কোম্পানিটি ১০৫ শতাংশ চূড়ান্ত নগদ লভ্যাংশ প্রস্তাব করেছে। এর ফলে ওই বছরের জন্য মোট নগদ লভ্যাংশের পরিমাণ দাঁড়িয়েছে ২৪৮ শতাংশ।

বাটা বাংলাদেশের পক্ষ থেকে এক বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়েছে, একই সময়ে, বাটা বাংলাদেশ ৯ হাজার ১৬৪ মিলিয়ন টাকা টার্নওভার অর্জন করেছে।

বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, সারা বছরজুড়ে কোম্পানিটি গ্রাহককেন্দ্রিক কৌশলের ওপর গুরুত্ব দিয়েছে, যেখানে উচ্চ প্রবৃদ্ধির সম্ভাবনাময় সেগমেন্টগুলোকে অগ্রাধিকার দেওয়া হয়েছে। ক্যাজুয়াল, স্নিকার এবং প্রিমিয়াম পণ্যের ক্যাটাগরিতে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি হয়েছে, যা পরিবর্তনশীল বাজার প্রবণতার সঙ্গে ভালোভাবে সামঞ্জস্যপূর্ণ। এই পণ্য উন্নয়নকে আরও শক্তিশালী করেছে ব্র্যান্ডের ওমনিচ্যানেল (অনলাইন) নেটওয়ার্কের বিস্তৃতি, যার ফলে গ্রাহকরা ডিজিটাল ও সরাসরি দোকান—উভয় প্ল্যাটফর্মেই নির্বিঘ্নভাবে ব্র্যান্ডের সঙ্গে সংযুক্ত থাকতে পেরেছেন।

বাটা বাংলাদেশ আরও জানিয়েছে, বর্তমানে তাদের প্রাতিষ্ঠানিক দক্ষতা বৃদ্ধি এবং একটি সুশৃঙ্খল সাংগঠনিক কাঠামো বজায় রাখার মাধ্যমে বাজারের বিদ্যমান পরিস্থিতি মোকাবিলা করে যাচ্ছে। প্রয়োজনীয় কাঠামোগত সংস্কারের পাশাপাশি পণ্য উদ্ভাবন এবং গ্রাহক সেবার মানোন্নয়নে ধারাবাহিক বিনিয়োগের ফলে কোম্পানিটি আগামীর উজ্জ্বল সম্ভাবনাগুলো কাজে লাগাতে প্রস্তুত। এই দূরদর্শী পদক্ষেপগুলো নিশ্চিত করছে যে, দেশের জুতা শিল্পে বাটা তার শীর্ষস্থান ধরে রেখে সচেতন গ্রাহকদের ক্রমবর্ধমান চাহিদা পূরণে অগ্রণী ভূমিকা পালন করে যাবে।

বিষয়:

করপোরেটঅর্থনীতির খবর
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

মূল বেতনের সমপরিমাণ উৎসাহ ভাতা পেতে যাচ্ছেন ব্যাংকাররা

নিউমার্কেট এলাকায় গুলিতে নিহত ব্যক্তি শীর্ষ সন্ত্রাসী ইমনের সহযোগী টিটন

নিউমার্কেট এলাকায় দুর্বৃত্তের গুলিতে এক ব্যক্তি নিহত

আমিরাতের ‘ওপেক’ ত্যাগ একটি বড় ঘটনা: বিবিসি

একতরফা বিজয় ঘোষণার পরিকল্পনা ট্রাম্পের, সম্ভাব্য ইরানি প্রতিক্রিয়া বিবেচনা করছে যুক্তরাষ্ট্র

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

অনিয়ম ও নীতিমালা লঙ্ঘনে অভিযুক্ত ২৩১১ সার ডিলার: কৃষিমন্ত্রী

অনিয়ম ও নীতিমালা লঙ্ঘনে অভিযুক্ত ২৩১১ সার ডিলার: কৃষিমন্ত্রী

এমন ম্যাচ কবে দেখেছিলেন আপনি

এমন ম্যাচ কবে দেখেছিলেন আপনি

ফের কমল সোনা-রুপার দাম

ফের কমল সোনা-রুপার দাম

এবার নিজের ছবিসংবলিত মার্কিন পাসপোর্ট বের করছেন ট্রাম্প

এবার নিজের ছবিসংবলিত মার্কিন পাসপোর্ট বের করছেন ট্রাম্প

হাম পরিস্থিতি: টিকাদান ছাড়া পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে প্রস্তুতি কম

হাম পরিস্থিতি: টিকাদান ছাড়া পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে প্রস্তুতি কম

সম্পর্কিত

১০৫ শতাংশ চূড়ান্ত নগদ লভ্যাংশ প্রস্তাব বাটা বাংলাদেশের

১০৫ শতাংশ চূড়ান্ত নগদ লভ্যাংশ প্রস্তাব বাটা বাংলাদেশের

ফের কমল সোনা-রুপার দাম

ফের কমল সোনা-রুপার দাম

কৃষিঋণ বিতরণ বেড়েছে ২৪ শতাংশ, আদায় ১৪ শতাংশ

কৃষিঋণ বিতরণ বেড়েছে ২৪ শতাংশ, আদায় ১৪ শতাংশ

দেশের অর্থনীতি: সব খাতে মধ্যপ্রাচ্য যুদ্ধের ক্ষত

দেশের অর্থনীতি: সব খাতে মধ্যপ্রাচ্য যুদ্ধের ক্ষত