ব্যবসায়ী নেতাদের বিনিয়োগবান্ধব পরিবেশ তৈরির প্রতিশ্রুতি দিল বিএনপি

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
বিএনপি ক্ষমতায় গেলে দেশে একটি বিনিয়োগবান্ধব অর্থনীতি গড়ে তুলতে চায় এবং এ লক্ষ্যে দলের সুনির্দিষ্ট রোডম্যাপ রয়েছে বলে জানিয়েছেন আমীর খসরু মাহমুদ চৌধুরী। আজ রোববার সন্ধ্যায় গুলশানে বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমানের সঙ্গে দেশের শীর্ষ ব্যবসায়ী প্রতিনিধিদের আড়াই ঘণ্টাব্যাপী এক বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। বৈঠক শেষে সাংবাদিকদের ব্রিফিংকালে তিনি এসব তথ্য জানান।
আমীর খসরু বলেন, ‘ব্যবসা-বাণিজ্য ও বিনিয়োগে বর্তমানে যে পর্বতসম সমস্যা বিরাজ করছে, তারেক রহমান ব্যবসায়ী প্রতিনিধিদের কাছ থেকে সরাসরি সেসব সমস্যার কথা শুনেছেন। ব্যবসায়ীরা তাঁদের বড় ধরনের সংকটের কথা তুলে ধরেছেন—দেশে বিনিয়োগ কমে গেছে, কর্মসংস্থান হ্রাস পাচ্ছে এবং ক্যাপিটাল মার্কেট বা পুঁজিবাজার দীর্ঘদিন ধরে গভীর সমস্যায় রয়েছে।’
বিএনপির এ নেতা বলেন, ‘আমলাতান্ত্রিক জটিলতা, চাঁদাবাজি, উচ্চ ব্যাংক সুদহার এবং দুর্নীতির কারণে ব্যবসার ব্যয় অস্বাভাবিকভাবে বেড়ে গেছে। এর সরাসরি প্রভাব পড়ছে সাধারণ জনগণের ওপর। যখন দেশীয় ব্যবসায়ীরা বিনিয়োগ করতে পারছেন না, তখন বিদেশি বিনিয়োগ আসবে কীভাবে?’
সাবেক এই বাণিজ্যমন্ত্রী জানান, সরকার গঠন করতে পারলে ব্যবসা-বাণিজ্যের খরচ কমানোর বিষয়ে বিএনপির সুস্পষ্ট পরিকল্পনা রয়েছে। তিনি বলেন, ‘বাংলাদেশের অর্থনীতিতে যত বড় বড় সংস্কার হয়েছে, তার অধিকাংশই বিএনপির শাসনামলে হয়েছে। বড় ধরনের অর্থনৈতিক সংস্কারের জন্য আমাদের নীতিমালাগত প্রস্তুতি ইতিমধ্যে সম্পন্ন হয়েছে।’
আমীর খসরু আরও বলেন, ব্যবসায়ী প্রতিনিধিরা বিএনপির নীতিমালা নিয়ে সন্তুষ্টি প্রকাশ করেছেন। তাঁদের মতে, বিএনপির আমলে শেয়ারবাজারে বড় ধরনের পতন হয়নি, ব্যাংক খাতে লুটপাট হয়নি এবং অর্থ পাচারের মতো ঘটনাও ঘটেনি। ফলে বিএনপির ওপর তাঁদের পূর্ণ আস্থা রয়েছে।
