আমিরাত যাচ্ছে তিন ল্যান্ডিং ক্রাফ্ট

নিজস্ব প্রতিবেদক, চট্টগ্রাম
আপডেট : ২০ নভেম্বর ২০২৫, ১১: ২৪
ওয়েস্টার্ন মেরিন শিপইয়ার্ডে নির্মিত তিনটি ল্যান্ডিং ক্রাফ্ট—মায়া, এসএমএস এমি এবং মুনা আজ হস্তান্তর করা হবে মারওয়ান ট্রেডিংয়ের কাছে। ছবি: আজকের পত্রিকা
ওয়েস্টার্ন মেরিন শিপইয়ার্ডে নির্মিত তিনটি ল্যান্ডিং ক্রাফ্ট—মায়া, এসএমএস এমি এবং মুনা আজ হস্তান্তর করা হবে মারওয়ান ট্রেডিংয়ের কাছে। ছবি: আজকের পত্রিকা

আবারও বড় রপ্তানিতে ফিরেছে দেশের অন্যতম প্রধান জাহাজ নির্মাতা ও রপ্তানিকারক প্রতিষ্ঠান ওয়েস্টার্ন মেরিন শিপইয়ার্ড। আজ বৃহস্পতিবার চট্টগ্রাম থেকে সংযুক্ত আরব আমিরাতের (ইউএই) প্রতিষ্ঠান মারওয়ান অ্যান্ড ট্রেডিং কো. এলএলসির কাছে হস্তান্তর করা হবে তিনটি ল্যান্ডিং ক্রাফ্ট—মায়া, এসএমএস এমি ও মুনা।

কর্ণফুলী নদীর তীরে জাহাজগুলো প্রস্তুত করে রাখা হয়েছে। প্রতিষ্ঠানটি জানায়, তিনটি জাহাজই সম্পূর্ণভাবে ইউএই-ভিত্তিক ক্রেতার চাহিদা অনুযায়ী নির্মিত। এগুলো অফশোর সাপ্লাই, মালবাহী পরিবহন এবং সমুদ্র-বাণিজ্যের বিভিন্ন কাজে ব্যবহারযোগ্য। আনুষ্ঠানিক হস্তান্তরের পর জাহাজগুলো আরব আমিরাতের উদ্দেশে যাত্রা শুরু করবে।

ল্যান্ডিং ক্রাফ্ট তিনটিরই দৈর্ঘ্য ৬৯ মিটার, প্রস্থ ১৬ মিটার এবং ড্রাফট ৩ মিটার। আন্তর্জাতিক ক্ল্যাসিফিকেশন সোসাইটি বুরো ভেরিতাসের মানদণ্ড অনুযায়ী নির্মিত এবং ১০ নটিকেল মাইল গতিতে চলতে সক্ষম। প্রায় ৭০০ বর্গমিটার ক্লিয়ার ডেক স্পেস থাকায় ভারী যন্ত্রপাতি ও বাল্ক কার্গো পরিবহনে উপযুক্ত।

এতে রয়েছে, দুটি ইয়ানমার মূল ইঞ্জিন, ইলেকট্রো-হাইড্রোলিক র‍্যাম্প উইঞ্চ, ২৪ মিলিমিটার স্টিল ওয়্যার রোপ, উন্নত অ্যাঙ্করিং ও হাইড্রোলিক স্টিয়ারিং ব্যবস্থা। নেভিগেশনের জন্য ইনস্টল করা হয়েছে সিমরাড এস৩০০৯ ইকো সাউন্ডার, ফুরুনো জিপি-৩৯ জিপিএস, নেভিট্রন এনটি-৮৮৮৬ অটোপাইলট, রাডার এবং আন্তর্জাতিক মানের কমিউনিকেশন সরঞ্জাম।

ওয়েস্টার্ন মেরিন শিপইয়ার্ডের ব্যবস্থাপনা পরিচালক ক্যাপ্টেন সোহেল হাসান বলেন, ‘আন্তর্জাতিক বাজারে বাংলাদেশি জাহাজের চাহিদা আবারও বাড়ছে। তিনটি ল্যান্ডিং ক্রাফ্ট হস্তান্তর আমাদের জন্য শুধু ব্যবসায়িক সাফল্য নয়, পুরো দেশের জাহাজনির্মাণশিল্পের জন্য একটি ইতিবাচক বার্তা। প্রতিষ্ঠানটির হাতে ইতিমধ্যে আরও কয়েকটি জাহাজ নির্মাণের কাজ চলমান রয়েছে। এর মধ্যে দুটি অয়েল ট্যাংকার এবং আরও কয়েকটি ল্যান্ডিং ক্রাফ্ট মারওয়ান শিপিংয়ের জন্য তৈরি করা হচ্ছে।’

তিন রাজস্ব আইনের ইংরেজি সংস্করণ প্রকাশ

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের (এনবিআর) কেন্দ্রীয় কার্যালয় রাজস্ব ভবন। ছবি: আজকে পত্রিকা
জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের (এনবিআর) কেন্দ্রীয় কার্যালয় রাজস্ব ভবন। ছবি: আজকে পত্রিকা

মূল্য সংযোজন কর আইন, ২০১২; কাস্টমস আইন, ২০২৩ এবং আয়কর আইন, ২০২৩–এর অফিসিয়াল ইংরেজি সংস্করণ বা ‘অথেনটিক ইংলিশ টেক্সট’ সরকারি গেজেটে প্রকাশ করেছে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড (এনবিআর)।

আজ বৃহস্পতিবার (২০ নভেম্বর) এনবিআর এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানায়।

দীর্ঘদিন ধরে দেশের ব্যবসায়ী, পেশাজীবী সংগঠন, বিদেশি বিনিয়োগকারী এবং বিভিন্ন আন্তর্জাতিক গবেষণা প্রতিষ্ঠানের দাবি ছিল এই তিনটি রাজস্ব আইনের স্বীকৃত ইংরেজি সংস্করণ প্রকাশের।

বাংলাদেশের কর আইন বুঝতে এবং বিনিয়োগ সিদ্ধান্ত নিতে আইনগুলোর ইংরেজি সংস্করণ অত্যাবশ্যক বলে মনে করে আসছিলেন বিদেশি বিনিয়োগকারীরা। ২০২৩ সালে আয়কর অর্ডিন্যান্সের ১৯৮৪ ও কাস্টমস আইন ১৯৬৯ বাতিল করে নতুন আইন প্রণয়নের পর থেকেই এ বিষয়ে চাহিদা বাড়ে।

এনবিআরের আয়কর ও কাস্টমস ক্যাডারের কর্মকর্তারা ইংরেজি সংস্করণ তৈরি করে তা বিশেষ কমিটির মাধ্যমে একাধিকবার পর্যালোচনা করেন। পরবর্তীতে আইনগুলো লেজিসলেটিভ বিভাগের ভোটিং শেষে বিজি প্রেসে পাঠানো হলে গেজেট আকারে প্রকাশ করা হয়।

গেজেট অনুসারে প্রকাশিত আইনগুলো হলো—

আয়কর আইন ২০২৩ প্রকাশিত হয়েছে ১৬ অক্টোবর, মূসক আইন ২০১২ ও কাস্টমস আইন ২০২৩ প্রকাশিত হয়েছে ১৩ নভেম্বর। আর মূসক বিধি ২০১৬ এর ইংরেজি সংস্করণ প্রকাশ হয়েছে ১০ নভেম্বর তারিখে।

এনবিআর জানায়, গেজেট প্রকাশের ফলে রাজস্ববিষয়ক আইন ও বিধিমালা সম্পর্কে দেশি-বিদেশি বিনিয়োগকারীরা আরও স্পষ্ট ধারণা পাবেন, যা করদাতাদের আস্থা বাড়াতে সাহায্য করবে। পাশাপাশি আইনের প্রয়োগে অস্পষ্টতা দূর হয়ে বিনিয়োগবান্ধব পরিবেশ তৈরিতে সহায়ক ভূমিকা রাখবে।

জ্বালানি নীতি সংস্কার-সংলাপ: ২০৩১ সালে বড় সংকটের শঙ্কা

  • স্থিতিশীল বিদ্যুতের দাম প্রয়োজন।
  • হাতিয়ার হতে পারে শিল্প ছাদে সৌরবিদ্যুৎ।
  • নীতি প্রণয়নে বেসরকারি খাতকে কেন্দ্রীয় ভূমিকায় আনতে হবে
‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
পলিসি এক্সচেঞ্জ বাংলাদেশ ও ইকোনমিক রিপোর্টার্স ফোরামের যৌথ উদ্যোগে আয়োজিত গতকালের সেমিনারে অতিথিরা। ছবি: আজকের পত্রিকা
পলিসি এক্সচেঞ্জ বাংলাদেশ ও ইকোনমিক রিপোর্টার্স ফোরামের যৌথ উদ্যোগে আয়োজিত গতকালের সেমিনারে অতিথিরা। ছবি: আজকের পত্রিকা

বিদ্যুৎ-জ্বালানি খাতে এখনই নীতির বড় ধরনের সংস্কার ও বিনিয়োগ না হলে ২০৩১ সালেই দেশ গুরুতর সরবরাহ সংকটে পড়বে, এমন সতর্কবার্তা দিয়েছেন ব্যবসায়ী নেতা ও জ্বালানি বিশেষজ্ঞরা। তাঁদের মতে, অতিরিক্ত ব্যয়, নীতিগত অনিশ্চয়তা, গ্যাসের ঘাটতি এবং বিনিয়োগ স্থবিরতার কারণে শিল্পায়ন ও অর্থনৈতিক স্থিতি এখন ঝুঁকিতে। এ বাস্তবতায় আগামী নির্বাচিত সরকারের জন্য জ্বালানি সরবরাহ হবে সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ।

গতকাল বুধবার রাজধানীর গুলশানে অর্থনৈতিক সাংবাদিক ফোরাম (ইআরএফ) ও পলিসি এক্সচেঞ্জ বাংলাদেশের আয়োজিত বিদ্যুৎ খাতের বিনিয়োগ পরিবেশবিষয়ক এক সেমিনারে বক্তারা এসব মত দেন। এতে খাত বিশেষজ্ঞ, শিল্প উদ্যোক্তা ও বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের প্রতিনিধিরা অংশ নেন।

মূল প্রবন্ধে ইএমএ পাওয়ার ইনভেস্টমেন্ট লিমিটেডের পরিচালক আবু চৌধুরী বলেন, ২০২৯ সালে বিদ্যুৎ চাহিদা ৩৫ হাজার মেগাওয়াট ছাড়াবে। এখনই নতুন বিনিয়োগ না হলে ২০৩১ সালেই বড় সংকট দেখা দেবে। তিনি বলেন, ইনস্টলড ক্ষমতা বেশি হলেও প্রকৃত ঝুঁকি রয়েছে—গ্যাসের কমতি, জ্বালানি উৎসের বৈচিত্র্যহীনতা, প্রকল্প অনুমোদনে দীর্ঘসূত্রতা এবং আর্থিক অনিশ্চয়তা। তাঁর মতে, বিদ্যমান উৎপাদন সক্ষমতার ৪৮ শতাংশ বেসরকারি খাতের হাতে, তাই নীতি প্রণয়নে বেসরকারি খাতকে কেন্দ্রীয় ভূমিকায় আনতে হবে।

বিইআরসির চেয়ারম্যান জালাল আহমেদ বলেন, বিশ্ব নবায়নযোগ্য জ্বালানিতে এগিয়ে যাওয়ার পরও বাংলাদেশ ১৯৯৬ সালের নীতিতে চলছে। উৎপাদনে জোর থাকলেও ট্রান্সমিশন ও ডিস্ট্রিবিউশনে কম বিনিয়োগ প্রকল্প বাস্তবায়নে বিলম্ব ঘটাচ্ছে। চার হাজার পোশাক কারখানা যদি ছাদে ৫-১০ মেগাওয়াট সৌরবিদ্যুৎ উৎপাদন করে, তবে ২০-৪০ হাজার মেগাওয়াট বিদ্যুৎ যোগ করা সম্ভব।

বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যানের উপদেষ্টা মাহদী আমিন বলেন, বিপুল বিনিয়োগ সত্ত্বেও জ্বালানি, গ্যাস ও পানির ঘাটতিতে শিল্প উৎপাদন ব্যাহত হচ্ছে। অতীতের প্রকল্পে দুর্নীতি ও দায়মুক্তির সংস্কৃতি খাতটিকে অকার্যকর করেছে। ভবিষ্যৎ নীতি হতে হবে টেকসই, প্রভাবমুক্ত ও বেসরকারি খাতের নেতৃত্বাধীন।

জামায়াতের শুরা সদস্য মোবারক হোসেন বলেন, তাঁদের দল ক্ষমতায় গেলে বিশেষজ্ঞদের সক্ষমতা কাজে লাগিয়ে জ্বালানি খাত পুনর্গঠন করা হবে।

এমসিসিআই সভাপতি কামরান টি রহমান বলেন, অন্তত ৪ শতাংশ বিদ্যুৎ নবায়নযোগ্য উৎস থেকে আসা উচিত। ভূমি সংকট বড় বাধা হওয়ায় ভূমি ব্যবহার নীতি সংস্কারও জরুরি।

এফবিসিসিআইয়ের সাবেক সভাপতি আবদুল আউয়াল মিন্টু বলেন, জ্বালানি অর্থনীতির ভিত্তি; তাই এটি সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার পাওয়া উচিত।

বিজিএমইএ সভাপতি মাহমুদ হাসান খান বাবু বলেন, বিদ্যুতের অস্থিতিশীল মূল্যে শিল্প টেকে না; তাই পাঁচ বছরের স্থির ট্যারিফ অপরিহার্য।

বিল্ড চেয়ারম্যান আবুল কাসেম খান জ্বালানি খাতকে প্রবৃদ্ধির ইঞ্জিন আখ্যা দিয়ে জাইকার বিগ-বি উদ্যোগের মতো দীর্ঘমেয়াদি নীতি গ্রহণের আহ্বান জানান।

আইইউবির উপাচার্য এম তামিম বলেন, নীতি-ফ্রেমওয়ার্কের অভাবই খাতটির সবচেয়ে বড় দুর্বলতা। উচ্চমূল্যের জ্বালানি ২০২৯ সাল পর্যন্ত শিল্প প্রতিযোগিতাকে ক্ষতিগ্রস্ত করতে পারে।

অনুষ্ঠানে আরও বক্তব্য দেন ইআরএফ সভাপতি দৌলত আকতার মলা, স্ট্যান্ডার্ড চার্টার্ড ব্যাংকের ব্যবস্থাপনা পরিচালক ইনামুল হক, বিডা মহাপরিচালক মো. আরিফুল হক, বাংলাদেশ ব্যাংকের অতিরিক্ত পরিচালক আহমেদ জুবায়ের মাহমুদ ও কনফিডেন্স পাওয়ার রংপুর লিমিটেডের চেয়ারম্যান ইমরান করিম।

বাংলাদেশ ব্যাংকের প্রজ্ঞাপন: ১০ দিনের নোটিশে খেলাপি ঋণ অবলোপনের সুযোগ

  • আগে খেলাপি ঋণ অবলোপনের জন্য ৩০ দিন আগে নোটিশ দিতে হতো।
  • অবলোপনকৃত ঋণের বিপরীতে ১০০ ভাগ প্রভিশন সংরক্ষণ করতে হবে।
  • খেলাপি ঋণ আদায়ে প্রণোদনা পাবেন ব্যাংকের এমডিও।
‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
আপডেট : ২০ নভেম্বর ২০২৫, ১০: ২৫
বাংলাদেশ ব্যাংকের প্রজ্ঞাপন: ১০ দিনের নোটিশে খেলাপি ঋণ অবলোপনের সুযোগ

দেশের বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলোর বিতরণ করা যেসব ঋণ আদায় হওয়ার সম্ভাবনা ক্ষীণ, তা অবলোপনে নতুন নির্দেশনা জারি করেছে বাংলাদেশ ব্যাংক। আগে মন্দমানের শ্রেণীকৃত খেলাপি ঋণ অবলোপনের জন্য গ্রাহককে ৩০ দিনের নোটিশ দেওয়া হতো। নতুন নির্দেশনা অনুযায়ী, ৩০ দিনের পরিবর্তে ন্যূনতম ১০ কর্মদিবস আগে নোটিশ দিতে পারবে ব্যাংক। গতকাল বুধবার বাংলাদেশ ব্যাংক এ বিষয়ে একটি প্রজ্ঞাপন জারি করেছে।

ঋণ অবলোপন বা রাইট অফ হলো এমন একটি প্রক্রিয়া, যেখানে কোনো খেলাপি বা মন্দ ঋণকে ব্যাংকের ব্যালান্স শিট (ঋণ স্থিতিপত্র) থেকে বাদ দিয়ে একটি পৃথক হিসাবে রাখা হয়। যার উদ্দেশ্য হলো ব্যালান্স শিটে খেলাপি ঋণের পরিমাণ কমানো।

ঋণ অবলোপনে নোটিশের সময় কমিয়ে আনার বিষয়ে কেন্দ্রীয় ব্যাংকের নির্দেশনায় বলা হয়েছে, অবলোপনকৃত ঋণের হিসাব নিষ্পত্তি করতে বেশ সময় লেগে যায়, যার কারণে এমন সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। ব্যাংকগুলো তাদের নিজস্ব নীতিমালা অনুযায়ী অবলোপনকৃত ঋণ আদায়ের বিপরীতে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের নগদ প্রণোদনা দিতে পারবে। তবে কোনো ব্যাংকের এ-সংক্রান্ত নীতিমালা না থাকলে, তা পরিচালনা পর্ষদের অনুমোদনক্রমে প্রণয়ন করতে হবে।

নির্দেশনায় আরও জানানো হয়, ভবিষ্যতে আদায়ের সম্ভাবনা ক্ষীণ—এমন সব মন্দ ও ক্ষতিজনক ঋণ অবলোপন করা যাবে। এ ক্ষেত্রে পুরোনো শ্রেণীকৃত ঋণগুলো অগ্রাধিকার পাবে।

জানা গেছে, গত মার্চ পর্যন্ত ব্যাংক খাতে পুঞ্জীভূত অবলোপনকৃত ঋণের পরিমাণ দাঁড়িয়েছে ৮১ হাজার ৮৬৩ কোটি টাকা। আর এই খাতের ঋণের স্থিতি ৬৩ হাজার ৪৭১ কোটি টাকা।

আর ২০০৩ সালে অবলোপন পদ্ধতি চালু হওয়ার পর থেকে দেশের ৬১টি ব্যাংকের মধ্যে ৫৪টি ব্যাংক খেলাপি ঋণ অবলোপন করেছে। যদিও ঋণ অবলোপনের আগে অবশ্যই অর্থঋণ আদালতে মামলা করতে হয় এবং ওই ঋণের বিপরীতে শতভাগ প্রভিশন বা নিরাপত্তা সঞ্চিতি রাখা বাধ্যতামূলক। দীর্ঘদিনের চর্চা ছিল যে টানা দুই বছর মন্দ ঋণ কেবল অবলোপন করা যায়। তবে গত ১৯ অক্টোবর জারি করা প্রজ্ঞাপন অনুযায়ী মন্দ ঋণ যেকোনো সময় অবলোপন করা সম্ভব।

মিউচুয়াল ট্রাস্ট ব্যাংকের ব্যবস্থাপনা পরিচালক (এমডি) সৈয়দ মাহবুবুর রহমান বলেন, অনেক দিন ধরেই ঋণ অবলোপনের দাবি ছিল ব্যাংকারদের, যা নিয়ে গত অক্টোবর মাসে কেন্দ্রীয় ব্যাংক প্রজ্ঞাপন জারি করে। এতে মন্দ ঋণ দ্রুত অবলোপন করা যায়। এতে ব্যালান্স শিটের অবস্থা আগের চেয়ে অনেক পরিষ্কার হবে। তবে ১০০ শতাংশ সঞ্চিতি রক্ষায় ব্যাংকের মুনাফা কিছুটা কমবে এবং ব্যালান্স শিট স্বচ্ছ হবে।

গত ১৯ অক্টোবর বাংলাদেশ ব্যাংক বাণিজ্যিক ব্যাংকের প্রধান নির্বাহীদের সংগঠন অ্যাসোসিয়েশন অব ব্যাংকার্স বাংলাদেশের (এবিবি) আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে মন্দ ও ক্ষতিজনক মানে খেলাপি অবলোপন করতে গ্রাহককে ৩০ দিন আগে অবহিত করার নির্দেশ দিয়েছিল। একই সঙ্গে অবলোপন করা ঋণ আদায় করলে কর্মকর্তাদের নগদ প্রণোদনার বিষয়ে অবহিত করা হয়। সেই নীতিমালা অনুযায়ী অবলোপন করা ঋণ আদায়ের ৫ শতাংশ নগদ প্রণোদনা দিতে হয়। এ ক্ষেত্রে ব্যাংকের ব্যবস্থাপনা পরিচালক (এমডি) পান ১০ শতাংশ, অন্য কর্মকর্তারা পান ৯০ শতাংশ অর্থ।

বিশ্বব্যাংকের ঢাকা অফিসের সাবেক মুখ্য অর্থনীতিবিদ ড. জাহিদ হোসেন বলেন, অবলোপনকে ব্যাংকগুলো ঢাল হিসেবে ব্যবহার করতে পারে। কারণ, অবলোপন করে ব্যালান্স শিট পরিষ্কার দেখাবে। যদিও এতে গুণগত মানে কোনো পরিবর্তন হবে না। সে জন্য অবলোপনের পর আদায় প্রক্রিয়াটিও যথাযথভাবে অনুসরণের বিষয়টি মনিটরিং করতে হবে। সে জন্য ব্যাংকগুলোর রেটিংয়ের সময় প্রভিশন ঘাটতি ও ঋণ পুনরুদ্ধারকে গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচনা নিতে হবে।

কমার পরদিনই সোনার দাম বাড়ল দ্বিগুণ

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
কমার পরদিনই সোনার দাম বাড়ল দ্বিগুণ

দেশের বাজারে সোনার দাম বাড়ানোর ঘোষণা দিয়েছে বাংলাদেশ জুয়েলার্স সমিতি (বাজুস)। প্রতি ভরিতে সর্বোচ্চ ২ হাজার ৬১২ টাকা পর্যন্ত বাড়ানো হয়েছে। এতে করে ভালো মানের সোনার দাম ২ লাখ ৯ হাজার টাকা ছাড়িয়েছে।

আজ বুধবার (১৯ নভেম্বর) বাজুসের এক বিজ্ঞপ্তিতে এসব তথ্য জানানো হয়েছে। নতুন এ দাম কাল বৃহস্পতিবার থেকে কার্যকর হবে।

এর আগে গতকাল মঙ্গলবার প্রতি ভরিতে সর্বোচ্চ ১ হাজার ৩৬৪ টাকা পর্যন্ত কমানো হয়। কিন্তু এক দিনের ব্যবধানে তা প্রায় দ্বিগুণ ২ হাজার ৬১২ টাকা বেড়েছে। ফলে ভালো মানের ২২ ক্যারেটের সোনার ভরি দাঁড়িয়েছে ২ লাখ ৯ হাজার ৫২০ টাকা।

বাজুস জানিয়েছে, স্থানীয় বাজারে তেজাবি সোনার (পিওর গোল্ড) দাম বাড়ায় সোনার মূল্য সমন্বয় করা হয়েছে। তবে মূল কারণ হচ্ছে, বৈশ্বিক বাজারে সোনার দাম বেড়েছে। আন্তর্জাতিক বাজারে প্রতি আউন্স সোনার দাম ৪ হাজার ১০০ ডলার ছাড়িয়ে গেছে।

