দেশ ছাড়ছেন দক্ষ গার্মেন্টস শ্রমিকেরা, ন্যূনতম ৩০ হাজার টাকা মজুরি দাবি

গোলটেবিল বৈঠকে শ্রমিক নেতারা
গার্মেন্টস শ্রমিকদের ন্যূনতম মজুরি ৩০ হাজার টাকা নির্ধারণ এবং অবিলম্বে জাতীয় মজুরি বোর্ড পুনর্গঠনের দাবি জানিয়েছেন শ্রমিক নেতারা।
আজ বৃহস্পতিবার জাতীয় প্রেস ক্লাবে বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন আয়োজিত ‘অবিলম্বে জাতীয় মজুরি বোর্ড পুনর্গঠন এবং জীবনযাত্রার সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে ন্যূনতম মজুরি নির্ধারণের দাবি’ শীর্ষক গোলটেবিল বৈঠকে এ দাবি জানানো হয়।
বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশনের সভাপতি অ্যাডভোকেট আতিকুর রহমানের সভাপতিত্বে বৈঠকে প্রধান অতিথি হিসেবে শ্রম সংস্কার কমিশনের প্রধান ও বিলসের নির্বাহী পরিচালক সৈয়দ সুলতান উদ্দিন আহমেদ উপস্থিত ছিলেন।
সৈয়দ সুলতান উদ্দিন আহমেদ বলেন, শ্রমিকদের সুস্থভাবে বাঁচতে হলে সব মিলিয়ে তার কত খরচ হয়, তা আগে নিরূপণ করতে হবে। মজুরি নির্ধারণে মজুরি বোর্ড পুনর্গঠন করতে হবে। শ্রমিকদের সঙ্গে ও শ্রমিকদের নিয়ে কাজ করা মানুষদের সঙ্গে কথা বলে মজুরি নির্ধারণ করতে হবে। ন্যায্য মজুরি কোনো দয়া বা অনুগ্রহ নয়; এটি শ্রমিকের অধিকার।
ফেডারেশনের সভাপতি আতিকুর রহমান বলেন, ২০২৩ সালে গার্মেন্টসের মজুরি নিয়ে গাজীপুরে শ্রমিক বিক্ষোভে চার শ্রমিক নিহত হন। গণ-অভ্যুত্থানে নিহত ৩০০ এর বেশি মানুষ শ্রমিক। বর্তমান সরকার শ্রমিকদের জন্য কোনো পদক্ষেপ নেয়নি। ২৪-পরবর্তী বাংলাদেশে কোনো ‘ম্যানেজ’ মজুরি শ্রমিকেরা মানবেন না। অবিলম্বে জাতীয় মজুরি বোর্ড গঠন করে শ্রমিকদের ন্যূনতম মজুরি নির্ধারণ করতে হবে।
চা-বাগানের শ্রমিকদের মজুরি নিয়েও ক্ষোভ প্রকাশ করে আতিকুর বলেন, ১০৪, ২১২ এসব তামাশা করা চলবে না। সেখানে দৈনিক মজুরি ৫০০ টাকা নির্ধারণ করতে হবে।
বাংলাদেশ সংযুক্ত গার্মেন্টস শ্রমিক ফেডারেশনের সেন্ট্রাল প্রেসিডেন্ট ফেরদৌসী বেগম বলেন, দ্রব্যমূল্য ও জীবনযাত্রার ব্যয় বেড়ে যাওয়ায় দক্ষ শ্রমিকদের অনেকে বিদেশে চলে যাচ্ছেন। এ প্রবণতা ঠেকাতে দ্রুত মজুরি বোর্ড গঠন ও শ্রমিকদের ন্যায্য মজুরি নিশ্চিত করতে হবে। তিনি গার্মেন্টস শ্রমিকদের ন্যূনতম মজুরি ৩০ হাজার টাকা করার দাবি জানান।
বাংলাদেশ লেবার ফেডারেশনের সাধারণ সম্পাদক শাকিল চৌধুরী বলেন, কোনো কোনো শ্রমিক দৈনিক ১৬৭ টাকা ৪৬ পয়সা মজুরি পান। অথচ পান্থপথে একটি রেস্টুরেন্টে একবেলা শুধু ভর্তা দিয়ে খেতে গেলেও ১৭১ টাকা লাগে। একজন শ্রমিক সারা দিন কাজ করলে ৩২০০ ক্যালরি কমে যায়। পরের দিন কাজ করতে তার আবার এই ক্যালরি প্রয়োজন। শ্রমিকেরা কি সেই ক্যালরি পাচ্ছেন? এত অল্প টাকায় তারা কী খাবেন বা পরিবারকে কী খাওয়াবেন?
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