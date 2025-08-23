কৃষকদের ক্ষতি কমাতে সরকারিভাবে আলু কেনা হবে: উপদেষ্টা জাহাঙ্গীর আলম

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
কৃষি বিষয়ক উপদেষ্টা লেফটেন্যান্ট জেনারেল মো. জাহাঙ্গীর আলম চৌধুরী (অব.) বলেছেন, ‘এ বছর আলু উৎপাদন বেশি হওয়ায় কৃষকেরা আলুর দাম পাচ্ছে না। কৃষকদের ক্ষতি কমাতে সরকারিভাবে কিছু আলু ক্রয় করা হবে।’ উপদেষ্টা রাজধানীর গাবতলীর বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশনের (বিএডিসি) বিভিন্ন গবেষণা ও প্রক্রিয়াজাত কেন্দ্র পরিদর্শন কালে সাংবাদিকদের ব্রিফিংয়ে এসব কথা বলেন।
উপদেষ্টা বলেন, বিএডিসির টিস্যু কালচার কেন্দ্রে আলু, আনারস, খেজুর, বিভিন্ন ফুলের টিস্যু কালচার করা হচ্ছে। আমরা খেজুর আমদানি করে আনি। স্থানীয়ভাবে এ প্রযুক্তির মাধ্যমে উৎপাদিত চারা ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে দিলে আমদানি নির্ভরতা কমবে। নেদারল্যান্ডসহ বিভিন্ন দেশ থেকে চড়া মূল্যে আলু বীজ ক্রয় করতে হয়। দেশে উন্নত জাতের আলু বীজ উৎপাদন করতে পারলে দেশের কৃষির জন্য তা ভালো হবে। বিএডিসি টিস্যু কালচার ল্যাবের মাধ্যমে সে কাজ করছে বলে উপদেষ্টা এ সময় জানান।
সম্প্রতি বাজারের সবজির দাম বৃদ্ধি প্রসঙ্গে সাংবাদিকদের এক প্রশ্নের জবাবে উপদেষ্টা বলেন, বৃষ্টির জন্য সবজি ক্ষেত ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ায় সবজির বাজারে তার প্রভাব পড়েছে। আবহাওয়া স্বাভাবিক হয়ে গেলে এ সমস্যা থাকবে না।
সবজির দাম বাড়তির দিকে হলেও আলুর দাম কম। কৃষকরা এবছর আলুর দাম পাচ্ছেনা। তাঁরা ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। সেজন্য সরকারিভাবে কিছু আলু ক্রয়ের পরিকল্পনার কথা উপদেষ্টা জানান। তিনি এ সময় কৃষকদের ক্ষতি কমাতে কোল্ড স্টোরেজ পর্যায়ে আলুর দাম নির্ধারণ করার বিষয়ে সরকারের সিদ্ধান্তের কথাও জানান।
পাট বীজের আমদানি নির্ভরতা কমানো প্রসঙ্গে সাংবাদিকের এক প্রশ্নের জবাবে উপদেষ্টা বলেন, পাট বীজ হতে অনেক সময় লাগে। এ সময়ে কৃষক দুই তিনবার ধান উঠাতে পারে। কৃষক সেটাই চাষ করেন যেটাতে তারা লাভবান হন। তাছাড়া বীজের জন্য পাট রাখলে আঁশের মানও কমে যায়। দেশে যেহেতু জমির পরিমাণও কম তাই স্থানীয়ভাবে পাট বীজ উৎপাদন করে চাহিদা পূরণ সম্ভব হচ্ছে না। পরে তিনি সাংবাদিকদের নির্বাচন ও সীমান্ত বিষয়ে বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর দেন।
পরিদর্শনকালে উপদেষ্টা বিএডিসির বিভিন্ন গবেষণা কেন্দ্র, হিমাগার ও অবকাঠামো পরিদর্শন করেন। এসময় কৃষি মন্ত্রণালয়ের সচিব ড. মোহাম্মদ এমদাদ উল্লাহ মিয়ান উপস্থিত ছিলেন।
নির্বাচনের আগে অস্ত্র উদ্ধার কার্যক্রম বিষয়ে সাংবাদিকরা জানতে চাইলে স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা বলেন, আজকেও কিন্তু অস্ত্র উদ্ধার হয়েছে। অস্ত্র উদ্ধার একটা চলমান প্রক্রিয়া। প্রতিদিন অস্ত্র উদ্ধার হচ্ছে। আমরা আশা করছি নির্বাচনের আগে প্রায় সব অস্ত্র উদ্ধার করা সম্ভব হবে।
সাংবাদিকদের অপর এক প্রশ্নের জবাবে উপদেষ্টা বলেন, নির্বাচনের সময় বিভিন্ন দেশ থেকে অস্ত্র ঢোকার একটা প্রবণতা আগেও দেখা গিয়েছে। আগামী নির্বাচন ঘিরেও এ ধরনের প্রবণতা ঠেকাতে কোনো ব্যবস্থা নেওয়া হবে কি না— এ বিষয়ে জানতে চাইলে উপদেষ্টা বলেন, অস্ত্র উদ্ধারে সব ধরনের পদক্ষেপ নেওয়া হবে। শুধু নির্বাচনে না, অন্য সময়ও যেন দেশে কোনো অস্ত্র ঢুকতে না পারে সেজন্য পদক্ষেপ নেওয়া হবে।
নির্বাচনের প্রস্তুতি সম্পর্কে জানতে চাইলে উপদেষ্টা বলেন, ‘নির্বাচনের প্রস্তুতি যেভাবে নেওয়া দরকার আমরা সেভাবে প্রস্তুতি নিচ্ছি। ফেব্রুয়ারি মাসে নির্বাচন করতে আমাদের কোনো ধরনের অসুবিধা হবে না। আমাদের প্রধান উপদেষ্টা যে সময়সীমা নির্ধারণ করেছেন, আমরা সেভাবে নির্বাচনের জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছি এবং নির্বাচনকালীন সময়ে আমাদের পূর্ণ প্রস্তুতি থাকবে।’
সীমান্তের নিরাপত্তার প্রশ্নে উপদেষ্টা বলেন, ‘আমাদের সীমান্ত সম্পূর্ণ নিরাপদ এবং সুরক্ষিত। আমাদের জনগণও কিন্তু অনেক সচেতন। বিশেষ করে সীমান্ত এলাকার জনগণ আরো বেশি সচেতন।’
