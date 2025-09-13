Ajker Patrika
> অর্থনীতি

শারদীয় দুর্গোৎসবে ফ্যাশন ব্র্যান্ড সারার নতুন আয়োজন

আজকের পত্রিকা ডেস্ক­
শারদীয় দুর্গোৎসব উপলক্ষে ফ্যাশন ব্র্যান্ড ‘সারা’ নতুন আয়োজন করেছে। ছবি: বিজ্ঞপ্তি
শারদীয় দুর্গোৎসব উপলক্ষে ফ্যাশন ব্র্যান্ড ‘সারা’ নতুন আয়োজন করেছে। ছবি: বিজ্ঞপ্তি

শরতের আকাশে ভাসছে সাদা মেঘ। কাশফুলের আনাগোনায় শুভ্রতার বার্তা নিয়ে এসেছে প্রকৃতি। আগমনী সুর জানাচ্ছে সনাতন ধর্মাবলম্বীদের সবচেয়ে বড় উৎসব দুর্গাপূজার বার্তা। উৎসবের এই আমেজকে উপলক্ষ করে নতুন কালেকশন এনেছে দেশের জনপ্রিয় ফ্যাশন লাইফস্টাইল ব্র্যান্ড ‘সারা’। প্রতিষ্ঠানটির এবারের প্রতিটি পোশাকে প্রাধান্য পেয়েছে আরাম আর আভিজাত্যের মেলবন্ধন।

কিশোর-কিশোরী, শিশু থেকে শুরু করে সব বয়সীদের জন্য থাকছে পার্টি, ফেস্টিভ লুকসহ আরামদায়ক দারুণ সব আউটফিট; যা ক্রেতারা সাশ্রয়ী মূল্যে সংগ্রহ করতে পারবেন।

পূজার নতুন সংগ্রহে মেয়েদের জন্য ‘সারা’ এনেছে শাড়ি, থ্রি-পিস, ফ্যাশন টপস, আনারকলি থ্রি-পিস, কুর্তি, কো-অর্ডস, ডেনিম প্যান্ট, ওয়ান-পিস, টু-পিস, স্কার্ফ, কাফতান ও টি-শার্ট। ছেলেদের জন্য থাকছে এক্সক্লুসিভ পাঞ্জাবি, ক্যাজুয়াল শার্ট, ফরমাল শার্ট, টি-শার্ট, পোলো শার্ট, ডেনিম প্যান্ট, চিনো প্যান্ট, কার্গো প্যান্ট, কটি ও পায়জামা।

মেয়েশিশুদের জন্য থাকছে টি-শার্ট, পার্টি ফ্রক, কটন ফ্রক, থ্রি-পিস, ফ্যাশন টপস, টু-পিস, লেহেঙ্গা। এ ছাড়া ছেলেশিশুদের জন্য থাকছে সিঙ্গেল শার্ট, ফ্যাশনেবল শার্ট-প্যান্ট সেট, পাঞ্জাবি, পায়জামা, ডেনিম প্যান্ট, নিট প্যান্ট, টি-শার্ট, ইনফ্যান্ট সেট, নিউ বর্ন সেট, ইনফ্যান্ট পাঞ্জাবি সেট ও পোলো শার্ট।

আউটলেটের পাশাপাশি সারার নিজস্ব ওয়েবসাইট ফেসবুক পেজ এবং ইনস্টাগ্রাম থেকে ক্রেতারা ঢাকার ভেতরে অর্ডার করে হোম ডেলিভারি পেতে পারেন। এ ছাড়া ঢাকার বাইরে সারা দেশে কুরিয়ারের মাধ্যমেও পাবেন অর্ডার করা পণ্য ডেলিভারি।

উল্লেখ্য, স্নোটেক্স গ্রুপের লাইফস্টাইল ব্র্যান্ড সারা যাত্রা শুরু করেছে ২০১৮ সালের মে মাসে। ঢাকার মিরপুর-৬ এ অবস্থিত সারার প্রথম আউটলেট নিয়ে কাজ শুরুর পর বসুন্ধরা সিটির লেভেল ১, ব্লক এর ৪০ এবং ৫৪ নম্বর শপটি ছিল সারার দ্বিতীয় আউটলেট।

শারদীয় দুর্গোৎসব উপলক্ষে ফ্যাশন ব্র্যান্ড ‘সারা’ নতুন আয়োজন করেছে। ছবি: বিজ্ঞপ্তি
শারদীয় দুর্গোৎসব উপলক্ষে ফ্যাশন ব্র্যান্ড ‘সারা’ নতুন আয়োজন করেছে। ছবি: বিজ্ঞপ্তি

তৃতীয় আউটলেটটি হলো বাড়ি-১৯ বি/৪সি ও বি/ ৪ ডি, ব্লক-এফ, রিং রোড, মোহাম্মদপুর এ ঠিকানায়। উত্তরায় সারার পোশাক পাওয়া যাবে হাউস নম্বর-২২, সোনারগাঁ জনপদ, সেক্টর-৯, উত্তরা, ঢাকা ঠিকানায়। বারিধারা জে ব্লকে আছে সারার আরেকটি আউটলেট।

বনশ্রী ই ব্লকের ১ নম্বর রোডের ৪৮ নম্বর বাড়িতে রয়েছে সারার ষষ্ঠ আউটলেট। ঢাকার বাইরে সারার প্রথম আউটলেট রংপুরে জাহাজ কোম্পানির মোড়েই। রাজধানী ঢাকার ওয়ারীতে (বাড়ি ৩৬/১ নম্বর, র‍্যাঙ্কিন স্ট্রিট, ওয়ারী, ঢাকা-১২০৩) রয়েছে সারার অষ্টম আউটলেট।

সারার নবম আউটলেট রাজশাহীতে (বাড়ি-৫৩ ও ৫৪, ইউনাইটেড টাওয়ার, রানী বাজার, রাজশাহী-৬০০০) ও রাজধানী ঢাকার বাসাবোতে (বাড়ি ৯৬/২, পূর্ব বাসাবো, সবুজবাগ, ঢাকা-১২১৪) রয়েছে সারার দশম আউটলেট।

বগুড়ায় (হোল্ডিং নং ১১৩, ১০৯ সিটি সেন্টার, জলেশ্বরীতলা বগুড়া-৫৮০০) রয়েছে সারার একাদশতম আউটলেট। সিলেটে (হাউস-৩১ এ, কুমারপাড়া, ওয়ার্ড ১৮, ভিআইপি রোড, সদর, সিলেট-৩১০০) চালু হয়েছে সারার আরও একটি আউটলেট। ফেনীতে (ওহাব টাওয়ার, হোল্ডিং নং-৩১০, শহীদ শহীদুল্লাহ কায়সার সড়ক, ওয়ার্ড নং ১৬, ফেনী শহর) কার্যক্রম শুরু হয়েছে সারার আরও একটি আউটলেটের।

সর্বশেষ বরিশাল শহরে (বিবির পুকুরপাড়, ফকির কমপ্লেক্স, ১১২ সদর রোড, বরিশাল-৮২০০) ও সারার নারায়ণগঞ্জ আউটলেটটি টিএসএন প্লাজা ১৪৫/০৪, বঙ্গবন্ধু রোড, নারায়ণগঞ্জ-১৪০০ ঠিকানায় পৃথক দুটি নতুন আউটলেট চালু হয়েছে। এ ছাড়া শিগগির খুলনা শহরের শিববাড়ী মোড়ে সারার আরও একটি নতুন আউটলেট চালু হতে যাচ্ছে।

বিষয়:

বিজ্ঞপ্তিকরপোরেটপ্রতিষ্ঠানের খবর
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

মেঘমল্লারের জবাবের পর ডাকসু ও বাংলাদেশের রাজনীতি নিয়ে যা লিখলেন শশী থারুর

জাতিসংঘে ফিলিস্তিন রাষ্ট্রের প্রস্তাব বিপুল ভোটে পাস, বিপক্ষে ভোট দিল যারা

২০ শতাংশ অতিরিক্ত ভোটার কারা, প্রশ্ন অধ্যাপক মাফরুহী সাত্তারের

রপ্তানিতে দ্বিতীয় থেকে ১০ নম্বরে নামল চিংড়ি

উপদেষ্টা পরিষদের ভেতরে মাহফুজকে হত্যার মৌন সম্মতি তৈরি করা হয়েছে: নাহিদ

এলাকার খবর
খুঁজুন

পাঠকের আগ্রহ

রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়াবে যে ৫ পানীয়

রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়াবে যে ৫ পানীয়

রপ্তানিতে দ্বিতীয় থেকে ১০ নম্বরে নামল চিংড়ি

রপ্তানিতে দ্বিতীয় থেকে ১০ নম্বরে নামল চিংড়ি

মেঘমল্লারের জবাবের পর ডাকসু ও বাংলাদেশের রাজনীতি নিয়ে যা লিখলেন শশী থারুর

মেঘমল্লারের জবাবের পর ডাকসু ও বাংলাদেশের রাজনীতি নিয়ে যা লিখলেন শশী থারুর

সবচেয়ে সুখী দেশ ফিনল্যান্ডে স্থায়ী বসবাসের আবেদন করবেন যেভাবে

সবচেয়ে সুখী দেশ ফিনল্যান্ডে স্থায়ী বসবাসের আবেদন করবেন যেভাবে

জাকসু নির্বাচন: অভিযোগ-বর্জনে ম্লান ভোট উৎসব

জাকসু নির্বাচন: অভিযোগ-বর্জনে ম্লান ভোট উৎসব

সম্পর্কিত

শারদীয় দুর্গোৎসবে ফ্যাশন ব্র্যান্ড সারার নতুন আয়োজন

শারদীয় দুর্গোৎসবে ফ্যাশন ব্র্যান্ড সারার নতুন আয়োজন

আইসিইউতে থাকা অর্থনীতিকে সচল রেখেছে এই সরকার: প্রধান উপদেষ্টার বিশেষ সহকারী

আইসিইউতে থাকা অর্থনীতিকে সচল রেখেছে এই সরকার: প্রধান উপদেষ্টার বিশেষ সহকারী

অনলাইনে আয়কর রিটার্ন দাখিলে বিনা মূল্যে প্রশিক্ষণ দিচ্ছে এনবিআর, আবেদন করবেন কীভাবে

অনলাইনে আয়কর রিটার্ন দাখিলে বিনা মূল্যে প্রশিক্ষণ দিচ্ছে এনবিআর, আবেদন করবেন কীভাবে

রপ্তানিতে দ্বিতীয় থেকে ১০ নম্বরে নামল চিংড়ি

রপ্তানিতে দ্বিতীয় থেকে ১০ নম্বরে নামল চিংড়ি