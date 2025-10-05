মশিউর সিকিউরিটিজের গ্রাহকদের শেয়ার স্থানান্তরের আহ্বান ডিএসইর

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
গ্রাহকের টাকা আত্মসাৎ করে কার্যক্রম বন্ধ করা মশিউর সিকিউরিটিজের গ্রাহকেরা বিও হিসাবে থাকা শেয়ার অন্য ব্রোকারেজ হাউসে খোলা হিসাবে স্থানান্তর করতে পারবেন। এ জন্য নির্ধারিত ফরম পূরণ করে ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জের (ডিএসই) প্রধান নিয়ন্ত্রক কর্মকর্তা (সিআরও) বরাবর আবেদন করতে হবে।
আজ রোববার (৫ অক্টোবর) ডিএসইর এক বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়।
বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়, মশিউর সিকিউরিটিজ লিমিটেডের সম্মানিত গ্রাহকদের অবগতির জন্য জানানো যাচ্ছে, ডিএসইর ওই ট্রেকহোল্ডার কোম্পানির লেনদেন ও ডিপি ইতিপূর্বে স্থগিত করা হয়েছে। তাই কোম্পানির গ্রাহকেরা তাঁদের বিও অ্যাকাউন্টসে থাকা শেয়ারগুলো অন্য কোনো ট্রেকহোল্ডার কোম্পানিতে খোলা বিও হিসাবে নির্ধারিত ফরম (সিডিবিএল ফর্ম-১৬) পূরণ সাপেক্ষে স্থানান্তরের জন্য আবেদন করতে পারবেন।
এ ছাড়া সিকিউরিটিজ লেনদেন থেকে সৃষ্ট টাকা ও শেয়ার পাওনা থাকলে ৩০ অক্টোবরের মধ্যে ডিএসইর ওয়েবসাইট লিঙ্ক থেকে অভিযোগ ফরম ডাউনলোড করে যথাযথভাবে পূরণ করে নিজ স্বাক্ষরসংবলিত প্রয়োজনীয় কাগজপত্র (যেমন পোর্টফোলিও ও অন্যান্য) সংযুক্ত করে আবেদনপত্র জমা দেওয়ার জন্য বলা হয়েছে।
এ বিষয়ে কোনো সহযোগিতার প্রয়োজন হলে ডিএসইর ইনভেস্টর কমপ্লেইন্টস, আরবিট্রেশন অ্যান্ড লিটিগেশন বিভাগে যোগাযোগ করার জন্য বলা হয়েছে। এর ফোন নম্বর: ০২-৪১০৪০১৮৯-২০০; এর এক্সটেনশন ১৬৪১, ১৬৪২, ১৬৪৩, ১৬৪৪, ১৬৪৫ ও ১৬৪৫; অথবা মোবাইল নং ০১৭১৩-২৭৬৪১৫, ০১৭১৩-৩৬৯৩৬৩, ০১৭১৩-৪২৫৮৩১, ০১৭৩০-৩৩১৮৬৬; অথবা E-mail: [email protected].
