মশিউর সিকিউরিটিজের গ্রাহকদের শেয়ার স্থানান্তরের আহ্বান ডিএসইর

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
মশিউর সিকিউরিটিজের গ্রাহকদের শেয়ার স্থানান্তরের আহ্বান ডিএসইর

গ্রাহকের টাকা আত্মসাৎ করে কার্যক্রম বন্ধ করা মশিউর সিকিউরিটিজের গ্রাহকেরা বিও হিসাবে থাকা শেয়ার অন্য ব্রোকারেজ হাউসে খোলা হিসাবে স্থানান্তর করতে পারবেন। এ জন্য নির্ধারিত ফরম পূরণ করে ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জের (ডিএসই) প্রধান নিয়ন্ত্রক কর্মকর্তা (সিআরও) বরাবর আবেদন করতে হবে।

আজ রোববার (৫ অক্টোবর) ডিএসইর এক বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়।

বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়, মশিউর সিকিউরিটিজ লিমিটেডের সম্মানিত গ্রাহকদের অবগতির জন্য জানানো যাচ্ছে, ডিএসইর ওই ট্রেকহোল্ডার কোম্পানির লেনদেন ও ডিপি ইতিপূর্বে স্থগিত করা হয়েছে। তাই কোম্পানির গ্রাহকেরা তাঁদের বিও অ্যাকাউন্টসে থাকা শেয়ারগুলো অন্য কোনো ট্রেকহোল্ডার কোম্পানিতে খোলা বিও হিসাবে নির্ধারিত ফরম (সিডিবিএল ফর্ম-১৬) পূরণ সাপেক্ষে স্থানান্তরের জন্য আবেদন করতে পারবেন।

এ ছাড়া সিকিউরিটিজ লেনদেন থেকে সৃষ্ট টাকা ও শেয়ার পাওনা থাকলে ৩০ অক্টোবরের মধ্যে ডিএসইর ওয়েবসাইট লিঙ্ক থেকে অভিযোগ ফরম ডাউনলোড করে যথাযথভাবে পূরণ করে নিজ স্বাক্ষরসংবলিত প্রয়োজনীয় কাগজপত্র (যেমন পোর্টফোলিও ও অন্যান্য) সংযুক্ত করে আবেদনপত্র জমা দেওয়ার জন্য বলা হয়েছে।

এ বিষয়ে কোনো সহযোগিতার প্রয়োজন হলে ডিএসইর ইনভেস্টর কমপ্লেইন্টস, আরবিট্রেশন অ্যান্ড লিটিগেশন বিভাগে যোগাযোগ করার জন্য বলা হয়েছে। এর ফোন নম্বর: ০২-৪১০৪০১৮৯-২০০; এর এক্সটেনশন ১৬৪১, ১৬৪২, ১৬৪৩, ১৬৪৪, ১৬৪৫ ও ১৬৪৫; অথবা মোবাইল নং ০১৭১৩-২৭৬৪১৫, ০১৭১৩-৩৬৯৩৬৩, ০১৭১৩-৪২৫৮৩১, ০১৭৩০-৩৩১৮৬৬; অথবা E-mail: [email protected].

