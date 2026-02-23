Ajker Patrika
লিজার হোটেলিয়ার্স অব বাংলাদেশের ইফতার আয়োজন

আজকের পত্রিকা ডেস্ক­
লিজার হোটেলিয়ার্স অব বাংলাদেশের ইফতার আয়োজন। ছবি: বিজ্ঞপ্তি

পবিত্র মাহে রমজান উপলক্ষে লিজার হোটেলিয়ার্স অব বাংলাদেশ (LHB) গতকাল রোববার (২২ ফেব্রুয়ারি) হোটেল আমারি ঢাকায় (Amari Dhaka) এক আন্তরিক ও মর্যাদাপূর্ণ ইফতার গেট-টুগেদারের আয়োজন করে। দেশের বিভিন্ন স্বনামধন্য লিজার হোটেলের হোটেলিয়াররা এই আয়োজনে অংশগ্রহণ করেন। সৌহার্দ্য, পারস্পরিক সহযোগিতা ও পেশাগত বন্ধন আরও দৃঢ় করার লক্ষ্যেই এই আয়োজন অনুষ্ঠিত হয়।

অনুষ্ঠানটি আতিথেয়তা ও পর্যটন খাতের বিশিষ্ট ব্যক্তিদের উপস্থিতিতে বিশেষভাবে প্রাণবন্ত হয়ে ওঠে। বিশেষ অতিথি ছিলেন বাংলাদেশের প্রখ্যাত হোটেলিয়ার জনাব শাহিদ হামিদ, FIH; মো. আল-আমিন, জেনারেল ম্যানেজার, Renaissance Dhaka Gulshan Hotel (রেনেসাঁ ঢাকা গুলশান হোটেল) এবং মহিবুল ইসলাম, ডেপুটি ডিরেক্টর, Bangladesh Tourism Board (বাংলাদেশ ট্যুরিজম বোর্ড)। তাঁদের মূল্যবান বক্তব্য ও অভিজ্ঞতা উপস্থিত অতিথিদের অনুপ্রাণিত করে।

ইফতার আয়োজনটি গুস্তাভের (GUSTAV) সৌজন্যে অনুষ্ঠিত হয়। স্পনসর পার্টনার হিসেবে সহযোগিতা করে পুষ্টি বাই টি কে গ্রুপ, মুমতাজ হারবাল প্রোডাক্টস, ইট্রিপি ডটকম, ইকো ট্রাভেলার্স, সাভয় আইসক্রিম এবং হসপিটালিটি পার্টনার হিসেবে হোটেল আমারি ঢাকা। তাদের আন্তরিক সহযোগিতায় আয়োজনটি সাফল্যমণ্ডিত হয়।

অনুষ্ঠানে বিভিন্ন প্রিন্ট ও ইলেকট্রনিক মিডিয়ার প্রতিনিধিরাও উপস্থিত ছিলেন। এতে পর্যটনশিল্পের উন্নয়নে আতিথেয়তা খাত ও গণমাধ্যমের যৌথ উদ্যোগের গুরুত্ব আরও জোরালোভাবে প্রতিফলিত হয়।

সন্ধ্যার অন্যতম আকর্ষণ ছিল লিজার হোটেলিয়ার্স অব বাংলাদেশের নবগঠিত ৬১ সদস্যবিশিষ্ট কমিটির আনুষ্ঠানিক ঘোষণা। সভাপতি মোহাম্মদ ইমরান হুমায়ুন খান, সিনিয়র সহসভাপতি মো. নজরুল ইসলাম এবং সাধারণ সম্পাদক শামীম হাসানের নেতৃত্বে এই কমিটি গঠিত হয়। নতুন এই কমিটি সংগঠনের কার্যক্রমকে আরও গতিশীল ও শক্তিশালী করবে বলে প্রত্যাশা করা হচ্ছে।

আন্তরিকতা, ঐক্য এবং বাংলাদেশের লিজার হসপিটালিটি খাতকে আরও এগিয়ে নেওয়ার দৃঢ় প্রত্যয়ের মধ্য দিয়ে অনুষ্ঠানটির সমাপ্তি ঘটে।

লিজার হোটেলিয়ার্স অব বাংলাদেশ (LHB) সম্পর্কে:

লিজার হোটেলিয়ার্স অব বাংলাদেশ দেশের লিজার হোটেল পেশাজীবীদের একটি ঐক্যবদ্ধ প্ল্যাটফর্ম। সংগঠনটি পারস্পরিক সহযোগিতা বৃদ্ধি, সেবার মান উন্নয়ন এবং বাংলাদেশকে একটি শীর্ষ লিজার পর্যটন গন্তব্য হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করার লক্ষ্যে কাজ করে।

