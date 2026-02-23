সোনালী ব্যাংকের সিনিয়র ম্যানেজমেন্ট টিমের সভা অনুষ্ঠিত

সোনালী ব্যাংক পিএলসির সিনিয়র ম্যানেজমেন্ট টিমের (এসএমটি) ৪১ তম সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। আজ সোমবার ব্যাংকের প্রধান কার্যালয়ের সম্মেলন কক্ষে এ সভা অনুষ্ঠিত হয়।
সভায় সভাপতিত্ব করেন এসএমটির চেয়ারম্যান এবং ব্যাংকের এমডি অ্যান্ড সিইও মো. শওকত আলী খান।
সভায় অন্যান্যদের মধ্যে ডেপুটি ম্যানেজিং ডিরেক্টর, প্রধান কার্যালয়, স্থানীয় কার্যালয়, ব্যাংকের মাঠ পর্যায়ের সকল জেনারেল ম্যানেজারসহ এসএমটি কমিটির সদস্যরা উপস্থিত ছিলেন। সভায় এমডি অ্যান্ড সিইও ব্যাংকের সার্বিক ব্যবসায়িক পর্যালোচনা ও প্রয়োজনীয় দিক-নির্দেশনা প্রদান করেন।
মহান শহীদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস উপলক্ষে ২১ ফেব্রুয়ারি কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে পুষ্পস্তবক অর্পণের মাধ্যমে ভাষাশহীদদের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করেছে বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক।১ ঘণ্টা আগে
দেশের অন্যতম শীর্ষ মোবাইল আর্থিক সেবাদানকারী প্রতিষ্ঠান ‘নগদ’ পবিত্র রমজান উপলক্ষে গ্রাহকদের জন্য নিয়ে এসেছে বিশেষ ‘হেলিকপ্টার অফার’। এই ক্যাম্পেইনের আওতায় কেনাকাটা করে পেমেন্ট করলেই গ্রাহকেরা পাচ্ছেন এক স্মরণীয় হেলিকপ্টার ভ্রমণের সুযোগ এবং আকর্ষণীয় ক্যাশব্যাক রিওয়ার্ড।১ ঘণ্টা আগে
তৈরি পোশাক (আরএমজি) খাতে টেকসই উৎপাদনের অগ্রযাত্রায় আরও এক ধাপ এগিয়েছে বাংলাদেশ। দেশে নতুন করে আরও দুটি কারখানা পরিবেশবান্ধব সবুজ কারখানা বা গ্রিন ফ্যাক্টরি হিসেবে আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি ‘লিডারশিপ ইন এনার্জি অ্যান্ড এনভায়রনমেন্টাল ডিজাইন’ (এলইইডি) সনদ অর্জন করেছে।১ ঘণ্টা আগে
পবিত্র মাহে রমজান উপলক্ষে লিজার হোটেলিয়ার্স অব বাংলাদেশ (LHB) গতকাল রোববার (২২ ফেব্রুয়ারি) হোটেল আমারি ঢাকায় (Amari Dhaka) এক আন্তরিক ও মর্যাদাপূর্ণ ইফতার গেট-টুগেদারের আয়োজন করে। দেশের বিভিন্ন স্বনামধন্য লিজার হোটেলের হোটেলিয়াররা এই আয়োজনে অংশগ্রহণ করেন। সৌহার্দ্য, পারস্পরিক সহযোগিতা ও পেশাগত...৩ ঘণ্টা আগে