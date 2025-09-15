Ajker Patrika
ঢাকা অ্যাডভার্টাইজিং স্কুলের ঘোষণা করল কপিশপ

আজকের পত্রিকা ডেস্ক­
ঢাকা অ্যাডভার্টাইজিং স্কুলের ঘোষণা করেছে কপিশপ। ছবি: বিজ্ঞপ্তি
বাংলাদেশের বিজ্ঞাপন ও কমিউনিকেশন শিল্পের প্রশংসিত প্ল্যাটফর্ম কপিশপ বিজ্ঞাপনসহ বর্তমান ও ভবিষ্যতের সব রকম কমিউনিকেশন প্রফেশনালদের সঠিক প্রশিক্ষণের মাধ্যমে সৃজনশীল দক্ষতা বাড়াতে দীর্ঘদিন ধরে কাজ করে আসছে। সে ধারাবাহিকতায় বাংলাদেশের প্রথম বিজ্ঞাপনী দক্ষতা প্রশিক্ষণকেন্দ্র হিসেবে আত্মপ্রকাশ করল ঢাকা অ্যাডভার্টাইজিং স্কুল—সংক্ষেপে ড্যাডস্।

সম্প্রতি কপিশপের নিয়মিত মেন্টরিং সেশন কপিকলরবের ১১তম আয়োজনে বিজ্ঞাপনী সংস্থা অ্যাডকমের ম্যানেজিং ডিরেক্টর নাজিম ফারহান চৌধুরী, অরূপ স্যান্নাল, এজেন্সি হেড, মাইটি, সৈয়দ গাউসুল আলম, এমডি, ডটবার্থ, সাইফুল আজম, ইসিডি, গ্রে, এম এ মারুফ, এমডি, ক্রসওয়াক কমিউনিকেশন্সসহ এ ক্ষেত্রের প্রথিতযশা গুণীজনদের উপস্থিতিতে এ ঘোষণা আসে।

কপিশপের কিউরেটর ও ড্যাডসের প্রতিষ্ঠাতা মুশফিকুর রহমান পাভেল বলেন, ‘বাংলাদেশে বিজ্ঞাপনী দক্ষতা অর্জন আজও গুরুধরা বিদ্যা। কার্যকর ও সৃজনশীল দক্ষতা উন্নয়নের প্রতিশ্রুতিতে ঢাকা অ্যাডভার্টাইজিং স্কুলের সূচনা হলো। আমাদের ইন্ড্রাস্ট্রির অভিজ্ঞ পেশাজীবীদের নিয়ে যুগোপযোগী কারিকুলামের মাধ্যমে সংস্কৃতি, বাণিজ্য ও সৃজনশীলতার বর্তমান ও ভবিষ্যৎ কারিগরদের গড়ে তোলাই এই স্কুলের মূল উদ্দেশ্য।’

ড্যাডস্ বিষয়ে বিস্তারিত জানতে ০১৭১৭১৬৫৬৫১ নম্বরে কল অথবা [email protected] অ্যাড্রেসে মেইল করে যোগাযোগের অনুরোধ করা হলো।

ফেসবুক পেজ লিংক: https://www.facebook.com/DAdSBD/

