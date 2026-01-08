Ajker Patrika
অর্থনীতি

মানি লন্ডারিং প্রতিরোধে জনতা ব্যাংক ও বিএফআইইউর সভা

আজকের পত্রিকা ডেস্ক­
জনতা ব্যাংকে এএমএল ও সিএফটি বিষয়ে বোর্ড পর্যায়ের সচেতনতামূলক সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। ছবি: বিজ্ঞপ্তি
জনতা ব্যাংকে এএমএল ও সিএফটি বিষয়ে বোর্ড পর্যায়ের সচেতনতামূলক সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। ছবি: বিজ্ঞপ্তি

রেগুলেটরি অথরিটি বাংলাদেশ ফাইন্যান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউনিট (বিএফআইইউ) প্রতিনিধিদের উপস্থিতিতে গত ১৭ ডিসেম্বর জনতা ব্যাংক পিএলসির সম্মানিত ডিরেক্টরদের সঙ্গে ‘অ্যাওয়ারনেস প্রোগ্রাম অন এএমএল অ্যান্ড সিএফটি ফর দ্য বোর্ড অব ডিরেক্টরস’ শীর্ষক একটি সচেতনতামূলক সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

সভায় ব্যাংকের করপোরেট সুশাসন জোরদার করতে মানি লন্ডারিং প্রতিরোধ (এএমএল) ও সন্ত্রাসে অর্থায়ন প্রতিরোধের (সিএফটি) গুরুত্ব, বিএফআইইউ এবং বাংলাদেশ ব্যাংকের প্রতি ব্যাংকের দায়বদ্ধতা নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়। পাশাপাশি নৈতিক ব্যাংকিং চর্চা প্রতিষ্ঠার বিভিন্ন দিক তুলে ধরা হয়।

এ সময় বিএফআইইউর দুই সদস্য অতিরিক্ত পরিচালক মো. মশিউর রহমান ও যুগ্ম পরিচালক মো. মাহবুবুর রহমান প্রাণবন্ত আলোচনার মাধ্যমে এএমএল ও সিএফটি প্রতিরোধে বোর্ড পর্যায়ের ভূমিকা ও করণীয় বিষয়ে সম্যক ধারণা তুলে ধরেন।

পাশাপাশি সভায় ব্যাংকের পক্ষ থেকে এএমএল ও সিএফটি প্রতিরোধ-সংক্রান্ত সুনির্দিষ্ট কর্মপরিকল্পনা উপস্থাপন করা হয়। একই সঙ্গে একটি কার্যকর ও যুগোপযোগী পরিপালন ও প্রতিরোধব্যবস্থা আরও জোরদার করার প্রত্যয় ব্যক্ত করা হয়।

বিষয়:

বিজ্ঞপ্তিকরপোরেটআর্থিক প্রতিষ্ঠান
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

জেএফ-১৭ যুদ্ধবিমানে ভর করে আইএমএফের ঋণ থেকে মুক্তি চায় পাকিস্তান

ভেনেজুয়েলার বিনিময়ে ২০১৯ সালেই ট্রাম্পের কাছে ইউক্রেন চেয়েছিল রাশিয়া

বিশ্বকাপ থেকে বাংলাদেশকে ‘গায়েব’ করে দিল আইসল্যান্ড

৬৬ জাতিসংঘ ও আন্তর্জাতিক সংস্থা থেকে যুক্তরাষ্ট্রকে সরিয়ে নিচ্ছেন ট্রাম্প

‘ভারতের বাইরে বাংলাদেশ বিশ্বকাপ খেললে সেটা ক্রিকেটের জন্য বাজে দেখাবে’

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

সরকারবিরোধী আন্দোলনে রূপ নিচ্ছে ইরানিদের বিক্ষোভ, ছড়িয়ে পড়েছে দেশজুড়ে

সরকারবিরোধী আন্দোলনে রূপ নিচ্ছে ইরানিদের বিক্ষোভ, ছড়িয়ে পড়েছে দেশজুড়ে

জেএফ-১৭ যুদ্ধবিমানে ভর করে আইএমএফের ঋণ থেকে মুক্তি চায় পাকিস্তান

জেএফ-১৭ যুদ্ধবিমানে ভর করে আইএমএফের ঋণ থেকে মুক্তি চায় পাকিস্তান

অজুর ভিন্ন রকম ৩ উপকারিতা

অজুর ভিন্ন রকম ৩ উপকারিতা

দূর যাত্রায় বিমানে কোন সিট নেবেন

দূর যাত্রায় বিমানে কোন সিট নেবেন

জাতীয় সংসদ নির্বাচনে কোটিপতি প্রার্থী ৫০১ জন

জাতীয় সংসদ নির্বাচনে কোটিপতি প্রার্থী ৫০১ জন

সম্পর্কিত

মানি লন্ডারিং প্রতিরোধে জনতা ব্যাংক ও বিএফআইইউর সভা

মানি লন্ডারিং প্রতিরোধে জনতা ব্যাংক ও বিএফআইইউর সভা

তারেক রহমানের সঙ্গে যমুনা গ্রুপের চেয়ারম্যানসহ গ্রুপ পরিচালকদের সাক্ষাৎ

তারেক রহমানের সঙ্গে যমুনা গ্রুপের চেয়ারম্যানসহ গ্রুপ পরিচালকদের সাক্ষাৎ

আইডিএলসি ফাইন্যান্সের নতুন চেয়ারম্যান কাজী মাহমুদ সাত্তার

আইডিএলসি ফাইন্যান্সের নতুন চেয়ারম্যান কাজী মাহমুদ সাত্তার

এলপিজি ব্যবসায়ীদের ধর্মঘট প্রত্যাহার

এলপিজি ব্যবসায়ীদের ধর্মঘট প্রত্যাহার