Ajker Patrika
অর্থনীতি

সোনার দাম ভরিতে কমল ১ হাজার ৪৯ টাকা

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
সোনার দাম ভরিতে কমল ১ হাজার ৪৯ টাকা

দেশের বাজারে সোনার দাম ভরিতে প্রায় এক হাজার টাকা কমেছে। সোনার পাশাপাশি রুপার দামও কমেছে। দাম কমার ফলে ভালো মানের অর্থাৎ ২২ ক্যারেটের এক ভরি সোনার দাম হয়েছে ২ লাখ ২৬ হাজার ৮০৭ টাকা।

বাংলাদেশ জুয়েলার্স সমিতি বৃহস্পতিবার (৮ জানুয়ারি) রাতে এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানিয়েছে। নতুন এ দাম আগামীকাল শুক্রবার থেকে কার্যকর হবে।

নতুন দর অনুযায়ী, আগামীকাল শুক্রবার থেকে ২২ ক্যারেটের এক ভরি সোনার দাম কমে হবে ২ লাখ ২৬ হাজার ৮০৭ টাকা। এ ছাড়া প্রতি ভরি ২১ ক্যারেট সোনার দাম কমে ২ লাখ ১৬ হাজার ৪৮৪ টাকা, ১৮ ক্যারেটের সোনার দাম ১ লাখ ৮৫ হাজার ৫৭৪ টাকা ও সনাতন পদ্ধতির সোনার দাম কমে ১ লাখ ৫৪ হাজার ৬৬৫ টাকায় বিক্রি হবে।

আজ বৃহস্পতিবার পর্যন্ত দেশের বাজারে ২২ ক্যারেট সোনা ২ লাখ ২৭ হাজার ৮৫৬ টাকায় বিক্রি হয়েছে। এ ছাড়া প্রতি ভরি ২১ ক্যারেট সোনা ২ লাখ ১৭ হাজার ৫৩৪ টাকা, ১৮ ক্যারেট ১ লাখ ৮৬ হাজার ৪৪৯ টাকা ও সনাতন পদ্ধতির সোনা ১ লাখ ৫৫ হাজার ৪২৩ টাকায় বিক্রি হয়েছে।

সে হিসাবে আগামীকাল শুক্রবার থেকে প্রতি ভরি ২২ ক্যারেট সোনায় ১ হাজার ৪৯ টাকা, ২১ ক্যারেটে ১ হাজার ৫০ টাকা, ১৮ ক্যারেটে ৮৭৫ টাকা ও সনাতন পদ্ধতির সোনায় ৭৫৮ টাকা দাম কমবে।

অন্যদিকে এ দফায় ২২ ক্যারেটের প্রতি ভরি রুপায় সর্বোচ্চ দাম কমেছে ৩৮৫ টাকা। দাম কমার পর ২২ ক্যারেটের এক ভরি রুপার দাম হয়েছে ৫ হাজার ৫৪০ টাকা। এ ছাড়া ২১ ক্যারেটে ৩৫০ টাকা দাম কমে ৫ হাজার ৩০৭ টাকা, ১৮ ক্যারেটে ২৯২ টাকা দাম কমে ৪ হাজার ৫৪৯ টাকা ও সনাতন পদ্ধতির রুপার ভরিতে ২৫৬ টাকা দাম কমে ৩ হাজার ৩৮৩ টাকা হয়েছে।

বিষয়:

সোনাবাজার
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

জেএফ-১৭ যুদ্ধবিমানে ভর করে আইএমএফের ঋণ থেকে মুক্তি চায় পাকিস্তান

ভারতে না যাওয়ার সিদ্ধান্ত যদি বদলাতে হয় তখন, বিসিবিকে তামিমের প্রশ্ন

‘ভারতের বাইরে বাংলাদেশ বিশ্বকাপ খেললে সেটা ক্রিকেটের জন্য বাজে দেখাবে’

একমাত্র ছেলেকে হারিয়ে ৬২ বছর বয়সে গর্ভধারণ, ভাইরাল নারী

ঋণখেলাপিতে আটকে যেতে পারেন কুমিল্লা-৪ আসনে বিএনপির প্রার্থী মঞ্জুরুল

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

সরকারবিরোধী আন্দোলনে রূপ নিচ্ছে ইরানিদের বিক্ষোভ, ছড়িয়ে পড়েছে দেশজুড়ে

সরকারবিরোধী আন্দোলনে রূপ নিচ্ছে ইরানিদের বিক্ষোভ, ছড়িয়ে পড়েছে দেশজুড়ে

জেএফ-১৭ যুদ্ধবিমানে ভর করে আইএমএফের ঋণ থেকে মুক্তি চায় পাকিস্তান

জেএফ-১৭ যুদ্ধবিমানে ভর করে আইএমএফের ঋণ থেকে মুক্তি চায় পাকিস্তান

অজুর ভিন্ন রকম ৩ উপকারিতা

অজুর ভিন্ন রকম ৩ উপকারিতা

দূর যাত্রায় বিমানে কোন সিট নেবেন

দূর যাত্রায় বিমানে কোন সিট নেবেন

জাতীয় সংসদ নির্বাচনে কোটিপতি প্রার্থী ৫০১ জন

জাতীয় সংসদ নির্বাচনে কোটিপতি প্রার্থী ৫০১ জন

সম্পর্কিত

সোনার দাম ভরিতে কমল ১ হাজার ৪৯ টাকা

সোনার দাম ভরিতে কমল ১ হাজার ৪৯ টাকা

মানি লন্ডারিং প্রতিরোধে জনতা ব্যাংক ও বিএফআইইউর সভা

মানি লন্ডারিং প্রতিরোধে জনতা ব্যাংক ও বিএফআইইউর সভা

তারেক রহমানের সঙ্গে যমুনা গ্রুপের চেয়ারম্যানসহ গ্রুপ পরিচালকদের সাক্ষাৎ

তারেক রহমানের সঙ্গে যমুনা গ্রুপের চেয়ারম্যানসহ গ্রুপ পরিচালকদের সাক্ষাৎ

আইডিএলসি ফাইন্যান্সের নতুন চেয়ারম্যান কাজী মাহমুদ সাত্তার

আইডিএলসি ফাইন্যান্সের নতুন চেয়ারম্যান কাজী মাহমুদ সাত্তার