বন্ড সুবিধায় ৫ কোটি টাকার শুল্ক ফাঁকি

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
বন্ড সুবিধায় কাঁচামাল আমদানির নামে প্রায় ৫ কোটি ১৩ লাখ টাকা শুল্ক ফাঁকির প্রমাণ পেয়েছে ঢাকা উত্তর কাস্টমস বন্ড কমিশনারেট। অভিযুক্ত প্রতিষ্ঠানটি হচ্ছে, গাজীপুরের শ্রীপুরে অবস্থিত মেসার্স নেত্রকোনা অ্যাক্সেসরিজ লিমিটেড। ঢাকা উত্তর বন্ড কমিশনারেটের সাম্প্রতিক অভিযানে জানা যায়, প্রতিষ্ঠানটি বন্ড সুবিধায় ৬৬০ টন কাঁচামাল আমদানি করলেও তা উৎপাদনে ব্যবহার না করে অবৈধভাবে খোলাবাজারে বিক্রি করেছে।
কাস্টমস সূত্রে জানা গেছে, গাজীপুরের শ্রীপুরের কেওয়া পূর্বখণ্ড কেওয়া বাজারে অবস্থিত মেসার্স নেত্রকোনা অ্যাক্সেসরিজ লিমিটেড। প্রতিষ্ঠানটি বন্ড সুবিধা বা শুল্কমুক্ত সুবিধায় আমদানি করা কাঁচামাল অবৈধভাবে খোলাবাজারে বিক্রি করে দিয়েছে বলে তথ্য পায় বন্ড কর্মকর্তারা। এরই ভিত্তিতে বৃহস্পতিবার বন্ড ঢাকা উত্তর কমিশনারেটের একটি প্রিভেনটিভ টিম প্রতিষ্ঠানটির বন্ডেড ওয়্যারহাউসে অভিযান পরিচালনা করে।
অভিযানে দেখা যায়, গার্মেন্টস ও তৈরি পোশাক (নিট) কারখানাটির সর্বশেষ ইউটিলাইজেশন পারমিট (ইউপি) ইস্যু হয়েছিল চলতি বছরের ২০ জুলাই, যার আওতায় আমদানি করা কাঁচামাল শুধু রপ্তানিমুখী পণ্যে ব্যবহারের অনুমতি ছিল। কিন্তু তদন্তে দেখা যায়, প্রতিষ্ঠানটি এসব কাঁচামালের বড় একটি অংশ উৎপাদনে ব্যবহার না করে অবৈধভাবে সরিয়ে ফেলেছে।
প্রাথমিকভাবে দেখা গেছে, ৬৬০ টন বন্ড সুবিধার কাঁচামাল সরিয়ে ফেলা হয়েছে, যাতে শুল্ককরের পরিমাণ প্রায় ৫ কোটি ১৩ লাখ টাকা। ধারণা করা হচ্ছে, শুল্ককর ফাঁকি দিতে এসব কাঁচামাল অবৈধভাবে খোলাবাজারে বিক্রি করে দেওয়া হয়েছে। এতে সরকার বিপুল রাজস্ব থেকে বঞ্চিত হয়েছে। প্রাথমিক অনুসন্ধানে কাঁচামালের হিসাব ও উৎপাদনের তথ্যের মধ্যে বড় ধরনের গরমিল পাওয়া গেছে। শিগগির প্রতিষ্ঠানটির বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে বলে জানা গেছে।
বন্ড সুবিধায় কাঁচামাল আমদানির নামে প্রায় ৫ কোটি ১৩ লাখ টাকা শুল্ক ফাঁকির প্রমাণ পেয়েছে ঢাকা উত্তর কাস্টমস বন্ড কমিশনারেট। অভিযুক্ত প্রতিষ্ঠানটি হচ্ছে, গাজীপুরের শ্রীপুরে অবস্থিত মেসার্স নেত্রকোনা অ্যাক্সেসরিজ লিমিটেড। ঢাকা উত্তর বন্ড কমিশনারেটের সাম্প্রতিক অভিযানে জানা যায়, প্রতিষ্ঠানটি বন্ড সুবিধায় ৬৬০ টন কাঁচামাল আমদানি করলেও তা উৎপাদনে ব্যবহার না করে অবৈধভাবে খোলাবাজারে বিক্রি করেছে।
কাস্টমস সূত্রে জানা গেছে, গাজীপুরের শ্রীপুরের কেওয়া পূর্বখণ্ড কেওয়া বাজারে অবস্থিত মেসার্স নেত্রকোনা অ্যাক্সেসরিজ লিমিটেড। প্রতিষ্ঠানটি বন্ড সুবিধা বা শুল্কমুক্ত সুবিধায় আমদানি করা কাঁচামাল অবৈধভাবে খোলাবাজারে বিক্রি করে দিয়েছে বলে তথ্য পায় বন্ড কর্মকর্তারা। এরই ভিত্তিতে বৃহস্পতিবার বন্ড ঢাকা উত্তর কমিশনারেটের একটি প্রিভেনটিভ টিম প্রতিষ্ঠানটির বন্ডেড ওয়্যারহাউসে অভিযান পরিচালনা করে।
অভিযানে দেখা যায়, গার্মেন্টস ও তৈরি পোশাক (নিট) কারখানাটির সর্বশেষ ইউটিলাইজেশন পারমিট (ইউপি) ইস্যু হয়েছিল চলতি বছরের ২০ জুলাই, যার আওতায় আমদানি করা কাঁচামাল শুধু রপ্তানিমুখী পণ্যে ব্যবহারের অনুমতি ছিল। কিন্তু তদন্তে দেখা যায়, প্রতিষ্ঠানটি এসব কাঁচামালের বড় একটি অংশ উৎপাদনে ব্যবহার না করে অবৈধভাবে সরিয়ে ফেলেছে।
প্রাথমিকভাবে দেখা গেছে, ৬৬০ টন বন্ড সুবিধার কাঁচামাল সরিয়ে ফেলা হয়েছে, যাতে শুল্ককরের পরিমাণ প্রায় ৫ কোটি ১৩ লাখ টাকা। ধারণা করা হচ্ছে, শুল্ককর ফাঁকি দিতে এসব কাঁচামাল অবৈধভাবে খোলাবাজারে বিক্রি করে দেওয়া হয়েছে। এতে সরকার বিপুল রাজস্ব থেকে বঞ্চিত হয়েছে। প্রাথমিক অনুসন্ধানে কাঁচামালের হিসাব ও উৎপাদনের তথ্যের মধ্যে বড় ধরনের গরমিল পাওয়া গেছে। শিগগির প্রতিষ্ঠানটির বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে বলে জানা গেছে।
বিশ্ববাণিজ্যের জটিল পরিপ্রেক্ষিতে যুক্তরাষ্ট্রের শুল্ক আরোপ এশিয়ার পোশাক রপ্তানিতে ভিন্ন ভিন্ন প্রভাব ফেলেছে। চীন ও ভারতের রপ্তানি প্রবৃদ্ধি সংকুচিত হলেও বাংলাদেশের টেক্সটাইল খাত উল্লেখযোগ্যভাবে জোরালো হয়েছে। ভিয়েতনামও বাণিজ্যে ভালো অগ্রগতি দেখাচ্ছে। একই সঙ্গে, দেশের অর্থনীতির উৎপাদন ও সেবা...৪ মিনিট আগে
যুক্তরাষ্ট্রের আরোপিত শুল্কের ধাক্কায় টালমাটাল বিশ্ববাণিজ্য, বিশেষ করে এশিয়ার দেশগুলো। এশিয়ার অধিকাংশ দেশ থেকে যুক্তরাষ্ট্রে পোশাক রপ্তানি হয়ে থাকে। আর শুল্কের কারণে এ খাতে শঙ্কার জন্ম হয়েছে। গত ২০ এপ্রিল লিবারেশন ডে ঘোষণা করে যে শুল্ক আরোপ করেছিলেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প, তার প্রভাবের১ দিন আগে
ভারতীয় পণ্যে ৫০ শতাংশ শুল্ক আরোপ করেছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র। আর এর বড় ধাক্কা লেগেছে ভারতের তৈরি পোশাক খাতে। ট্রাম্পের এই শুল্ক ঘোষণার পর থেকে প্রতিদিন আতঙ্কে কাটছে এই খাতের উদ্যোক্তাদের।১ দিন আগে
ব্যাংক খাতে লুণ্ঠন, অর্থ পাচার, শেয়ারবাজার ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলোকে নড়বড়ে করে ফেলা, বৈদেশিক মুদ্রার মজুতে চাপ ইত্যাদি কারণে আওয়ামী লীগ আমলের শেষের দিকে অর্থনীতি মহাসংকটে পড়েছিল। এর সরাসরি প্রভাব পড়ে জনজীবনেও। মূল্যস্ফীতিতে দেশবাসীর নাভিশ্বাস ওঠে। ছাত্র-জনতার অভ্যুত্থানে শেখ হাসিনার স্বৈরশাসনের...২ দিন আগে