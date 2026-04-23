অর্থনীতি

আজ থেকে দেশের বাজারে নতুন দামে মিলবে সোনা-রুপা

আজকের পত্রিকা ডেস্ক­
তেজাবী সোনা ও রুপার দাম কমায় দেশের বাজারে সোনা ও রুপার নতুন দাম নির্ধারণ করেছে বাংলাদেশ জুয়েলার্স অ্যাসোসিয়েশন (বাজুস)। নতুন মূল্য তালিকা অনুযায়ী ২২ ক্যারেটের প্রতি ভরি সোনার দাম ২ লাখ ৪৬ হাজার ৮৮৭ টাকা এবং ২২ ক্যারেটের প্রতি ভরি রুপার দাম ৫ হাজার ৭১৫ টাকা।

আজ বৃহস্পতিবার (২৩ এপ্রিল) বাজুসের স্ট্যান্ডিং কমিটি অন প্রাইসিং অ্যান্ড প্রাইস মনিটরিংয়ের এক জরুরি সভায় নতুন মূল্য নির্ধারণ করা হয়।

বাজুসের মূল্য তালিকা অনুযায়ী ২১ ক্যারেট প্রতি ভরি সোনার দাম ২ লাখ ৩৫ হাজার ৬৫৫ টাকা এবং ১৮ ক্যারেট প্রতি ভরি সোনার দাম ২ লাখ ২ হাজার ৪৪ টাকা। আর সনাতন পদ্ধতির সোনার দাম ১ লাখ ৬৪ হাজার ৪৮১ টাকা।

অন্যদিকে রুপার ২১ ক্যারেট প্রতি ভরির দাম নির্ধারণ করা হয়েছে ৫ হাজার ৪২৩ টাকা এবং ১৮ ক্যারেট ৪ হাজার ৬৬৬ টাকা। আর সনাতন পদ্ধতি ৩ হাজার ৪৯৯ টাকা।

বাজুস আরও জানিয়েছে, এই মূল্য তালিকা আজ সকাল ১০টা থেকে পরবর্তী নির্দেশনা না দেওয়া পর্যন্ত দেশের সব জুয়েলারি প্রতিষ্ঠানে কার্যকর থাকবে।

