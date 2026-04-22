বাংলাদেশ ফ্লাওয়ার মিল ওনার্স অ্যাসোসিয়েশনের নেতৃত্বে মোহাম্মদ সোহাগ ও মীর শাকরুল আলম

বাংলাদেশ ফ্লাওয়ার মিল ওনার্স অ্যাসোসিয়েশনের নতুন সভাপতি নির্বাচিত হয়েছেন মোহাম্মদ সোহাগ এবং সিনিয়র ভাইস প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হয়েছেন মীর শাকরুল আলম সীমান্ত।
আজ বুধবার (২২ এপ্রিল) সকালে রাজধানীর বিজয়নগরের অ্যালিস সেন্টারে অনুষ্ঠিত সংগঠনের কার্যনির্বাহী কমিটির সভায় এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। নবনির্বাচিত নেতাদের সংগঠনের সব সদস্য, সংশ্লিষ্ট ব্যবসায়ী মহল এবং দেশবাসীর পক্ষ থেকে আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানানো হয়েছে।
সভায় নবনির্বাচিত সভাপতি মোহাম্মদ সোহাগ বলেন, ‘আমরা সকল সদস্যকে নিয়ে একটি শক্তিশালী, সুশৃঙ্খল ও আধুনিক সংগঠন গড়ে তুলতে চাই। সরকারের সঙ্গে সমন্বয় রেখে এই শিল্পের টেকসই উন্নয়ন নিশ্চিত করা এবং ভোক্তাদের জন্য মানসম্মত পণ্য সরবরাহ করাই হবে আমাদের প্রধান লক্ষ্য।’
সিনিয়র ভাইস প্রেসিডেন্ট মীর শাকরুল আলম সীমান্ত বলেন, ‘ব্যবসায়ীদের বিদ্যমান সমস্যা সমাধান, ন্যায্যমূল্য নিশ্চিতকরণ এবং সরকারের সঙ্গে সমন্বয় করে ফ্লাওয়ার মিল খাতের দীর্ঘমেয়াদি উন্নয়নে আমরা নিরলসভাবে কাজ করে যাব।’
সংশ্লিষ্টরা আশা প্রকাশ করেন, নতুন নেতৃত্ব এ খাতে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখবে। অন্যদিকে নেতারা সংগঠনে ঐক্য, স্বচ্ছতা ও জবাবদিহি নিশ্চিত করে কার্যকর নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠার অঙ্গীকার ব্যক্ত করেন। মোহাম্মদ সোহাগ নারায়ণগঞ্জ চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রির অন্যতম পরিচালক এবং মীর শাকরুল আলম সীমান্ত রূপসী ফ্লাওয়ার মিলের ব্যবস্থাপনায় সক্রিয়ভাবে যুক্ত আছেন।
নগদের বদলে কার্ডে ঝোঁক বাড়ছে মানুষের। দৈনন্দিন খরচ, ভ্রমণ ও অনলাইন কেনাকাটায় ক্রেডিট কার্ড এখন ক্রমেই স্বাভাবিক মাধ্যম হয়ে উঠছে। তবে এই প্রবণতার মাঝেই সাম্প্রতিক সময়ে এই লেনদেনে হঠাৎ কিছুটা ধীরগতি তৈরি হয়েছে। বাংলাদেশ ব্যাংকের হালনাগাদ প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, চলতি বছরের জানুয়ারির তুলনায়...২৮ মিনিট আগে
ব্যক্তিশ্রেণির করদাতাদের করমুক্ত আয়ের সীমা বাড়িয়ে ৫ লাখ টাকা করার প্রস্তাব দিয়েছে ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি (ডিসিসিআই)। বর্তমানে এ সীমা ৩ লাখ ৭৫ হাজার টাকা। অর্থাৎ ১ লাখ ২৫ হাজার টাকা বাড়ানোর সুপারিশ করা হয়েছে। উচ্চ মূল্যস্ফীতির চাপে সীমিত আয়ের মানুষকে স্বস্তি দিতেই এই প্রস্তাব...৩৯ মিনিট আগে
মীরসরাই কণ্ঠ পত্রিকার ২৫তম বর্ষপূর্তি ও গুণীজন সংবর্ধনা এবং কৃতী শিক্ষার্থী বৃত্তি প্রদান অনুষ্ঠান হয়েছে। গতকাল মঙ্গলবার জাতীয় জাদুঘরে কবি সুফিয়া কামাল মিলনায়তনে এই অনুষ্ঠান আয়োজিত হয়। এতে প্রধান অতিথি ছিলেন মিরসরাইয়ের সংসদ সদস্য নুরুল আমিন।৩ ঘণ্টা আগে
দেশের মোবাইল ফিন্যান্সিয়াল সার্ভিস (এমএফএস) ‘উপায়’-এর নতুন প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা (সিইও) হিসেবে যোগ দিয়েছেন শ্যামল বরন দাশ। ডিজিটাল ব্যাংকিং ও আর্থিক খাতে কাজ করার ক্ষেত্রে তাঁর ২৫ বছরের বেশি সময়ের অভিজ্ঞতা রয়েছে।৩ ঘণ্টা আগে