Ajker Patrika
অর্থনীতি

বিচার বিভাগের বরাদ্দ ২,১৮৮ কোটি টাকা

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
আপডেট : ১১ জুন ২০২৬, ১৭: ১১
বিচার বিভাগের বরাদ্দ ২,১৮৮ কোটি টাকা

জাতীয় সংসদে ২০২৬-২৭ অর্থবছরের প্রস্তাবিত বাজেটে আইন ও বিচার বিভাগের জন্য ২ হাজার ১৮৮ কোটি টাকা বরাদ্দের প্রস্তাব করা হয়েছে।

আজ বৃহস্পতিবার স্পিকার হাফিজ উদ্দিন আহমদের সভাপতিত্বে সংসদের বাজেট অধিবেশনে অর্থমন্ত্রী আমির খসরু মাহমুদ চৌধুরী বাজেট উপস্থাপন করেন।

এর আগে ২০২৫-২৬ অর্থ বছরে আইন ও বিচার বিভাগের জন্য ২ হাজার ৭৫ কোটি টাকা বরাদ্দের প্রস্তাব করা হয়েছিল। এবারের বাজেটে সুপ্রিম কোর্টের জন্য প্রস্তাব করা হয়েছে ২৯১ কোটি টাকা। ২০২৫-২৬ অর্থ বছরে সুপ্রিম কোর্টের জন্য প্রস্তাব করা হয়েছিল ২৫০ কোটি টাকা।

প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমানের নেতৃত্বে বিএনপি সরকার গঠনের পর এটিই প্রথম বাজেট। অর্থমন্ত্রী ২০২৬-২৭ অর্থবছরের জন্য মোট ৯ লাখ ৩৮ হাজার কোটি টাকার বাজেট প্রস্তাব করেছেন, যা বিগত অর্থবছরের তুলনায় ১ লাখ ৪৮ হাজার কোটি টাকা বেশি।

বিষয়:

আইন ও বিচার ‍জাতীয় সংসদবাজেটবাজেট ২০২৬-২৭জাতীয় বাজেট
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