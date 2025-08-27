২২ টাকা কেজিতে ৫০ হাজার টন আলু কিনবে সরকার

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
হিমাগার গেটে আলুর কেজিপ্রতি সর্বনিম্ন মূল্য ২২ টাকা নির্ধারণ করেছে সরকার। আর দাম কমে যাওয়ায় লোকসান থেকে কৃষকদের রক্ষা করতে ৫০ হাজার টন আলু কেনার সিদ্ধান্ত নিয়েছে সরকার।
আজ বুধবার (২৭ আগস্ট) কৃষি মন্ত্রণালয়ের এক বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়েছে।
বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়, আলুর সাম্প্রতিক বিক্রয়মূল্য উৎপাদন খরচের সঙ্গে অসামঞ্জস্যপূর্ণ। এ কারণে আলুচাষিরা ক্ষতির সম্মুখীন হচ্ছেন। এ বিষয়ে প্রধান উপদেষ্টার নির্দেশনামতে উৎপাদন মৌসুমে উৎপাদিত আলুর ন্যায্যমূল্য নিশ্চিত ও কৃষকের স্বার্থে চার সদস্যের একটি পর্যালোচনা কমিটি গঠন করা হয়েছিল। কৃষি মন্ত্রণালয়ের সচিবকে সভাপতি ও বাণিজ্য মন্ত্রণালয়, খাদ্য মন্ত্রণালয় ও অর্থ বিভাগের সচিবকে সদস্য করা হয়।
সে কমিটির সুপারিশ পর্যালোচনা করে সরকার তিনটি সিদ্ধান্ত নিয়েছে। হিমাগার গেটে আলুর কেজিপ্রতি সর্বনিম্ন মূল্য ২২ টাকা নির্ধারণ করা হয়েছে। সরকারি উদ্যোগে ৫০ হাজার টন আলু ক্রয় ও হিমাগারে সংরক্ষণ করে চলতি বছরের অক্টোবর-নভেম্বর মাসে বিক্রি করা হবে। আগামী মৌসুমে আলুচাষিদের প্রণোদনা দেওয়া হবে।
