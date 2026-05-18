ঈদের দিন ছাড়া খোলা থাকবে সব কাস্টম হাউস ও শুল্ক স্টেশন

ঈদুল আজহা উপলক্ষে ঈদের দিন ছাড়া প্রতিদিন দেশের সব কাস্টম হাউস ও শুল্ক স্টেশন খোলা রাখার সিদ্ধান্ত নিয়েছে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড (এনবিআর)। এনবিআরের জারি করা এক আদেশে বলা হয়েছে, ২৫ থেকে ৩১ মে পর্যন্ত সরকারি ও সাপ্তাহিক ছুটির দিনেও সীমিত আকারে আমদানি-রপ্তানি কার্যক্রম চলমান থাকবে। গতকাল রোববার (১৭ মে) এ-সংক্রান্ত আদেশ জারি করা হয়। ইতিমধ্যে দেশের সব কাস্টমস কমিশনারকে বিষয়টি জানিয়ে দেওয়া হয়েছে।
এ ছাড়া আমদানি-রপ্তানি কার্যক্রম সচল রাখতে বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নর, ব্যবসায়ীদের শীর্ষ সংগঠন এফবিসিসিআই, ফরেন চেম্বার, বিজিএমইএ, বিকেএমইএ, ফ্রেইট ফরওয়ার্ডার্স অ্যাসোসিয়েশন, শিপিং এজেন্টস অ্যাসোসিয়েশনসহ সংশ্লিষ্ট সব পক্ষকে এ নির্দেশনার বিষয়টি অবহিত করা হয়েছে।
এর আগে ঈদুল ফিতরেও ঈদের দিন ছাড়া প্রতিদিন কাস্টম হাউস ও শুল্ক স্টেশন খোলা রাখা হয়েছিল। তবে সে সময় আমদানি-রপ্তানি কার্যক্রম তুলনামূলক কম ছিল।
চট্টগ্রাম কাস্টমসে কর্মরত ক্লিয়ারিং অ্যান্ড ফরওয়ার্ডিং এজেন্ট প্রতিষ্ঠান মেসার্স তাকি এন্টারপ্রাইজের স্বত্বাধিকারী মো. তোফাজ্জল হোসেন বলেন, শুধু কাস্টম হাউস খোলা রাখলে হবে না, একই সঙ্গে শিপিং এজেন্ট ও ব্যাংক খোলা রাখার ব্যবস্থাও করতে হবে। তাহলেই ব্যবসায়ীরা এর সুফল পাবেন।
