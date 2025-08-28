Ajker Patrika
> অর্থনীতি

এনবিআরের আরও ৩৪ কর্মকর্তা বদলি

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের (এনবিআর) কেন্দ্রীয় কার্যালয় রাজস্ব ভবন। ছবি: আজকে পত্রিকা
জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের (এনবিআর) কেন্দ্রীয় কার্যালয় রাজস্ব ভবন। ছবি: আজকে পত্রিকা

জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের (এনবিআর) কর এবং কাস্টমস ক্যাডারের বিভিন্নস্তরের আরও ৩৪ কর্মকর্তাকে বদলি করা হয়েছে। আজ বৃহস্পতিবার এনবিআরের কর প্রশাসন শাখা-১ এবং কাস্টমস ও ভ্যাট প্রশাসন-১ শাখা থেকে পৃথক প্রজ্ঞাপনে এ আদেশ জারি করা হয়।

প্রজ্ঞাপন সূত্রে জানা যায়, বদলির তালিকায় রয়েছেন কাস্টমসের তিনজন অতিরিক্ত কমিশনার, দুজন যুগ্ম কমিশনার, ১১ জন উপকমিশনার এবং একজন সহকারী কমিশনার এবং কর ক্যাডারের ৭ জন উপকমিশনার ও ১০ জন সহকারী কমিশনার।

কাস্টমস ও ভ্যাট প্রশাসন-১ শাখা দ্বিতীয় সচিব মোহাম্মদ আবুল মনসুরের সই করা পৃথক প্রজ্ঞাপন থেকে জানা যায়, তিনটি কাস্টমস, এক্সাইজ ও ভ্যাট কমিশনারেটের অতিরিক্ত কমিশনারকে বদলি করা হয়েছে। তাঁদের মধ্যে রাজশাহীর মোহাম্মদ তাজুল ইসলামকে ঢাকার কাস্টমস মূল্যায়ন ও অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা কমিশনারেটে, যশোরের মোছা. শাকিলা পারভীনকে ঢাকায় (পশ্চিম) এবং যশোরের রাকিবুল হাসানকে ঢাকার শুদ্ধ রেয়াত ও প্রত্যর্পণ পরিদপ্তরে বদলি করা হয়েছে।

দুজন যুগ্ম কমিশনারের মধ্যে সিলেট ভ্যাট কমিশনারেটের হাসনাইন মাহমুদকে মোংলা কাস্টমস হাউসে এবং পানগাঁও কাস্টমস হাউসের মো. শাকিল খন্দকারকে ঢাকা (পশ্চিম) ভ্যাট কমিশনারেটে বদলি করা হয়েছে।

১১ উপ কমিশনারের মধ্যে ঢাকার কাস্টমস রিস্ক ম্যানেজমেন্ট কমিশনারেটের আয়েশা তামান্নাকে ঢাকা কাস্টমস হাউসে; শুল্ক রেয়াত ও প্রত্যর্পণ পরিদপ্তরের ফেরদৌসী মাহবুবকে ঢাকার কাস্টমস গোয়েন্দা ও তদন্ত অধিদপ্তরে; পানগাঁও কাস্টমস হাউসের মো. সেলিম রেজাকে এনবিআরের প্রধান কার্যালয়ে; ঢাকার কাস্টমস রিস্ক ম্যানেজমেন্ট কমিশনারেটের মোহাম্মদ আবদুস সাদেককে বেনাপোল কাস্টমস হাউসে; খুলনা ভ্যাট কমিশনারেটের ইমাম গাজ্জালীকে ঢাকার মূল্য সংযোজন কর নিরীক্ষা, গোয়েন্দা ও তদন্ত অধিদপ্তরে; এনবিআরের অনুপম চাকমাকে চট্টগ্রাম কাস্টমস বন্ড কমিশনারেটে; কুমিল্লা ভ্যাট কমিশনারেটের সানজিদা খানমকে ঢাকা (উত্তর) কাস্টমস বন্ড কমিশনারেটে; বৃহৎ করদাতা ইউনিটের (ভ্যাট) মোঃ মাহবুবুর রহমানকে ঢাকা কাস্টমস হাউসে; এনবিআরের প্রিয়াংকা দাস শিশুকে পানগাঁও কাস্টমস হাউসে ও শেণুফতা মাহজাবীনকে ঢাকা (দক্ষিণ) কাস্টমস বন্ড কমিশনারেট; খুলনা ভ্যাট কমিশনারেটের কাজী রায়হানুজ্জামানকে ঢাকা (পূর্ব) ভ্যাট কমিশনারেটে বদলি করা হয়েছে।

এ ছাড়াও রংপুর কাস্টমস, এক্সাইজ ও ভ্যাট কমিশনারেটের সহকারী কমিশনার মো. রাজন হোসেনকে ঢাকার বৃহৎ করদাতা ইউনিটে (ভ্যাট) বদলি করা হয়েছে।

অন্যদিকে কর প্রশাসন-১ শাখার প্রথম সচিব মো. মোসাদ্দেক হুসেনের সই করা পৃথক প্রজ্ঞাপনে কর ক্যাডারের ৭ জন উপ কমিশনার ও ১০ জন সহকারী কমিশনারকে বদলি করা হয়েছে।

উপ কর কমিশনারের মধ্যে নোয়াখালী কর অঞ্চলের মো. সাজ্জাদুল ইসলাম মীরকে কক্সবাজার কর অঞ্চলে; কর অঞ্চল-০৫, চট্টগ্রামের ইমরান হোসেনকে কর অঞ্চল-২১, ঢাকায়; কর অঞ্চল-০৫, চট্টগ্রামের মো. বাহাদুর আলমকে কর অঞ্চল-০৬, চট্টগ্রামে; কর অঞ্চল-কক্সবাজারের মওদুদ আহম্মদ ভূঁইয়াকে বিসিএস (কর) একাডেমি, ঢাকায়; কর অঞ্চল-কক্সবাজারের সাবরিনা হোসেনকে কর অঞ্চল-নোয়াখালীতে; কর অঞ্চল-০৫, চট্টগ্রামের রুনা আখতারকে কর অঞ্চল-০৬, চট্টগ্রামে এবং এনবিআরের দ্বিতীয় সচিব (কর) মো. ফিরোজ কবিরকে ঢাকার বৃহৎ করদাতা ইউনিটে বদলি করা হয়।

এ ছাড়া ১০ সহকারী কর কমিশনারের মধ্যে কর অঞ্চল-কক্সবাজারের মো. শফিক আহম্মেদকে আয়কর গোয়েন্দা ও তদন্ত ইউনিটে; কর অঞ্চল-রংপুরের মোছা. আয়েশা সিদ্দিকাকে কেন্দ্রীয় কর জরীপ অঞ্চলে; কর অঞ্চল-১৭, ঢাকার রাখাল চন্দ্র শীলকে বৃহৎ করদাতা ইউনিট, ঢাকায়; কর অঞ্চল-০৪, চট্টগ্রামের ফারজানা আক্তারকে কর অঞ্চল-০৬, চট্টগ্রামে; কর অঞ্চল-২২, ঢাকার মোহাম্মদ মুবিনুল হককে বৃহৎ করদাতা ইউনিট, ঢাকায়; কর অঞ্চল-নরসিংদীর শারজিয়া শারমিনকে বিসিএস (কর) একাডেমি, ঢাকায়; কর অঞ্চল-গাজীপুরের মো. রেজাউল করিমকে কর অঞ্চল-১০, ঢাকায়; আয়কর গোয়েন্দা ও তদন্ত ইউনিটের মো. ইশতিয়াক হোসেন ও মো. মোত্তাকিনুর রহমানকে কর অঞ্চল-রাজশাহীতে; কর অঞ্চল-৯, ঢাকার মো. শিহাব উদ্দিন আহমেদকে সহকারী পরিচালক হিসেবে সেন্ট্রাল ইন্টেলিজেন্স সেল বদলি করা হয়েছে।

একদিন আগে, অর্থাৎ বুধবার ২২৫ কর পরিদর্শককে একযোগে বদলি করা হয়। তার পূর্বে বিভিন্ন সময়ে আরো ৬০০ কর্মকর্তাকে বদলি করা হয়েছে। এর মধ্যে ১০ জুলাই একযোগে ৪২ জন যুগ্ম কর কমিশনার, ১৫ জুলাই ১১ জন কাস্টমস কমিশনার, ৩১ জুলাই ২৪ জন যুগ্ম কমিশনার ও ২৫ জন অতিরিক্ত কমিশনার, ১২ আগস্ট ৮৭ জন সহকারী কমিশনার ও ৭৩ জন উপকমিশনার, ১৩ আগস্ট ১৯ জন কর কমিশনার ও ১০ জন কাস্টমস কমিশনার, ১৪ আগস্ট ৮৪ জন উপকর কমিশনার ও দুই কাস্টমস কমিশনার, ১৮ আগস্ট ১২৯ জন সহকারী কর কমিশনার, ১৯ আগস্ট ৪১ জন অতিরিক্ত কর কমিশনার, ২০ আগস্ট ৫৩ জন সহকারী কর কমিশনারকে বদলি করা হয়। অর্থাৎ ক্যাডার ও নন-ক্যাডার মিলিয়ে প্রায় ৮৫৯ কর্মকর্তাকে বদলি করা হয়েছে।

গত ১২ মে এনবিআর বিলুপ্ত করে দুটি বিভাগে ভাগ করার অধ্যাদেশ জারি করা হলে আন্দোলনে নামেন এনবিআরের কর্মকর্তা-কর্মচারীরা। ২৯ জুন ব্যবসায়ীদের মধ্যস্থতায় আন্দোলন প্রত্যাহার করে নেওয়ার পরে কর্মকর্তাদের বিরুদ্ধে বদলিসহ বিভিন্ন ধরনের শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ অব্যাহত রয়েছে।

বিষয়:

কাস্টমসজাতীয় রাজস্ব বোর্ডঅর্থনীতির খবরএনবিআর
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

ঢাকা রিপোর্টার্স ইউনিটিতে লতিফ সিদ্দিকী অবরুদ্ধ, নেওয়া হলো পুলিশি হেফাজতে

রূপপুর পারমাণবিক কেন্দ্র পরিদর্শনের পর যা জানাল আইএইএর বিশেষজ্ঞ দল

আওয়ামী লীগ থেকে বহিষ্কৃত সাবেক মন্ত্রী লতিফ সিদ্দিকী, ঢাবি শিক্ষক কার্জনসহ ১১ জন ডিবি হেফাজতে

ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের রোডম্যাপ ঘোষণা

নির্বাচনের আগে কোনো বৈধ অস্ত্র ফেরত দেবে না সরকার

এলাকার খবর
খুঁজুন

পাঠকের আগ্রহ

আইপিএলে মর্মান্তিক সেই দুর্ঘটনার পর অবশেষে ঘুম ভাঙল কোহলিদের

আইপিএলে মর্মান্তিক সেই দুর্ঘটনার পর অবশেষে ঘুম ভাঙল কোহলিদের

নিজের ১১টি বাড়িতে চলছে নির্মাণকাজ, শব্দের চোটে অতিষ্ঠ প্রতিবেশীদের হেডফোন দিলেন জাকারবার্গ

নিজের ১১টি বাড়িতে চলছে নির্মাণকাজ, শব্দের চোটে অতিষ্ঠ প্রতিবেশীদের হেডফোন দিলেন জাকারবার্গ

রূপপুর পারমাণবিক কেন্দ্র পরিদর্শনের পর যা জানাল আইএইএর বিশেষজ্ঞ দল

রূপপুর পারমাণবিক কেন্দ্র পরিদর্শনের পর যা জানাল আইএইএর বিশেষজ্ঞ দল

চিকিৎসক হওয়ার আগেই শীর্ষ সবার শীর্ষে

চিকিৎসক হওয়ার আগেই শীর্ষ সবার শীর্ষে

পাইপলাইনে জ্বালানি পরিবহন: ৩৪ হাজার লিটার ঘাটতি যমুনার প্রথম পার্সেলে

পাইপলাইনে জ্বালানি পরিবহন: ৩৪ হাজার লিটার ঘাটতি যমুনার প্রথম পার্সেলে

সম্পর্কিত

মার্কিন শুল্কের ধাক্কা লেগেছে ভারতের অর্থনীতিতে

মার্কিন শুল্কের ধাক্কা লেগেছে ভারতের অর্থনীতিতে

এনবিআরের আরও ৩৪ কর্মকর্তা বদলি

এনবিআরের আরও ৩৪ কর্মকর্তা বদলি

ভারত রাশিয়ার তেল কেনা চালিয়ে গেলে কমবে না ট্রাম্পের শুল্ক

ভারত রাশিয়ার তেল কেনা চালিয়ে গেলে কমবে না ট্রাম্পের শুল্ক

ছয় মাসে ১.২৫ বিলিয়ন ডলারের বিনিয়োগ প্রস্তাব পেয়েছে বাংলাদেশ

ছয় মাসে ১.২৫ বিলিয়ন ডলারের বিনিয়োগ প্রস্তাব পেয়েছে বাংলাদেশ