৫০ হাজার ডলার পর্যন্ত বাড়ল রপ্তানিকারকদের অগ্রিম আমদানি বিল

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
আপডেট : ২৩ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১৯: ৫৬
আন্তর্জাতিক বাণিজ্যকে সহজ ও আমদানি প্রক্রিয়াকে আরও কার্যকর করার লক্ষ্যে আমদানির ক্ষেত্রে অগ্রিম বিল পরিশোধের সীমা বাড়িয়ে দ্বিগুণ করেছে বাংলাদেশ ব্যাংক। আজ মঙ্গলবার বাংলাদেশ ব্যাংকের বৈদেশিক মুদ্রানীতি বিভাগ থেকে আজ মঙ্গলবার জারি করা এক প্রজ্ঞাপনে প্রয়োজনীয় নির্দেশনা জানানো হয়েছে।

এখন থেকে আমদানিকারকেরা ২০ হাজার মার্কিন ডলার পর্যন্ত রিপেমেন্ট গ্যারান্টি ছাড়া অগ্রিম আমদানি বিল পরিশোধ করতে পারবেন, যা আগে ছিল সর্বোচ্চ ১০ হাজার মার্কিন ডলার। আর রপ্তানিকারকেরা রিটেনশন কোটা অ্যাকাউন্ট থেকে ৫০ হাজার মার্কিন ডলার পর্যন্ত অগ্রিম আমদানি বিল পরিশোধ করতে পারবেন। এই অঙ্ক আগে ছিল সর্বোচ্চ ২৫ হাজার মার্কিন ডলার।

শিল্পসংশ্লিষ্টরা জানান, কেন্দ্রীয় ব্যাংকের এই সীমা বৃদ্ধির সিদ্ধান্ত আমদানিকে সহজ করবে; গতিশীল হবে কার্যক্রম। বিশেষ করে, ক্ষুদ্র ও মাঝারি আমদানিকারকদের জন্য এটি বিশেষ সহায়ক হবে। এই সীমা বৃদ্ধি আমদানিকারকদের জন্য কম খরচে ও দ্রুত সময়ে অর্থ প্রদান সম্ভব করে তুলবে। ফলে সময় ও অতিরিক্ত খরচ উভয়ই কমবে।

