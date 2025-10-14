স্বর্ণ বাজারের ডামাডোলের মধ্যে ঐতিহাসিক রেকর্ড গড়েছে আরেক মূল্যবান ধাতু

আজকের পত্রিকা ডেস্ক
বিশ্বজুড়ে ভূরাজনৈতিক অনিশ্চয়তা, অর্থনৈতিক চাপ এবং যুক্তরাষ্ট্রের সুদের হার কমার জোরালো প্রত্যাশার কারণে মূল্যবান ধাতু সোনার বাজার লাগামহীন। বিশ্ববাজারে প্রথমবারের মতো সোনার দাম আউন্সপ্রতি ৪ হাজার ১০০ ডলার। বাংলাদেশে ভালো মানের সোনার দাম ভরিপ্রতি ২ লাখ টাকা ছাড়িয়েছে।
দেশের স্বর্ণ ব্যবসায়ীদের সংগঠন বাংলাদেশ জুয়েলার্স সমিতি (বাজুস) বাজুসের নতুন ঘোষণা অনুযায়ী, দেশের বাজারে সবচেয়ে ভালো মানের (২২ ক্যারেট) প্রতি ভরি সোনার দাম ৪ হাজার ৬১৯ টাকা বেড়ে ২ লাখ ১৪ হাজার টাকায় উঠেছে। পাঁচ দিন আগে ৮ অক্টোবর এই মানের সোনার দর ভরিতে ৬ হাজার ৯০৫ টাকা বাড়ানো হয়েছিল; ভরি উঠেছিল ২ লাখ ৯ হাজার ১০০ টাকায়। চলতি মাসের মাত্র ১৩ দিনে পাঁচ দফায় ২২ ক্যারেট মানের সোনার দাম ভরিতে ১৮ হাজার ৩৩৪ টাকা বেড়েছে।
বাজার বিশ্লেষক প্রতিষ্ঠান ব্লু লাইন ফিউচারসের প্রধান বাজার কৌশলবিদ ফিলিপ স্ট্রাইবেল বলেন, সোনার এই ঊর্ধ্বগতি অব্যাহত থাকতে পারে এবং ২০২৬ সালের শেষ নাগাদ সোনার দাম ৫ হাজার ডলারের ওপরে যেতে পারে। ব্যাংক অব আমেরিকা ও সোশিয়েতে জেনারেলের মতো প্রতিষ্ঠানও ২০২৬ সালে সোনার দাম ৫ হাজার ডলার ছোঁয়ার পূর্বাভাস দিয়েছে। কেন্দ্রীয় ব্যাংকের ধারাবাহিক সোনা কেনা এবং এক্সচেঞ্জ-ট্রেডেড ফান্ডে (ইটিএফ) বিনিয়োগ বৃদ্ধির কারণে বাজার চড়ছে বলে মনে করছেন ফিলিপ।
বাজার বিশ্লেষকেরা ধারণা করছেন, অক্টোবর মাসে যুক্তরাষ্ট্রের ফেডারেল রিজার্ভে শূন্য দশমিক ২৫ শতাংশ সুদহার কমানোর সম্ভাবনা ৯৭ শতাংশ। যেহেতু সোনা সুদবিহীন সম্পদ, তাই কম সুদের হারে এর দাম সাধারণত বাড়ে।
স্বর্ণের বাজারের এই ‘পাগলা ঘোড়া’ পরিস্থিতিতে আরেকটি কম মূল্যবান ধাতুও রেকর্ড গড়েছে। রুপার দাম ইতিহাসে সর্বোচ্চ পর্যায়ে পৌঁছেছে। ব্লুমবার্গের প্রতিবেদন অনুযায়ী, লন্ডনে ‘শর্ট স্কুইজ’ যোগ হওয়ায় প্রতি আউন্স রুপার দাম ৫২ দশমিক ৫০ মার্কিন ডলার হয়েছে। এটি সর্বকালের সর্বোচ্চ রেকর্ড।
বিশেষজ্ঞরা জানিয়েছেন, লন্ডনে তারল্যসংকট বিশ্বব্যাপী রুপার চাহিদা বাড়িয়ে দিয়েছে। ভারতে সাম্প্রতিক সপ্তাহগুলোতে রুপার চাহিদা বৃদ্ধি পাওয়ায় লন্ডনে লেনদেনের জন্য রুপার বারের সরবরাহ কমে গেছে।
রুপার প্রতি বিনিয়োগকারীদের শক্তিশালী আগ্রহ প্রতিফলিত হয়েছে রেকর্ড-ভাঙা ডেটাতে। সেপ্টেম্বরে সিলভার ইটিএফে নিট প্রবাহ সর্বকালের সর্বোচ্চ ৫ হাজার ৩৪১ দশমিক ৬৭ কোটি রুপিতে পৌঁছেছে। এ ছাড়া উৎসবের কারণে গয়না এবং রুপার পণ্যের চাহিদা বেড়ে যাওয়ায়ও বাজারে চাপ সৃষ্টি হয়েছে।
বিশ্বজুড়ে ভূরাজনৈতিক অনিশ্চয়তা, অর্থনৈতিক চাপ এবং যুক্তরাষ্ট্রের সুদের হার কমার জোরালো প্রত্যাশার কারণে মূল্যবান ধাতু সোনার বাজার লাগামহীন। বিশ্ববাজারে প্রথমবারের মতো সোনার দাম আউন্সপ্রতি ৪ হাজার ১০০ ডলার। বাংলাদেশে ভালো মানের সোনার দাম ভরিপ্রতি ২ লাখ টাকা ছাড়িয়েছে।
দেশের স্বর্ণ ব্যবসায়ীদের সংগঠন বাংলাদেশ জুয়েলার্স সমিতি (বাজুস) বাজুসের নতুন ঘোষণা অনুযায়ী, দেশের বাজারে সবচেয়ে ভালো মানের (২২ ক্যারেট) প্রতি ভরি সোনার দাম ৪ হাজার ৬১৯ টাকা বেড়ে ২ লাখ ১৪ হাজার টাকায় উঠেছে। পাঁচ দিন আগে ৮ অক্টোবর এই মানের সোনার দর ভরিতে ৬ হাজার ৯০৫ টাকা বাড়ানো হয়েছিল; ভরি উঠেছিল ২ লাখ ৯ হাজার ১০০ টাকায়। চলতি মাসের মাত্র ১৩ দিনে পাঁচ দফায় ২২ ক্যারেট মানের সোনার দাম ভরিতে ১৮ হাজার ৩৩৪ টাকা বেড়েছে।
বাজার বিশ্লেষক প্রতিষ্ঠান ব্লু লাইন ফিউচারসের প্রধান বাজার কৌশলবিদ ফিলিপ স্ট্রাইবেল বলেন, সোনার এই ঊর্ধ্বগতি অব্যাহত থাকতে পারে এবং ২০২৬ সালের শেষ নাগাদ সোনার দাম ৫ হাজার ডলারের ওপরে যেতে পারে। ব্যাংক অব আমেরিকা ও সোশিয়েতে জেনারেলের মতো প্রতিষ্ঠানও ২০২৬ সালে সোনার দাম ৫ হাজার ডলার ছোঁয়ার পূর্বাভাস দিয়েছে। কেন্দ্রীয় ব্যাংকের ধারাবাহিক সোনা কেনা এবং এক্সচেঞ্জ-ট্রেডেড ফান্ডে (ইটিএফ) বিনিয়োগ বৃদ্ধির কারণে বাজার চড়ছে বলে মনে করছেন ফিলিপ।
বাজার বিশ্লেষকেরা ধারণা করছেন, অক্টোবর মাসে যুক্তরাষ্ট্রের ফেডারেল রিজার্ভে শূন্য দশমিক ২৫ শতাংশ সুদহার কমানোর সম্ভাবনা ৯৭ শতাংশ। যেহেতু সোনা সুদবিহীন সম্পদ, তাই কম সুদের হারে এর দাম সাধারণত বাড়ে।
স্বর্ণের বাজারের এই ‘পাগলা ঘোড়া’ পরিস্থিতিতে আরেকটি কম মূল্যবান ধাতুও রেকর্ড গড়েছে। রুপার দাম ইতিহাসে সর্বোচ্চ পর্যায়ে পৌঁছেছে। ব্লুমবার্গের প্রতিবেদন অনুযায়ী, লন্ডনে ‘শর্ট স্কুইজ’ যোগ হওয়ায় প্রতি আউন্স রুপার দাম ৫২ দশমিক ৫০ মার্কিন ডলার হয়েছে। এটি সর্বকালের সর্বোচ্চ রেকর্ড।
বিশেষজ্ঞরা জানিয়েছেন, লন্ডনে তারল্যসংকট বিশ্বব্যাপী রুপার চাহিদা বাড়িয়ে দিয়েছে। ভারতে সাম্প্রতিক সপ্তাহগুলোতে রুপার চাহিদা বৃদ্ধি পাওয়ায় লন্ডনে লেনদেনের জন্য রুপার বারের সরবরাহ কমে গেছে।
রুপার প্রতি বিনিয়োগকারীদের শক্তিশালী আগ্রহ প্রতিফলিত হয়েছে রেকর্ড-ভাঙা ডেটাতে। সেপ্টেম্বরে সিলভার ইটিএফে নিট প্রবাহ সর্বকালের সর্বোচ্চ ৫ হাজার ৩৪১ দশমিক ৬৭ কোটি রুপিতে পৌঁছেছে। এ ছাড়া উৎসবের কারণে গয়না এবং রুপার পণ্যের চাহিদা বেড়ে যাওয়ায়ও বাজারে চাপ সৃষ্টি হয়েছে।
রাষ্ট্রমালিকানাধীন রূপালী ব্যাংক পিএলসিতে শুরু হয়েছে ৭৫ দিনের ব্যবসায়িক ক্র্যাশ প্রোগ্রাম। গত ১২ অক্টোবর থেকে শুরু এই প্রোগ্রাম চলবে আগামী ২৫ ডিসেম্বর পর্যন্ত। গতকাল ১৩ অক্টোবর (সোমবার) দিলকুশায় ব্যাংকের প্রধান কার্যালয়ে ব্যবস্থাপনা পরিচালক কাজী মো. ওয়াহিদুল ইসলাম আনুষ্ঠানিকভাবে এই কর্মসূচির উদ্বোধন১ ঘণ্টা আগে
বাজেট ঘাটতি পূরণে সরকারের অভ্যন্তরীণ ঋণের অন্যতম বড় উৎস সঞ্চয়পত্র বিক্রি। কিন্তু চড়া সুদের চাপ কমাতে সরকার সঞ্চয়পত্রের ঋণ থেকে ধীরে ধীরে সরে আসছে। মানুষের যাতে সঞ্চয়পত্র কিনতে আগ্রহ কমে, সে জন্য ধাপে ধাপে কমানো হচ্ছে সুদহার। এরই অংশ হিসেবে আগামী বছরের জানুয়ারি থেকে সুদের হার আরও দেড়...১০ ঘণ্টা আগে
অর্থনীতিকে নাড়িয়ে দেওয়া সরকারের এক বড় সিদ্ধান্তে পুঁজিবাজারের হাজারো সাধারণ বিনিয়োগকারী এখন অনিশ্চয়তার ছায়ায়। লুটপাট ও অনিয়মে জর্জরিত পাঁচটি শরিয়াহভিত্তিক বেসরকারি ব্যাংককে একীভূত করে নতুন ব্যাংক গঠন এবং ৯টি দুর্বল আর্থিক প্রতিষ্ঠান (এনবিএফআই) বন্ধের সিদ্ধান্ত নিয়েছে বাংলাদেশ ব্যাংক।১০ ঘণ্টা আগে
একসময় গ্রামীণ অর্থনীতির প্রাণ ছিল সোনালি আঁশ পাট। কিন্তু সিনথেটিক ফাইবারের আগ্রাসন, নিম্ন দাম ও বাজার সংকটের কারণে হারিয়ে যেতে বসেছিল এ ঐতিহ্যবাহী ফসল। দীর্ঘ হতাশার পর অবশেষে সেই সোনালি আঁশে আবারও ফিরছে সুদিন। দিনাজপুরের ফুলবাড়ীসহ আশপাশের এলাকায় এ বছর পাটের ভালো ফলন ও ন্যায্য দাম পেয়ে খুশি চাষিরা।১০ ঘণ্টা আগে