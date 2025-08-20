Ajker Patrika
গভর্নর আমাকে বাধ্যতামূলক ছুটি দেওয়ার কে: বিএফআইইউর প্রধান শাহীনুল

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
আপডেট : ২০ আগস্ট ২০২৫, ১৭: ০৯
এ এফ এম শাহীনুল ইসলাম। ছবি: সংগৃহীত
এ এফ এম শাহীনুল ইসলাম। ছবি: সংগৃহীত

আর্থিক গোয়েন্দা সংস্থা বাংলাদেশ ফাইন্যান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউনিটের (বিএফআইইউ) প্রধান এ এফ এম শাহীনুল ইসলামকে বাধ্যতামূলক ছুটিতে পাঠিয়েছেন কেন্দ্রীয় ব্যাংকের গভর্নর ড. আহসান এইচ মনসুর। কিন্তু আজ বুধবার তিনি অফিস করছেন। এ নিয়ে ব্যাপক উত্তেজনা সৃষ্টি হয়েছে বাংলাদেশ ব্যাংকের সামনে। গভর্নরের নির্দেশের পরও অফিস করায় উত্তেজনা চরমে পৌঁছেছে। অফিস থেকে বের হলেই ‘পেটানোর’ হুমকি দিয়েছেন আন্দোলনকারীরা।

তবে গভর্নরের নির্দেশনা মানতে বাধ্য নন বলে জানিয়েছেন শাহীনুল ইসলাম। তিনি আজকের পত্রিকাকে বলেন, ‘আমি তো গভর্নরের অধীনে চাকরি করি না। তিনি বাধ্যতামূলক ছুটি দেওয়ার কে? তাঁর কি ভিত্তি রয়েছে? তাঁর কোনো অধিকার নেই। মূলত আমার অফিস বাংলাদেশ ব্যাংকে হওয়ায় আমি কেন্দ্রীয় ব্যাংকে এসে অফিস করছি। এখন গভর্নরের সঙ্গে দেখা করার জন্য অপেক্ষা করছি। আর যাঁরা আন্দোলন করছেন বা হুমকি দিচ্ছেন, তা বৃথা আস্ফালন।’

গত সোমবার শাহীনুল ইসলামের একাধিক আপত্তিকর ভিডিও সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়ার জেরে পরদিন গতকাল মঙ্গলবার গভর্নর তাঁকে বাধ্যতামূলক ছুটিতে পাঠানোর কথা গণমাধ্যমে জানান। গভর্নর জানান, তদন্ত শেষ না হওয়া পর্যন্ত বিএফআইইউর প্রধান ছুটিতে থাকবেন।

তদন্ত প্রতিবেদন পাওয়ার পর পরবর্তী ব্যবস্থা নেওয়া হবে বলে জানিয়েছেন গভর্নর। কিন্তু অফিস করছেন বিএফআইইউর প্রধান শাহীনুল ইসলাম। ছড়িয়ে পড়া ভিডিও ভুয়া বলেও দাবি করেছেন। তবে কেন্দ্রীয় ব্যাংক প্রাথমিকভাবে ভিডিওর সত্যতা পাওয়ার কথা জানিয়েছে। কেন্দ্রীয় ব্যাংক তদন্তের জন্য একটি কমিটি গঠন করেছে। পাশাপাশি পুলিশের অপরাধ তদন্ত বিভাগ (সিআইডি) অধিকতর তদন্ত করছে বলে একাধিক সূত্র নিশ্চিত করেছে।

এদিকে আজ দুপুরে বাংলাদেশ ব্যাংকের ডেপুটি গভর্নর জাকির হোসেন চৌধুরী জানিয়েছেন, বিএফআইইউর প্রধান এ এফ এম শাহীনুল ইসলামের বাধ্যতামূলক ছুটি বহাল থাকবে। তদন্ত শেষ হওয়ার পর প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

জাকির হোসেন চৌধুরী বলেন, বিএফআইইউর প্রধানকে ইতিমধ্যে বাধ্যতামূলক ছুটিতে পাঠানো হয়েছে। তদন্ত চলছে। তদন্ত প্রতিবেদন হাতে এলে সেটির ভিত্তিতেই পরবর্তী সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে। আপাতত তিনি বাধ্যতামূলক ছুটিতে থাকবেন।

শাহীনুল ইসলাম গভর্নরকে উপেক্ষা করে কোনো হাইকমান্ডের নির্দেশনায় আজ অফিস করতে এসেছেন কি না—সাংবাদিকদের এমন প্রশ্নের জবাবে জাকির হোসেন বলেন, ‘হাইকমান্ডের নির্দেশনা জানি না। তবে তাঁকে গভর্নরের নির্দেশনা (বাধ্যতামূলক ছুটি) জানিয়ে দেওয়া হলে তিনি তা মানবেন বলে জানিয়েছেন।’

বাংলাদেশ ব্যাংকবিএফআইইউগভর্নর
