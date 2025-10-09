গভর্নরের সঙ্গে বৈঠকে সুদহার এক অঙ্কে নামিয়ে আনার দাবি ব্যবসায়ীদের

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
বর্তমান ব্যাংকের উচ্চ সুদের ঋণ ব্যবসাবান্ধব না বলে জানিয়েছেন ব্যবসায়ীরা। তাই আগামী মুদ্রানীতিতে সুদহার কমিয়ে সিঙ্গেল ডিজিটে আনার দাবি জানান তাঁরা। আজ বৃহস্পতিবার (৯ অক্টোবর) বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নর ড. আহসান এইচ মনসুরের সঙ্গে বৈঠকে এ দাবি জানান ব্যবসায়ীরা।
বাংলাদেশ শিল্প ও বণিক সমিতি বা ফেডারেশন অব বাংলাদেশ চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি (এফবিসিসিআই), বাংলাদেশ পোশাক প্রস্তুতকারক ও রপ্তানিকারক সমিতি (বিজিএমইএ), বাংলাদেশ নিটওয়্যার ম্যানুফ্যাকচারার্স অ্যান্ড এক্সপোর্টার্স অ্যাসোসিয়েশন (বিকেএমইএ), বাংলাদেশ টেক্সটাইল মিলস অ্যাসোসিয়েশনের (বিটিএমএ) ১৪ সদস্যের প্রতিনিধিদল এ বৈঠকে অংশ নেয়। এ সময় বাংলাদেশ ব্যাংকের ডেপুটি গভর্নর, সংশ্লিষ্ট বিভাগের নির্বাহী পরিচালকসহ অন্য কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন।
বৈঠক শেষে এফবিসিসিআইর মহাসচিব আলমগীর বলেন, বর্তমানে বাংলাদেশে সুদের হার ১৪ শতাংশের ওপরে। পূর্ণ প্রতিযোগিতামূলক বাজারে ক্ষুদ্র ও মাঝারি ব্যবসায়ীরা ১০ থেকে ১১ শতাংশের বেশি মুনাফা করতে পারেন না। সুদের এই হার কোনো অবস্থাতেই ব্যবসাবান্ধব নয়। এ উচ্চ সুদের হারে বর্তমান প্রতিযোগিতামূলক বিশ্ববাজারে টিকে থাকা অত্যন্ত কঠিন।
আলমগীর বলেন, ‘বিশ্ব অর্থনৈতিক পরিস্থিতিতে বাংলাদেশি পণ্যের প্রতিযোগিতা সক্ষমতা ধরে রাখা, বিনিয়োগের স্বার্থে এবং মূল্যস্ফীতি নিয়ন্ত্রণে সুদের হার ক্রমান্বয়ে কমিয়ে সিঙ্গেল ডিজিটে আনার অনুরোধ জানিয়েছি। এ সময় গভর্নর জানিয়েছেন, সুদহার সিঙ্গেল ডিজিটে কমে আসবে। সেটা আগামী মুদ্রানীতিতেই।’
আলমগীর বলেন, ‘কোভিড-১৯, রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধ, বন্যাসহ প্রাকৃতিক দুর্যোগ ও সর্বোপরি রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে ক্ষতিগ্রস্ত ঋণগ্রহীতা প্রতিষ্ঠানের ব্যবসা ও আর্থিক ব্যবস্থার পুনর্গঠনের লক্ষ্যে একটি কমিটি গঠন করা হয়েছে। সেই কমিটির মেয়াদ সেপ্টেম্বরে শেষ হয়ে গেছে। সেটা আরও ছয় মাস বৃদ্ধির কথা বলেছি। একই সঙ্গে ৫০ কোটি টাকার নিচের ঋণসমূহ পর্যালোচনাপূর্বক নীতি সহায়তা প্রদানের লক্ষ্যে পৃথক আরেকটি কমিটি গঠনের জন্য প্রস্তাব করছি। এ ক্ষেত্রে গভর্নর জানিয়েছেন সমস্যা হবে না,তা চলমান থাকবে।’
রপ্তানিমুখী শিল্পের ব্যাংকিং সমস্যা সমাধানের জন্য বিশেষ কমিটি গঠনের দাবি জানিয়ে তিনি বলেন, রপ্তানিমুখী শিল্পপ্রতিষ্ঠানসমূহ প্রায়ই বিভিন্ন ধরনের ব্যাংকিং সমস্যার সম্মুখীন হয়ে থাকে, যা তাৎক্ষণিক সমাধান হওয়া জরুরি। এসব সমস্যা দ্রুত সমাধানের জন্য বাংলাদেশ ব্যাংকে উচ্চপর্যায়ের একটি বিশেষ কমিটি গঠন করা যেতে পারে।
আলমগীর জানান, এ প্রস্তাবে গভর্নর সম্মতি দিয়েছেন এবং একজন ডেপুটি গভর্নরকে বিষয়টি দেখভালের দায়িত্ব দিয়েছেন। এখন থেকে এই কমিটির মাধ্যমে ব্যবসায়ীরা সরাসরি এসব সমস্যা তুলে ধরতে পারবেন।
