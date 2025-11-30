Ajker Patrika
অর্থনীতি

চার মাসে ভারত, চীন, জাপান ও রাশিয়ার ঋণ প্রতিশ্রুতি শূন্য

আজকের পত্রিকা ডেস্ক­
আপডেট : ৩০ নভেম্বর ২০২৫, ২০: ২৬
প্রতীকী ছবি
চলতি অর্থবছরের প্রথম চার মাসে (জুলাই-অক্টোবর) সব মিলিয়ে ১২১ কোটি ডলারের বিদেশি ঋণের প্রতিশ্রুতি পেয়েছে বাংলাদেশ। তবে বড় চারটি ঋণদাতা দেশ ভারত, চীন, জাপান ও রাশিয়া থেকে প্রতিশ্রুতি মিলেছে শূন্য। চীনের নেতৃত্বে এশীয় অবকাঠামো বিনিয়োগ ব্যাংকও (এআইআইবি) ঋণের কোনো প্রতিশ্রুতি দেয়নি।

এর অর্থ হলো—গত চার মাসে এই চার দেশের অর্থায়নের কোনো প্রকল্প নেওয়া চূড়ান্ত হয়নি। নতুন করে প্রতিশ্রুতি না দিলেও চলমান প্রকল্পে ঋণের অর্থছাড় অব্যাহত রেখেছে এই চার দেশ।

আজ রোববার প্রকাশিত অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগের (ইআরডি) জুলাই-অক্টোবর মাসের বিদেশি ঋণ পরিস্থিতির হালনাগাদ প্রতিবেদন বিশ্লেষণ করে এ তথ্য মিলেছে।

ইআরডির প্রতিবেদন বলছে, চলতি অর্থবছরের চার মাসে সব মিলিয়ে ১২১ কোটি ডলারের প্রতিশ্রুতি পাওয়া গেছে। এর মধ্যে ৫৮ কোটি ডলার দেওয়ার প্রতিশ্রুতি মিলেছে এশীয় উন্নয়ন ব্যাংকের (এডিবি) কাছ থেকে আর বিশ্বব্যাংকের কাছে সোয়া এক কোটি ডলারের প্রতিশ্রুতি পাওয়া গেছে। অন্যান্য দাতা সংস্থা ও দেশ এই চার মাসে সাড়ে ৬১ কোটি ডলার দেবে বলে জানিয়েছে।

গত অর্থবছরের প্রথম চার মাসে সাড়ে ২৫ কোটি ডলারের প্রতিশ্রুতি পাওয়া গিয়েছিল, যা এবারের চেয়ে প্রায় ১০০ কোটি ডলার কম।

ঋণছাড় কার কত

চলতি অর্থবছরের চার মাসে (জুলাই-অক্টোবর) সবচেয়ে বেশি ঋণ ছাড় করেছে রাশিয়া। দেশটি রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্র নির্মাণ প্রকল্পে ৪০ কোটি ৭৭ লাখ ডলার ছাড় করেছে। এরপরে আছে বিশ্বব্যাংক। সংস্থাটি দিয়েছে ৪০ কোটি ৫২ লাখ ডলার। আর এডিবি দিয়েছে প্রায় ২৫ কোটি ডলার। চীন ও ভারত ছাড় করেছে যথাক্রমে ১৯ কোটি ও ৮ কোটি ডলার। জাপান দিয়েছে ৮ কোটি ডলার।

ছাড় কত, শোধ কত

ইআরডির প্রতিবেদন অনুসারে, গত চার মাসে সব মিলিয়ে ১৬৬ কোটি ডলার ছাড় করেছে দাতা সংস্থা ও দেশগুলো। অন্যদিকে আগের নেওয়া ঋণের সুদ ও আসল পরিশোধ করতে খরচ হয়েছে ১৫৮ কোটি ডলার। এর মধ্যে ১০২ কোটি ডলার আসল ও সুদ ৫৬ কোটি ডলার। দিন দিন ঋণ পরিশোধের পাল্লা ভারী হচ্ছে।

