Ajker Patrika
অর্থনীতি

সরকারি চাকরিজীবীদের নতুন বেতনকাঠামো জুলাই থেকে ধাপে ধাপে

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
আপডেট : ১১ জুন ২০২৬, ১৭: ০৪
সরকারি চাকরিজীবীদের নতুন বেতনকাঠামো জুলাই থেকে ধাপে ধাপে

সরকারি চাকরিজীবীদের নতুন বেতনকাঠামো নতুন অর্থবছরের শুরু থেকে। অর্থাৎ, আগামী ১ জুলাই থেকে ধাপে ধাপে বাস্তবায়নের ঘোষণা দিয়েছে সরকার। আজ বৃহস্পতিবার জাতীয় সংসদে ২০২৬-২৭ অর্থবছরের বাজেট বক্তৃতায় অর্থমন্ত্রী আমির খসরু মাহমুদ চৌধুরী এই ঘোষণা দেন।

অর্থমন্ত্রী বলেন, মেধাভিত্তিক বাংলাদেশ বিনির্মাণের লক্ষ্যে সকল ধরনের নিয়োগ, বদলি ও পদোন্নতিতে মেধা, সততা, দক্ষতা, অভিজ্ঞতা ও প্রশিক্ষণ যোগ্যতাই অন্যতম মাপকাঠি হিসেবে বিবেচনা করা হবে। আমি উল্লেখ করতে চাই, সরকারি কর্মচারীরা বিগত প্রায় ১১ বছর যাবৎ একই বেতন কাঠামোতে বেতন-ভাতা পাচ্ছেন।

অর্থমন্ত্রী বলেন, ‘ইতিমধ্যে মূল্যস্ফীতিজনিত কারণে জীবনযাত্রার ব্যয় অনেক বৃদ্ধি পেয়েছে। আমরা সরকারি কর্মচারীদের জন্য নতুন বেতনকাঠামো আগামী ১ জুলাই ২০২৬ থেকে ধাপে ধাপে বাস্তবায়ন করার ঘোষণা দিচ্ছি।’

ত্রয়োদশ সংসদ নির্বাচনের ২০ দিন আগে সরকারি চাকরিজীবীদের সর্বনিম্ন মূল বেতন ৮ হাজার ২৫০ টাকা থেকে বাড়িয়ে ২০ হাজার টাকা এবং সর্বোচ্চ বেতন স্কেল ৭৮ হাজার টাকা থেকে বাড়িয়ে ১ লাখ ৬০ হাজার টাকা করার সুপারিশ করে নবম জাতীয় বেতন কমিশন। তবে নতুন বেতনকাঠামো বাস্তবায়ন করেনি সরকার।

নবম জাতীয় বেতন কমিশনের সুপারিশ পর্যালোচনায় গত ২১ এপ্রিল মন্ত্রিপরিষদ সচিব নাসিমুল গনিকে প্রধান করে ১০ সদস্যের একটি কমিটি করা হয়। ওই কমিটি তিন ধাপে বেতনকাঠামো বাস্তবায়নের সুপারিশ করেছে।

বিষয়:

সরকারসরকারি চাকরিজাতীয় সংসদজাতীয় বাজেটবাজেটবাজেট ২০২৬-২৭
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