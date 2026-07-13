এনসিসি ব্যাংক ও আকিজ রিসোর্স গ্রুপের মধ্যে সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর

এনসিসি ব্যাংক ও দেশের অন্যতম শীর্ষ শিল্পগোষ্ঠী আকিজ রিসোর্স গ্রুপের মধ্যে সম্প্রতি ‘অ্যাডভান্স ক্যাশ ম্যানেজমেন্ট’ সংক্রান্ত একটি সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরিত হয়েছে। এই চুক্তির মাধ্যমে এনসিসি ব্যাংক আকিজ রিসোর্স গ্রুপের দেশব্যাপী ডিলার ও ডিস্ট্রিবিউটরদের জন্য নিরাপদ, প্রযুক্তিনির্ভর ও আধুনিক কালেকশন সেবা নিশ্চিত করবে।
এর আওতায় ডিলাররা এনসিসি ব্যাংকের যেকোনো শাখায় কাউন্টারের মাধ্যমে নগদ বা চেক জমা; এনসিসি অলওয়েজ; অ্যাপে তাৎক্ষণিক লেনদেন, পৃথক ভার্চুয়াল অ্যাকাউন্ট (ভিএএন) সুবিধা এবং ইআরপি সিস্টেমের সঙ্গে সংযুক্ত রিয়েল-টাইম পেমেন্ট নোটিফিকেশন—সবকটি চ্যানেলেই সহজে অর্থ জমা দিতে পারবেন।
এ অনুষ্ঠানে এনসিসি ব্যাংকের ব্যবস্থাপনা পরিচালক এম শামসুল আরেফিনের উপস্থিতিতে ব্যাংকের উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক মো. হাবিবুর রহমান এবং আকিজ রিসোর্সের প্রতিনিধি পরিচালক ও গ্রুপ কোম্পানি সেক্রেটারি মো. রুহুল ইসলাম নিজ নিজ প্রতিষ্ঠানের পক্ষে চুক্তিতে স্বাক্ষর করেন।
এ সময় এনসিসি ব্যাংকের এসভিপি ও হেড অব এসএমই শরীফ মোহাম্মদ মহসীন, এসভিপি ও হেড অব আইসিটি ডিভিশন মো. সাজ্জাদুল ইসলাম, এসভিপি ও ট্রানজেকশন ব্যাংকিং ও ক্যাশ ম্যানেজমেন্ট বিভাগের প্রধান শাহীন আক্তার নুহা, আকিজ রিসোর্স গ্রুপের মো. শেখ সাদী, চিফ ট্রেজারি অফিসার, মুফতি মো. আতিক, ডেপুটি ম্যানেজার, ট্রেজারি এবং মোহাম্মদ আসাদুজ্জামান, অ্যাসিস্ট্যান্ট ম্যানেজার, ট্রেজারিসহ উভয় প্রতিষ্ঠানের অন্য ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন।
ব্যবস্থাপনা পরিচালক এম. শামসুল আরেফিন বলেন, এই সমঝোতা এনসিসি ব্যাংকের করপোরেট গ্রাহকদের জন্য অত্যাধুনিক ট্রানজ্যাকশন ও ক্যাশ ম্যানেজমেন্ট সেবা সমপ্রসারণের প্রতিশ্রুতিরই প্রতিফলন। তিনি আশা প্রকাশ করেন, এ অংশীদারত্ব আকিজ রিসোর্স গ্রুপের সংগ্রহ ব্যবস্থাপনা আরও স্বচ্ছ, দ্রুত ও নিরাপদ করবে এবং ডিজিটাল ব্যাংকিংয়ের পূর্ণ সুবিধা নিশ্চিত করবে। পাশাপাশি এই উদ্যোগ উভয় প্রতিষ্ঠানের প্রযুক্তিনির্ভর উদ্ভাবনী সেবা প্রদানের ধারাবাহিকতাকে আরও জোরদার করবে এবং দেশের ডিজিটাল আর্থিক খাতকে শক্তিশালী করতে ভূমিকা রাখবে বলে তিনি মন্তব্য করেন।
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