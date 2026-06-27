আজকের পত্রিকার প্রতিষ্ঠাবার্ষিকীতে শুভেচ্ছা জানাল আবুল খায়ের গ্রুপ

আজকের পত্রিকার পঞ্চম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষে শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানিয়েছে আবুল খায়ের গ্রুপ। এ উপলক্ষে প্রতিষ্ঠানটির হেড অব মিডিয়া রিলেশনস অ্যান্ড কমিউনিকেশন রাফে সাদনান আদেল এবং সিনিয়র অফিসার-এক্সটার্নাল অ্যাফেয়ার্স মো. আকিদুল ইসলাম আজকের পত্রিকার কার্যালয়ে এসে ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক কামরুল হাসানের হাতে ফুলের তোড়া তুলে দেন।
এ সময় আবুল খায়ের গ্রুপের প্রতিনিধিরা বলেন, অল্প সময়ের মধ্যেই নিরপেক্ষ, দায়িত্বশীল ও তথ্যনির্ভর সাংবাদিকতার মাধ্যমে আজকের পত্রিকা পাঠকমহলে একটি বিশ্বাসযোগ্য অবস্থান তৈরি করতে সক্ষম হয়েছে। বস্তুনিষ্ঠ সংবাদ পরিবেশন এবং পেশাদার সম্পাদকীয় নীতির প্রতি অঙ্গীকারই পত্রিকাটির গ্রহণযোগ্যতা বাড়িয়েছে।
তারা আশা প্রকাশ করেন, আগামী দিনগুলোতেও আজকের পত্রিকা একই নিষ্ঠা ও পেশাদারত্বের সঙ্গে সত্যনিষ্ঠ সাংবাদিকতা অব্যাহত রেখে দেশ ও সমাজের গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলো পাঠকের সামনে তুলে ধরবে এবং গণমাধ্যমে ইতিবাচক অবদান রাখবে।
পরে উভয় পক্ষ সৌহার্দ্যপূর্ণ পরিবেশে শুভেচ্ছা বিনিময় করেন এবং গণমাধ্যম ও শিল্প খাতের পারস্পরিক সহযোগিতা ও সম্পর্ক আরও জোরদারের বিষয়ে মতবিনিময় করেন।
মেঘনা গ্রুপের প্রতিনিধিরা বলেন, দায়িত্বশীল ও তথ্যভিত্তিক সাংবাদিকতার ধারাবাহিক চর্চার মাধ্যমে আজকের পত্রিকা অল্প সময়েই পাঠকের বিশ্বাস অর্জন করেছে। তারা আশা প্রকাশ করেন, ভবিষ্যতেও জনস্বার্থকে অগ্রাধিকার দিয়ে পত্রিকাটি একই পেশাদারত্বে এগিয়ে যাবে এবং গণমাধ্যমের ইতিবাচক বিকাশে গুরুত্বপূর্ণ...২৬ মিনিট আগে
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