চূড়ান্ত বাজেটে তামাকের করকাঠামো সংস্কারের দাবি

চূড়ান্ত বাজেটে তামাকপণ্যের করকাঠামো সংস্কার করে সিগারেটের মূল্যস্তর কমানো, সুনির্দিষ্ট শুল্কব্যবস্থা চালু এবং সব ধরনের তামাকপণ্যের দাম বাড়ানোর দাবি জানিয়েছেন অর্থনীতিবিদ ও তামাকবিরোধী সংগঠনের নেতারা। তাঁদের দাবি, এ উদ্যোগ বাস্তবায়িত হলে সরকারের রাজস্ব আয় অতিরিক্ত ৪৪ হাজার কোটি টাকা বাড়বে, পাশাপাশি ধূমপানও উল্লেখযোগ্যভাবে কমবে।
আজ বৃহস্পতিবার জাতীয় প্রেসক্লাবের জহুর হোসেন চৌধুরী হলে গবেষণা ও অ্যাডভোকেসি প্রতিষ্ঠান প্রগতির জন্য জ্ঞান (প্রজ্ঞা) এবং অ্যান্টি টোব্যাকো মিডিয়া অ্যালায়েন্স (আত্মা) আয়োজিত বাজেট-পরবর্তী সংবাদ সম্মেলনে এ দাবি জানানো হয়।
সংবাদ সম্মেলনে বক্তারা বলেন, দেশের প্রায় ৭৫ শতাংশ সিগারেট বাজার দখলে থাকা নিম্নস্তরের সিগারেটের দাম বাড়ানো হয়েছে মাত্র ৩ দশমিক ৩৩ শতাংশ। অথচ একই সময়ে মানুষের আয় ও নিত্যপণ্যের দাম উল্লেখযোগ্য হারে বেড়েছে। ফলে নিম্নস্তরের সিগারেট এখনো সহজলভ্য রয়ে গেছে।
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতি বিভাগের অধ্যাপক রুমানা হক বলেন, নিম্ন ও মধ্যম স্তরের সিগারেট একীভূত করে প্রতি ১০ শলাকার খুচরা মূল্য ১০০ টাকা নির্ধারণ এবং সব স্তরে সুনির্দিষ্ট শুল্ক আরোপ করা হলে রাজস্ব বৃদ্ধি ও জনস্বাস্থ্য সুরক্ষা—দুই লক্ষ্যই অর্জন সম্ভব হবে।
ইকোনমিক রিপোর্টার্স ফোরামের (ইআরএফ) সভাপতি দৌলত আকতার মালা বলেন, তরুণ ও নিম্ন আয়ের মানুষের নাগালের বাইরে নিতে সব ধরনের তামাকপণ্যের দাম কার্যকরভাবে বাড়ানো প্রয়োজন।
সংবাদ সম্মেলনে ২০ শলাকার ফিল্টারযুক্ত ও ফিল্টারবিহীন বিড়ির অভিন্ন মূল্য ৩০ টাকা নির্ধারণ, ৫০ শতাংশ সম্পূরক শুল্ক আরোপ এবং জর্দা ও গুলের ওপরও উচ্চতর কর আরোপের প্রস্তাব দেওয়া হয়। পাশাপাশি বিদ্যমান ১৫ শতাংশ ভ্যাট ও ১ শতাংশ স্বাস্থ্য উন্নয়ন সারচার্জ বহাল রাখার সুপারিশ করা হয়।
আত্মার কো-কনভেনর নাদিরা কিরণের সঞ্চালনায় অনুষ্ঠিত সংবাদ সম্মেলনে ডেইলি টাইমস অব বাংলাদেশের হেড অব অনলাইন (বাংলা) মো. মনির হোসেন লিটন, সিপিডির প্রোগ্রাম অ্যাসোসিয়েট আয়েশা সুহায়মা রব, আত্মার কনভেনর মতুর্জা হায়দার লিটন, কো-কনভেনর মিজান চৌধুরী, প্রজ্ঞার নির্বাহী পরিচালক এ বি এম জুবায়েরসহ বিভিন্ন তামাকবিরোধী সংগঠনের নেতারা কথা বলেন। প্রস্তাবিত বাজেট বিশ্লেষণ ও দাবি তুলে ধরেন প্রজ্ঞার হেড অব প্রোগ্রামস হাসান শাহরিয়ার।
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