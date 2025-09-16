Ajker Patrika
> অর্থনীতি

বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি

এডিপি বাস্তবায়নে শ্লথগতি ইতিহাসে সর্বনিম্নে নেমেছে

  • জুলাই-আগস্টে বাস্তবায়ন ২.৩৯%।
  • গত বছর একই সময়ে ছিল ২.৫৭%।
  • ১ টাকাও খরচ করতে পারেনি ৫ মন্ত্রণালয় ও বিভাগ।
নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
প্রতীকী ছবি
প্রতীকী ছবি

চলতি ২০২৫-২৬ অর্থবছরের প্রথম দুই মাস জুলাই-আগস্টে বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি (এডিপি) বাস্তবায়নে বড় ধরনের ধীরগতি দেখা দিয়েছে। এ সময়ে এডিপি বাস্তবায়িত হয়েছে মাত্র ২ দশমিক ৩৯ শতাংশ, যা দেশের ইতিহাসে সর্বনিম্ন। ২০২৪-২৫ অর্থবছরের একই সময়ে বাস্তবায়িত হয়েছিল ২ দশমিক ৫৭ শতাংশ। গতকাল সোমবার পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ের বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ (আইএমইডি) প্রকাশিত প্রতিবেদনে এই তথ্য উঠে এসেছে।

আইএমইডির তথ্য অনুযায়ী, চলতি অর্থবছরের এডিপিতে বরাদ্দ রাখা হয়েছে ২ লাখ ৩৮ হাজার ৬৯৫ কোটি ৬৪ লাখ টাকা। কিন্তু জুলাই-আগস্ট দুই মাসে ব্যয় হয়েছে মাত্র ৫ হাজার ৭১৪ কোটি ৮৩ লাখ টাকা, যা বরাদ্দের মাত্র ২ দশমিক ৩৯ শতাংশ। গত অর্থবছরের একই সময়ে ব্যয় হয়েছিল ৭ হাজার ১৪৩ কোটি ৮ লাখ টাকা বা ২ দশমিক ৫৭ শতাংশ। অর্থাৎ চলতি বছরের প্রথম দুই মাসে বাস্তবায়নের হার গত এক দশকের মধ্যে সর্বনিম্ন পর্যায়ে নেমে এসেছে।

এদিকে, ২০২৪-২৫ অর্থবছরের আগস্টে এডিপি বাস্তবায়নে খরচ হয়েছিল ৪ হাজার ২২০ কোটি ৭০ লাখ টাকা। আর চলতি অর্থবছরে ব্যয় হয়েছে ৪ হাজার ৭০ কোটি টাকা। অর্থাৎ টাকার অঙ্কে খরচ কম হয়েছে ১৫০ কোটি টাকা।

আইএমইডির প্রতিবেদনে দেখা যায়, দুই মাসে চলমান ১ হাজার ১৯৮টি প্রকল্পে ব্যয় হয়েছে ৫ হাজার ৭১৪ কোটি টাকা। এর মধ্যে সরকারি অর্থায়নে খরচ হয়েছে ২ হাজার ৭৪৭ কোটি টাকা, বৈদেশিক ঋণ ও অনুদান বাবদ ২ হাজার ৫০১ কোটি টাকা এবং প্রকল্পগুলোর নিজস্ব অর্থায়ন ছিল ৪৬৭ কোটি টাকা।

কেবল খরচ কম হয়নি, বহু মন্ত্রণালয় ও বিভাগ পুরো সময়ে এক টাকাও ব্যয় করেনি। দুই মাসে শূন্য ব্যয়ে ছিল পাঁচটি মন্ত্রণালয় ও বিভাগ। এগুলোর মধ্যে রয়েছে জননিরাপত্তা বিভাগ, পার্বত্য চট্টগ্রামবিষয়ক মন্ত্রণালয়, পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, দুর্নীতি দমন কমিশন (দুদক) এবং সংসদ সচিবালয়। এ ছাড়া আরও ছয়টি মন্ত্রণালয় ও বিভাগ নামমাত্র অর্থ খরচ করেছে, যাদের বাস্তবায়িত হয়েছে শূন্য দশমিক শূন্য ১০ শতাংশের নিচে।

দুই মাসে সর্বোচ্চ অর্থ খরচ করেছে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়। তারা ১ হাজার ২৬৫ কোটি টাকা ব্যয় করেছে, যা তাদের মোট বরাদ্দের ১০ দশমিক ৭৫ শতাংশ। দ্বিতীয় অবস্থানে রয়েছে স্থানীয় সরকার বিভাগ। তারা খরচ করেছে ১ হাজার ২৩৭ কোটি টাকা। এদিকে বাস্তবায়নের দিক থেকে সবচেয়ে বেশি অগ্রগতি মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে, ১৩ দশমিক ৯৭ শতাংশ। তারা খরচ করেছে ২ কোটি ৬৮ লাখ টাকা।

পরিকল্পনা উপদেষ্টা ওয়াহিদউদ্দিন মাহমুদ মনে করেন, গত অর্থবছরে এডিপি বাস্তবায়নের হার ছিল সবচেয়ে কম। চলতি বছরের শুরুতেও একই প্রবণতা দেখা যাচ্ছে। তিনি বলেন, ডিসেম্বর পর্যন্ত সময়ে এডিপি বাস্তবায়নে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে। কিন্তু আগামী ফেব্রুয়ারিতে জাতীয় সংসদ নির্বাচনের সম্ভাব্য সময় হওয়ায় জানুয়ারি থেকে প্রকল্প বাস্তবায়নের গতি আবারও শ্লথ হয়ে যেতে পারে।

বিষয়:

এডিপিপরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ছাপা সংস্করণউপদেষ্টা
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

বিক্ষোভ থেকে সহিংসতায় উত্তাল ভাঙ্গা, মসজিদে আশ্রয় নিয়েছেন পুলিশ সদস্যরা

দাওয়াত না দেওয়ায় মাদ্রাসার সব খাবার খেয়ে গেলেন বিএনপির নেতা-কর্মীরা

উত্তাল ভাঙ্গা: থানাসহ চারটি সরকারি দপ্তরে হামলা-ভাঙচুর, পুলিশসহ আহত অনেকে

সন্তানের গলা কেটে লাশ বাবার হাতে তুলে দিলেন মা

কক্সবাজার, মাদারীপুর ও চাঁপাইনবাবগঞ্জের ডিসি প্রত্যাহার

এলাকার খবর
খুঁজুন

পাঠকের আগ্রহ

শাহ আমানতে ফিরছে ফ্লাই দুবাই ও সালাম এয়ার

শাহ আমানতে ফিরছে ফ্লাই দুবাই ও সালাম এয়ার

মন্ত্রিপাড়ায় ঘোরাঘুরি: বাংলাদেশি বংশোদ্ভূত মার্কিন নাগরিক দুই দিনের রিমান্ডে

মন্ত্রিপাড়ায় ঘোরাঘুরি: বাংলাদেশি বংশোদ্ভূত মার্কিন নাগরিক দুই দিনের রিমান্ডে

দাওয়াত না দেওয়ায় মাদ্রাসার সব খাবার খেয়ে গেলেন বিএনপির নেতা-কর্মীরা

দাওয়াত না দেওয়ায় মাদ্রাসার সব খাবার খেয়ে গেলেন বিএনপির নেতা-কর্মীরা

পাকিস্তানের জাতীয় সংগীতের সময় বাজল উৎসবের গান

পাকিস্তানের জাতীয় সংগীতের সময় বাজল উৎসবের গান

সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারীদের নতুন বেতনকাঠামো ৬ মাসের আগেই চূড়ান্ত করার আশ্বাস

সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারীদের নতুন বেতনকাঠামো ৬ মাসের আগেই চূড়ান্ত করার আশ্বাস

সম্পর্কিত

এডিপি বাস্তবায়নে শ্লথগতি ইতিহাসে সর্বনিম্নে নেমেছে

এডিপি বাস্তবায়নে শ্লথগতি ইতিহাসে সর্বনিম্নে নেমেছে

ঢাকায় এশিয়ান ট্যুরিজম ফেয়ার শুরু ১৮ সেপ্টেম্বর

ঢাকায় এশিয়ান ট্যুরিজম ফেয়ার শুরু ১৮ সেপ্টেম্বর

পাঁচ কোম্পানির শেয়ার কারসাজি, ৩ ব্যবসায়ীকে দেড় কোটি টাকা অর্থদণ্ড

পাঁচ কোম্পানির শেয়ার কারসাজি, ৩ ব্যবসায়ীকে দেড় কোটি টাকা অর্থদণ্ড

দিনভর সূচকে ওঠানামা, শেষের পতন ঠেকাল ব্যাংক

দিনভর সূচকে ওঠানামা, শেষের পতন ঠেকাল ব্যাংক