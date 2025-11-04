Ajker Patrika
যুক্তরাষ্ট্র থেকে ১ বিলিয়ন ডলারের সয়াবিন আমদানি করবে সিটি, মেঘনা ও ডেল্টা

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
প্রতীকী ছবি

যুক্তরাষ্ট্র থেকে আগামী এক বছরে ১ বিলিয়ন ডলারের সয়াবিন তেলবীজ আমদানি করবে দেশের তিনটি শীর্ষ ব্যবসাপ্রতিষ্ঠান—মেঘনা গ্রুপ, সিটি গ্রুপ ও ডেল্টা অ্যাগ্রো। এ বিষয়ে আজ মঙ্গলবার যুক্তরাষ্ট্র সয়াবিন রপ্তানি কাউন্সিলের (ইউএসএসইসি) সঙ্গে একটি চুক্তি স্বাক্ষর করেছেন প্রতিষ্ঠান তিনটির কর্মকর্তারা।

এই চুক্তির মাধ্যমে যুক্তরাষ্ট্রের বাইরের বাজারে মার্কিন কৃষকের প্রতিযোগিতা আরও বিস্তৃত হবে এবং বাংলাদেশের উচ্চমানের কৃষিপণ্য প্রক্রিয়াজাতকরণের সক্ষমতা শক্তিশালী হয়ে উঠবে বলে আশা প্রকাশ করছেন সংশ্লিষ্টরা।

ইউএসএসইসির সহায়তায় সম্পন্ন হওয়া এ চুক্তি দুই দেশের কৃষি-বাণিজ্যকে নতুন উচ্চতায় নিয়ে যাবে বলে মনে করছেন সংশ্লিষ্টরা। রাজধানীর একটি হোটেলে চুক্তি স্বাক্ষর অনুষ্ঠানে দুই পক্ষের কর্মকর্তা ছাড়াও যুক্তরাষ্ট্রের চার্জ দ্য অ্যাফেয়ার্স ট্রেসি জ্যাকবসন উপস্থিত ছিলেন।

অনুষ্ঠানে বক্তারা জানান, বাংলাদেশের বাজারে সয়াবিনভিত্তিক পণ্যের ক্রমবর্ধমান চাহিদা এই চুক্তির পেছনে বড় ভূমিকা পালন করেছে। দেশে ভোজ্যতেলের বার্ষিক চাহিদা প্রায় ২৪ লাখ টন। বিপরীতে স্থানীয়ভাবে উৎপাদন হয় ৩ লাখ টন। বিশাল এই ঘাটতির জোগানে প্রতিবছর প্রায় ৩০ লাখ টন অপরিশোধিত তেল আমদানি করে বাংলাদেশ। অর্থাৎ প্রায় ৯০ শতাংশই আমদানিনির্ভর; যার সিংহভাগই আসে দক্ষিণ আমেরিকার দেশ ব্রাজিল ও আর্জেন্টিনা থেকে।

জানা যায়, গত আগস্টে পাল্টা শুল্কের মুখে বাণিজ্যঘাটতি কমাতে মার্কিন বাজার থেকে গম, সয়াবিন, তুলা, বোয়িংসহ বেশ কিছু পণ্য কেনার প্রতিশ্রুতি দেয় বাংলাদেশ। এর অংশ হিসেবে সয়াবিন আমদানি চুক্তি সই করেছে দেশের শীর্ষ ভোজ্যতেল প্রক্রিয়াজাতকরণ প্রতিষ্ঠান তিনটি।

সয়াবিন রপ্তানির মাধ্যমে ব্যবসায়িক সম্পর্ক বাড়ার পাশাপাশি বাংলাদেশে খাদ্যনিরাপত্তা ও পুষ্টি নিশ্চিত হবে বলে মনে করেন ইউএসইসির সিইও কেভিন এম রোপকে।

সিটি গ্রুপের ম্যানেজিং ডিরেক্টর মো. হাসান বলেন, ‘কৃষিভিত্তিক ব্যবসা ও খাদ্যনিরাপত্তায় এই চুক্তি ভূমিকা রাখবে। দ্বিপক্ষীয় বাণিজ্য এগিয়ে নিলে পরস্পরের জন্য লাভজনক হবে। বাংলাদেশের খাদ্য ও তেলের সরবরাহব্যবস্থায় যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে চুক্তি ইতিবাচক হবে।’

মেঘনা গ্রুপের চেয়ারম্যান মো. মোস্তফা কামাল বলেন, চুক্তির ফলে বাংলাদেশের ভোক্তারা প্রতিযোগিতামূলক দামে সয়াবিন পাবেন।

এই চুক্তির মাধ্যমে দ্বিপক্ষীয় বাণিজ্যে নতুন গতি পাবে বলে মনে করেন ডেল্টা গ্রুপের ম্যানেজিং ডিরেক্টর মো. আমিরুল হক।

অনুষ্ঠানে অংশ নিয়ে যুক্তরাষ্ট্রের ভারপ্রাপ্ত রাষ্ট্রদূত ট্রেসি অ্যান জ্যাকবসন বলেন, বাংলাদেশের বাজারে যুক্তরাষ্ট্র এখন বিলিয়ন ডলারের রপ্তানি সহযোগী। ভবিষ্যতে দুদেশের অর্থনৈতিক অংশীদারত্ব ও পারস্পরিক সহযোগিতা আরও জোরদার হবে।

ট্রেসি আরও বলেন, বাংলাদেশের বাজার এখন মার্কিন কৃষিপণ্যের জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ গন্তব্য হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেছে। এই উদ্যোগের ফলে আগামী বছর যুক্তরাষ্ট্রের সয়াবিন বিক্রি অন্তত তিন গুণ বাড়তে পারে, যা দুই দেশের অর্থনৈতিক সম্পর্ককে আরও সুদৃঢ় করবে।

সবশেষ ২০২৪-২৫ অর্থবছরে বাংলাদেশ যুক্তরাষ্ট্র থেকে আমদানি করেছে ২৫০ কোটি ডলারের পণ্য, বিপরীতে রপ্তানি হয়েছে ৬২৬ কোটি ডলার।

