পুমার ২৯ শতাংশ শেয়ার কিনছে চীনের অ্যান্টা

চীনের শীর্ষ ক্রীড়া পোশাক নির্মাতা অ্যান্টা স্পোর্টস প্রোডাক্টস জার্মান ব্র্যান্ড পুমার ২৯.০৬ শতাংশ শেয়ার কিনতে যাচ্ছে পিনো পরিবারের বিনিয়োগ প্রতিষ্ঠান আর্টেমিসের কাছ থেকে। চুক্তির মূল্য ১.৫ বিলিয়ন ইউরো (প্রায় ১.৮ বিলিয়ন ডলার)। এ লেনদেন সম্পন্ন হলে অ্যান্টাই হবে পুমার সবচেয়ে বড় শেয়ারহোল্ডার। তবে গতকাল মঙ্গলবার কোম্পানিটি স্পষ্ট করেছে, পুমাকে পুরোপুরি অধিগ্রহণের কোনো পরিকল্পনা তাদের নেই। খবর রয়টার্সের।
প্রতি শেয়ার ৩৫ ইউরো দামে নগদ অর্থে এই শেয়ার কেনা হচ্ছে, যা পুমার আগের দিনের ক্লোজিং দামের (২১.৬৩ ইউরো) তুলনায় ৬২ শতাংশ বেশি। ঘোষণার পর পুমার শেয়ারদর তাৎক্ষণিকভাবে ১৭ শতাংশ পর্যন্ত লাফিয়ে ওঠে, পরে কিছুটা কমে প্রায় ৬ শতাংশ ঊর্ধ্বমুখী থাকে।
অ্যান্টা জানিয়েছে, চীনে পুমার বিক্রি বাড়াতে নিজেদের অভিজ্ঞতা কাজে লাগাবে তারা। বর্তমানে পুমার বৈশ্বিক আয়ের মাত্র ৭ শতাংশ আসে চীন থেকে, যা অ্যান্টার দৃষ্টিতে বড় সুযোগ।
হংকংয়ে তালিকাভুক্ত প্রায় ২৭.৮ বিলিয়ন ডলারের অ্যান্টা ইতিমধ্যে একাধিক পশ্চিমা স্পোর্টস ও লাইফস্টাইল ব্র্যান্ড কিনে সফলভাবে পুনরুজ্জীবিত করেছে। তারা অ্যামের স্পোর্টসের সবচেয়ে বড় শেয়ারহোল্ডার; যার অধীনে সালোমন, আর্ক’টেরিক্স, উইলসনসহ বিভিন্ন ব্র্যান্ড রয়েছে। অ্যান্টার সরাসরি মালিকানায় আছে ফিলা, জ্যাক উলফস্কিন, কোলন স্পোর্ট ও মাইয়া অ্যাকটিভ।
ভারতকে বৈশ্বিক এভিয়েশন হাবে রূপান্তরের লক্ষ্যে গুরুত্বপূর্ণ এক পদক্ষেপ নিয়েছে আদানি গ্রুপ। ব্রাজিলের শীর্ষ বিমান নির্মাতা এমব্রায়ারের সঙ্গে গতকাল মঙ্গলবার একটি চুক্তি সই করেছে তারা, যার আওতায় ভারতে বিমান তৈরির জন্য একটি অ্যাসেম্বল লাইন স্থাপন করা হবে।১৮ মিনিট আগে
দেশে দীর্ঘদিন ধরে চলমান সংকোচনমুখী মুদ্রানীতির নেতিবাচক প্রভাব এখন বাস্তব অর্থনীতিতে স্পষ্ট হয়ে উঠছে বলে মনে করছেন শীর্ষ উদ্যোক্তা ও ব্যবসায়ী নেতারা। তাঁদের ভাষায়, এই নীতির কারণে বিনিয়োগ কার্যত থমকে গেছে, রাজস্ব আদায়ের গতি দুর্বল হয়েছে এবং কর্মসংস্থান সৃষ্টি বড় ধরনের বাধার মুখে পড়েছে।২২ মিনিট আগে
দেশের দুই পুঁজিবাজার ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ (ডিএসই) ও চট্টগ্রাম স্টক এক্সচেঞ্জ (সিএসই) একীভূত করে অন্তর্বর্তী সরকার একটি জাতীয় স্টক এক্সচেঞ্জ গঠনের উদ্যোগ নিয়েছে। পুঁজিবাজারের সংস্কার, শক্তিশালীকরণ এবং দীর্ঘ মেয়াদে বিনিয়োগ ও আস্থার উন্নয়নের স্বার্থেই এ পদক্ষেপ নেওয়া হচ্ছা। এ লক্ষ্যে আজ বুধবার...২৫ মিনিট আগে
ক্ষমতাচ্যুত আওয়ামী লীগ সরকারের আমলে বিশেষ আইনের অধীনে বিদ্যুৎ খাতের বিভিন্ন প্রকল্পের কারণে রাষ্ট্রায়ত্ত প্রতিষ্ঠান বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড (পিডিবি) দেউলিয়া হওয়ার পথে। ২০২৫ সালে পিডিবির লোকসান বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৫০ হাজার কোটি টাকার বেশি। গত দেড় দশকে বিদ্যুতের দাম ৩ গুণ বাড়িয়েও লোকসানের...৩৯ মিনিট আগে