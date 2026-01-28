ব্রাজিলের কোম্পানির সহায়তায় ভারতে বিমান তৈরি করবে আদানি গ্রুপ

ভারতকে বৈশ্বিক এভিয়েশন হাবে রূপান্তরের লক্ষ্যে গুরুত্বপূর্ণ এক পদক্ষেপ নিয়েছে আদানি গ্রুপ। ব্রাজিলের শীর্ষ বিমান নির্মাতা এমব্রায়ারের সঙ্গে গতকাল মঙ্গলবার একটি চুক্তি সই করেছে তারা, যার আওতায় ভারতে বিমান তৈরির জন্য একটি অ্যাসেম্বল লাইন স্থাপন করা হবে।
দুই প্রতিষ্ঠানের যৌথ বিবৃতিতে জানানো হয়েছে, এই অংশীদারত্ব শুধু বিমান সংযোজনেই সীমাবদ্ধ থাকবে না; বরং বিমান উৎপাদন, এভিয়েশন সাপ্লাই চেইন উন্নয়ন এবং পাইলট প্রশিক্ষণসহ একটি পূর্ণাঙ্গ এভিয়েশন ইকোসিস্টেম গড়ে তোলার পরিকল্পনা রয়েছে।
বিবৃতিতে বলা হয়, প্রস্তাবিত এই উদ্যোগ দেশীয় চাহিদা পূরণের পাশাপাশি উল্লেখযোগ্যসংখ্যক প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ কর্মসংস্থান সৃষ্টি করবে। তবে বিনিয়োগের পরিমাণ বা আর্থিক কাঠামো সম্পর্কে কোনো তথ্য প্রকাশ করা হয়নি। বন্দর, বিদ্যুৎ, লজিস্টিকসসহ বিভিন্ন খাতে বিস্তৃত ব্যবসা পরিচালনাকারী গৌতম আদানির আদানি গ্রুপের জন্য এটি অ্যারোস্পেস খাতে শক্ত অবস্থান তৈরির একটি বড় সুযোগ হিসেবে দেখা হচ্ছে।
অন্যদিকে, বিশ্বের তৃতীয় বৃহত্তম বিমান নির্মাতা এমব্রায়ারের জন্য ভারতীয় বাজারে দীর্ঘমেয়াদি উপস্থিতি জোরদারের একটি কৌশলগত ভিত্তি তৈরি হলো। ভারতের বিমানবাহিনী ইতিমধ্যে এমব্রায়ারের তৈরি লেগেসি ৬০০ জেট এবং ইআরজে১৪৫ প্ল্যাটফর্মভিত্তিক ‘নেত্র’ এইডব্লিউঅ্যান্ডসি বিমান ব্যবহার করছে।
এমব্রায়ার কমার্শিয়াল এভিয়েশনের প্রেসিডেন্ট ও সিইও আরজান মেইয়ার বলেন, এমব্রায়ারের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি বাজার ভারত। আদানির শক্তিশালী শিল্প সক্ষমতার সঙ্গে আমাদের অ্যারোস্পেস দক্ষতার সমন্বয় এই অংশীদারত্বকে নতুন উচ্চতায় নিয়ে যাবে।
চীনের শীর্ষ ক্রীড়া পোশাক নির্মাতা অ্যান্টা স্পোর্টস প্রোডাক্টস জার্মান ব্র্যান্ড পুমার ২৯.০৬ শতাংশ শেয়ার কিনতে যাচ্ছে পিনো পরিবারের বিনিয়োগ প্রতিষ্ঠান আর্টেমিসের কাছ থেকে। চুক্তির মূল্য ১.৫ বিলিয়ন ইউরো (প্রায় ১.৮ বিলিয়ন ডলার)। এ লেনদেন সম্পন্ন হলে অ্যান্টাই হবে পুমার সবচেয়ে বড় শেয়ারহোল্ডার।২০ মিনিট আগে
দেশে দীর্ঘদিন ধরে চলমান সংকোচনমুখী মুদ্রানীতির নেতিবাচক প্রভাব এখন বাস্তব অর্থনীতিতে স্পষ্ট হয়ে উঠছে বলে মনে করছেন শীর্ষ উদ্যোক্তা ও ব্যবসায়ী নেতারা। তাঁদের ভাষায়, এই নীতির কারণে বিনিয়োগ কার্যত থমকে গেছে, রাজস্ব আদায়ের গতি দুর্বল হয়েছে এবং কর্মসংস্থান সৃষ্টি বড় ধরনের বাধার মুখে পড়েছে।২২ মিনিট আগে
দেশের দুই পুঁজিবাজার ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ (ডিএসই) ও চট্টগ্রাম স্টক এক্সচেঞ্জ (সিএসই) একীভূত করে অন্তর্বর্তী সরকার একটি জাতীয় স্টক এক্সচেঞ্জ গঠনের উদ্যোগ নিয়েছে। পুঁজিবাজারের সংস্কার, শক্তিশালীকরণ এবং দীর্ঘ মেয়াদে বিনিয়োগ ও আস্থার উন্নয়নের স্বার্থেই এ পদক্ষেপ নেওয়া হচ্ছা। এ লক্ষ্যে আজ বুধবার...২৫ মিনিট আগে
ক্ষমতাচ্যুত আওয়ামী লীগ সরকারের আমলে বিশেষ আইনের অধীনে বিদ্যুৎ খাতের বিভিন্ন প্রকল্পের কারণে রাষ্ট্রায়ত্ত প্রতিষ্ঠান বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড (পিডিবি) দেউলিয়া হওয়ার পথে। ২০২৫ সালে পিডিবির লোকসান বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৫০ হাজার কোটি টাকার বেশি। গত দেড় দশকে বিদ্যুতের দাম ৩ গুণ বাড়িয়েও লোকসানের...৩৯ মিনিট আগে