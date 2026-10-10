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অর্থনীতি

এসবিএসি ব্যাংক ইনভেস্টমেন্টের নতুন চেয়ারম্যান মাহবুবর রহমান

আজকের পত্রিকা ডেস্ক­
এসবিএসি ব্যাংক ইনভেস্টমেন্টের নতুন চেয়ারম্যান মাহবুবর রহমান
মোহাম্মদ মাহবুবর রহমান। ছবি: বিজ্ঞপ্তি

এসবিএসি ব্যাংক ইনভেস্টমেন্ট লিমিটেডের (এসবিআইএল) চেয়ারম্যান নির্বাচিত হয়েছেন মোহাম্মদ মাহবুবর রহমান এফসিএমএ। গত বুধবার (৭ অক্টোবর) প্রতিষ্ঠানটির পরিচালনা পর্ষদের ৩০তম সভায় তাঁকে চেয়ারম্যান নির্বাচিত করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়।

মোহাম্মদ মাহবুবর রহমান এসবিএসি ব্যাংক পিএলসির প্রতিনিধি পরিচালক হিসেবে ইনটেক সল্যুশন কর্তৃক মনোনীত। বর্তমানে তিনি প্রতিষ্ঠানটির প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা (সিইও) ও পরিচালক (অর্থ) হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন। বাংলাদেশসহ ছয়টি দেশে তাঁর ২৭ বছরের বেশি সময়ের নেতৃত্ব ও পেশাগত অভিজ্ঞতা রয়েছে।

কর্মজীবনে তিনি স্টারউড হোটেলস অ্যান্ড রিসোর্টস এবং ম্যারিয়ট ইন্টারন্যাশনালের মতো আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানে গুরুত্বপূর্ণ পদে দায়িত্ব পালন করেছেন। আর্থিক ব্যবস্থাপনা, কৌশলগত পরিকল্পনা, ব্যবসায়িক নেতৃত্ব ও সাংগঠনিক রূপান্তরে তাঁর বিস্তৃত অভিজ্ঞতা রয়েছে।

মোহাম্মদ মাহবুবর রহমান ইনস্টিটিউট অব কস্ট অ্যান্ড ম্যানেজমেন্ট অ্যাকাউন্ট্যান্টস অব বাংলাদেশের (আইসিএমএবি) ফেলো ও কাউন্সিল সদস্য। তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে হিসাববিজ্ঞানে মাস্টার অব কমার্স (এমকম) ডিগ্রি অর্জন করেন। তাঁর অভিজ্ঞতা প্রতিষ্ঠানটির কৌশলগত দিকনির্দেশনা, করপোরেট সুশাসন ও পুঁজিবাজারসংশ্লিষ্ট কার্যক্রমকে আরও শক্তিশালী করতে ভূমিকা রাখবে বলে আশা করা হচ্ছে।

বিষয়:

বিজ্ঞপ্তিকরপোরেটআর্থিক প্রতিষ্ঠান
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