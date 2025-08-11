Ajker Patrika
চট্টগ্রাম বন্দরে রবির ফাইভ-জি প্রযুক্তি সেবা প্রদানে সমীক্ষা যাচাই করবে এক্সেনটেক

নিজস্ব প্রতিবেদক, চট্টগ্রাম
চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষের সঙ্গে রবি আজিয়াটা পিএলসির সহযোগী প্রতিষ্ঠান এক্সেনটেক পিএলসির চুক্তি স্বাক্ষর। ছবি: সংগৃহীত
চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষের সঙ্গে রবি আজিয়াটা পিএলসির সহযোগী প্রতিষ্ঠান এক্সেনটেক পিএলসির চুক্তি স্বাক্ষর। ছবি: সংগৃহীত

অটোমেশনের মাধ্যমে পঞ্চম প্রজন্মের (ফাইভ-জি) স্মার্ট পোর্ট সেবা দিতে চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষের সঙ্গে সমীক্ষা যাচাই চুক্তি করেছে রবি আজিয়াটা পিএলসির সহযোগী প্রতিষ্ঠান এক্সেনটেক পিএলসি।

এ জন্য চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ (সিপিএ) এবং এক্সেনটেক পিএলসির মধ্যে একটি সমঝোতা চুক্তি (এমওইউ) হয়েছে।

রোববার (১০ আগস্ট) দুপুরে বন্দর কর্তৃপক্ষের কার্যালয়ে আয়োজিত এমওইউ স্বাক্ষর অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন বাংলাদেশ বিনিয়োগ উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের (বিডা) নির্বাহী চেয়ারম্যান চৌধুরী আশিক মাহমুদ বিন হারুন।

সিপিএ চেয়ারম্যান রিয়ার অ্যাডমিরাল এম মুনিরুজ্জামান, ওএসপি, এনডিসি, এনসিসি, পিএসসি এবং এক্সেনটেকের পক্ষে ব্যবস্থাপনা পরিচালক (এমডি) ও সিইও, আদিল হোসেন নোবেল নিজ নিজ প্রতিষ্ঠানের পক্ষে চুক্তি স্বাক্ষর করেন।

চুক্তির আওতায় চট্টগ্রাম বন্দরের জন্য একটি ফাইভ-জি ভিত্তিক প্রাইভেট নেটওয়ার্ক নির্মাণের সম্ভাব্যতা যাচাই করবে এক্সেনটেক। বন্দরের সার্বিক নিরাপত্তা ব্যবস্থাপনা পর্যবেক্ষণ, স্মার্ট অ্যাকসেস কন্ট্রোলিংয়ের মতো সেবা প্রদানের প্রয়োজনীয় কারিগরি সহযোগিতার ক্ষেত্র চিহ্নিত করা হবে।

এ ছাড়া বন্দরের টেস্টিং ল্যাব অটোমেশন এবং যানবাহন ও গ্যান্ট্রি ক্রেইন স্মার্ট পদ্ধতিতে পরিচালনার সম্ভাব্যতাও যাচাই করা হবে।

এ বিষয়ে আদিল হোসেন নোবেল বলেন, ‘এন্টারপ্রাইজ পর্যায়ে দেশের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে রবির ফাইভ-জি ভিত্তিক সেবা প্রদানে আমরা প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। এ প্রক্রিয়ার অংশ হিসেবে চট্টগ্রাম বন্দরের সঙ্গে এ চুক্তি আমাদের ফাইভ-জি অগ্রযাত্রায় একটি মাইলফলক। বন্দর কর্তৃপক্ষের দক্ষতা বৃদ্ধিতে আমাদের ফাইভ-জি স্মার্ট সল্যুশন ভূমিকা রাখবে বলে আশাবাদী।’

চুক্তি স্বাক্ষর অনুষ্ঠানে রবি আজিয়াটার চিফ করপোরেট অ্যান্ড রেগুলেটরি অফিসার সাহেদ আলম, ক্লাস্টার মার্কেট ডিরেক্টর মো. আশরাফুল কবির; এক্সেনটেকের চিফ কমার্শিয়াল অফিসার আবুল কালাম মোহাম্মদ নাজমুল ইসলাম; ডিরেক্টর-করপোরেট বিজনেস, মো. আসাদুজ্জামানসহ উভয় প্রতিষ্ঠানের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন।

চট্টগ্রাম জেলাচট্টগ্রাম বিভাগচট্টগ্রাম বন্দরচুক্তিচট্টগ্রাম
