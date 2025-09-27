টেকনাফের শাহপরীতে বিনা মূল্যে চিকিৎসাসেবা দিয়েছে কোস্ট গার্ড

আজকের পত্রিকা ডেস্ক
টেকনাফের শাহপরীতে বিনা মূল্যে চিকিৎসাসেবা ও ওষুধ সামগ্রী বিতরণ করেছে কোস্ট গার্ড। ২৫ সেপ্টেম্বর বিকেলে কোস্ট গার্ড মিডিয়া কর্মকর্তা লেফটেন্যান্ট কমান্ডার সিয়াম উল হক এ তথ্য জানান।
সিয়াম উল হক বলেন, প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকে বাংলাদেশ কোস্ট গার্ড উপকূলীয় এবং নদী-তীরবর্তী অঞ্চলের সুবিধাবঞ্চিত মানুষের বিভিন্ন প্রয়োজনে এগিয়ে এসেছে। দুস্থ ও নিম্ন আয়ের মানুষকে বিভিন্ন সময় মেডিকেল ক্যাম্পেইনের মাধ্যমে বিনা মূল্যে চিকিৎসাসেবা দিয়ে আসছে কোস্ট গার্ড।
এরই ধারাবাহিকতায় ২৫ সেপ্টেম্বর বেলা ১১টা থেকে বিকেল ৪টা পর্যন্ত কোস্ট গার্ড বেইস চট্টগ্রাম কর্তৃক টেকনাফের শাহপরীর দ্বীপ সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে মেডিকেল ক্যাম্প পরিচালনা করা হয়। ওই মেডিকেল ক্যাম্পেইনে ৫২৫ জন অসহায়, গরিব, দুস্থ ও শিশুদের বিনা মূল্যে চিকিৎসাসেবা ও ওষুধ সামগ্রী দেওয়া হয়।
তিনি আরও বলেন, বাংলাদেশ কোস্ট গার্ড ভবিষ্যতেও এ ধরনের জনসেবামূলক কার্যক্রম অব্যাহত রাখবে।
