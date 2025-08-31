সোনার দাম বাড়ল আরও, ভরি ১ লাখ ৭৪ হাজার টাকা

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
দেশের বাজারে সোনার দাম আবার বাড়ছে। এ দফায় প্রতি ভরিতে সোনার দাম বাড়ছে ১ হাজার ৬৬৮ টাকা। এতে ভালো মানের, অর্থাৎ ২২ ক্যারেটের প্রতি ভরি সোনার দাম বেড়ে দাঁড়াবে ১ লাখ ৭৪ হাজার ৩১৯ টাকা। নতুন এই দর সারা দেশে আগামীকাল রোববার থেকে কার্যকর হবে।
বাংলাদেশ জুয়েলার্স সমিতি (বাজুস) আজ শনিবার রাতে এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে সোনার দাম সমন্বয় করার সিদ্ধান্ত জানায়। এতে বলা হয়, স্থানীয় বাজারে বিশুদ্ধ সোনার দাম বেড়েছে। এ জন্য সোনার দাম পুনর্নির্ধারণ করা হয়েছে।
এর আগে সর্বশেষ গত ২৬ আগস্ট সোনার দাম ভরিতে ১ হাজার ৫০ টাকা বেড়েছিল। আর চলতি বছরের ২৩ এপ্রিল প্রতি ভরি ২২ ক্যারেট সোনার দাম বেড়ে উঠেছিল ১ লাখ ৭৭ হাজার ৮৮৮ টাকায়। দেশের বাজারে সেটিই এখন পর্যন্ত সোনার সর্বোচ্চ দাম।
জুয়েলার্স সমিতির সিদ্ধান্ত অনুযায়ী, কাল রোববার থেকে দেশের বাজারে হলমার্ক করা প্রতি ভরি (১১ দশমিক ৬৬৪ গ্রাম) ২২ ক্যারেট মানের সোনার দাম বেড়ে হবে ১ লাখ ৭৪ হাজার ৩১৯ টাকা, ২১ ক্যারেট ১ লাখ ৬৬ হাজার ৩৯৮ টাকা এবং ১৮ ক্যারেট ১ লাখ ৪২ হাজার ৬২৭ টাকা। এ ছাড়া সনাতন পদ্ধতির প্রতি ভরি সোনার দাম বেড়ে হবে ১ লাখ ১৮ হাজার ২৮ টাকা।
দেশের বাজারে আজ পর্যন্ত প্রতি ভরি হলমার্ক করা ২২ ক্যারেট সোনা ১ লাখ ৭২ হাজার ৬৫১ টাকা, ২১ ক্যারেট ১ লাখ ৬৪ হাজার ৮০১ টাকা, ১৮ ক্যারেট ১ লাখ ৪১ হাজার ২৬৩ টাকা ও সনাতন পদ্ধতির প্রতি ভরি সোনা ১ লাখ ১৬ হাজার ৮৫০ টাকায় বিক্রি হয়েছে। সেই হিসাবে আগামীকাল থেকে ২২ ক্যারেট সোনায় ১ হাজার ৬৬৮ টাকা, ২১ ক্যারেটে ১ হাজার ৫৯৭ টাকা, ১৮ ক্যারেটে ১ হাজার ৩৬৪ টাকা এবং সনাতন পদ্ধতির সোনায় ১ হাজার ১৭৮ টাকা দাম বাড়বে।
দেশের বাজারে সোনার দাম আবার বাড়ছে। এ দফায় প্রতি ভরিতে সোনার দাম বাড়ছে ১ হাজার ৬৬৮ টাকা। এতে ভালো মানের, অর্থাৎ ২২ ক্যারেটের প্রতি ভরি সোনার দাম বেড়ে দাঁড়াবে ১ লাখ ৭৪ হাজার ৩১৯ টাকা। নতুন এই দর সারা দেশে আগামীকাল রোববার থেকে কার্যকর হবে।
বাংলাদেশ জুয়েলার্স সমিতি (বাজুস) আজ শনিবার রাতে এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে সোনার দাম সমন্বয় করার সিদ্ধান্ত জানায়। এতে বলা হয়, স্থানীয় বাজারে বিশুদ্ধ সোনার দাম বেড়েছে। এ জন্য সোনার দাম পুনর্নির্ধারণ করা হয়েছে।
এর আগে সর্বশেষ গত ২৬ আগস্ট সোনার দাম ভরিতে ১ হাজার ৫০ টাকা বেড়েছিল। আর চলতি বছরের ২৩ এপ্রিল প্রতি ভরি ২২ ক্যারেট সোনার দাম বেড়ে উঠেছিল ১ লাখ ৭৭ হাজার ৮৮৮ টাকায়। দেশের বাজারে সেটিই এখন পর্যন্ত সোনার সর্বোচ্চ দাম।
জুয়েলার্স সমিতির সিদ্ধান্ত অনুযায়ী, কাল রোববার থেকে দেশের বাজারে হলমার্ক করা প্রতি ভরি (১১ দশমিক ৬৬৪ গ্রাম) ২২ ক্যারেট মানের সোনার দাম বেড়ে হবে ১ লাখ ৭৪ হাজার ৩১৯ টাকা, ২১ ক্যারেট ১ লাখ ৬৬ হাজার ৩৯৮ টাকা এবং ১৮ ক্যারেট ১ লাখ ৪২ হাজার ৬২৭ টাকা। এ ছাড়া সনাতন পদ্ধতির প্রতি ভরি সোনার দাম বেড়ে হবে ১ লাখ ১৮ হাজার ২৮ টাকা।
দেশের বাজারে আজ পর্যন্ত প্রতি ভরি হলমার্ক করা ২২ ক্যারেট সোনা ১ লাখ ৭২ হাজার ৬৫১ টাকা, ২১ ক্যারেট ১ লাখ ৬৪ হাজার ৮০১ টাকা, ১৮ ক্যারেট ১ লাখ ৪১ হাজার ২৬৩ টাকা ও সনাতন পদ্ধতির প্রতি ভরি সোনা ১ লাখ ১৬ হাজার ৮৫০ টাকায় বিক্রি হয়েছে। সেই হিসাবে আগামীকাল থেকে ২২ ক্যারেট সোনায় ১ হাজার ৬৬৮ টাকা, ২১ ক্যারেটে ১ হাজার ৫৯৭ টাকা, ১৮ ক্যারেটে ১ হাজার ৩৬৪ টাকা এবং সনাতন পদ্ধতির সোনায় ১ হাজার ১৭৮ টাকা দাম বাড়বে।
দেশের রপ্তানি পণ্যের প্রায় ৯৩ শতাংশ চট্টগ্রাম বন্দরে পাঠানোর আগে শহরের ১৯টি ইনল্যান্ড কনটেইনার ডিপোতে বিভিন্ন ধাপ সম্পন্ন হয়। এখানেই কনটেইনারে পণ্য ওঠানো-নামানো, ডকুমেন্টেশন ও অন্যান্য কাজ হয়ে থাকে। একইভাবে ৬৫ ধরনের আমদানি পণ্যও বন্দর ছাড়ার পর এসব ডিপোর মাধ্যমে সরবরাহ হয়।৩ ঘণ্টা আগে
পুঁজিবাজারে তালিকাভুক্ত লোকসানি ও দুর্বল ভিত্তির আটটি কোম্পানির শেয়ারের দর সাম্প্রতিক সময়ে অস্বাভাবিকভাবে বেড়েছে। মাত্র দুই মাসের ব্যবধানে এসব শেয়ারের দাম সর্বনিম্ন ৪৬ থেকে সর্বোচ্চ ২৪১ টাকা পর্যন্ত বৃদ্ধি পেয়েছে। বিষয়টিকে অস্বাভাবিক বলে মনে করছে স্টক এক্সচেঞ্জ ও সংশ্লিষ্টরা।৩ ঘণ্টা আগে
বিদায়ী সপ্তাহে দেশের প্রধান পুঁজিবাজার ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জে (ডিএসই) সূচক ও বাজার মূলধনে বড় ধরনের উত্থান দেখা গেছে। পাঁচ কার্যদিবসের মধ্যে তিন দিন ছিল ঊর্ধ্বমুখী প্রবণতায়। এর প্রভাবে সপ্তাহজুড়ে বাজার মূলধন বেড়েছে ১০ হাজার কোটি টাকার বেশি, সঙ্গে বেড়েছে লেনদেনের গতি।৩ ঘণ্টা আগে
কনটেইনার পরিবহনের হার বাড়লেও বৈশ্বিক তালিকায় এক ধাপ পিছিয়ে চট্টগ্রাম বন্দরের নতুন অবস্থান ৬৮তম। ২০২৪ সালে বিশ্বের বিভিন্ন বন্দরের কনটেইনার পরিবহনের সংখ্যা হিসাব করে এ তালিকা প্রকাশ করেছে লন্ডনভিত্তিক শিপিং বিষয়ক বিশ্বের সবচেয়ে পুরোনো সংবাদমাধ্যম লয়েডস লিস্ট।৭ ঘণ্টা আগে