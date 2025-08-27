Ajker Patrika
একযোগে ২২৫ কর পরিদর্শককে বদলি

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
দেশের বিভিন্ন কর অঞ্চলের ২২৫ জন কর পরিদর্শককে একযোগে বদলি করা হয়েছে। আজ বুধবার (২৭ আগস্ট) জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের (এনবিআর) কর প্রশাসন—২ শাখা থেকে এ সংক্রান্ত প্রজ্ঞাপন জারি করা হয়েছে। এতে সই করেছেন দ্বিতীয় সচিব মো. আনিসুল ইসলাম।

প্রজ্ঞাপনে বলা হয়, আয়কর বিভাগের নিম্নবর্ণিত কর পরিদর্শকগণকে পুনরাদেশ না দেওয়া পর্যন্ত তাঁদের নামের পাশে বর্ণিত কর্মস্থলে বদলি/পদায়ন করা হলো। জনস্বার্থে আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

কর পরিদর্শকদের মধ্যে— কর অঞ্চল-১, চট্টগ্রামের ইয়াছমিন আরাফাতকে কর অঞ্চল-০৫, চট্টগ্রামে; কর অঞ্চল-১৪, ঢাকার বেগম সাবিনা ইয়াসমিনকে কর আপিল অঞ্চল-০১, ঢাকায়; কর অঞ্চল-১২, ঢাকার মো. বেলায়েত হোসেনকে কর আপিল অঞ্চল-০২, ঢাকায়; কর অঞ্চল-১০, ঢাকার নূরুচ্ছাদাৎ তপুকে কর অঞ্চল-নোয়াখালী; কর অঞ্চল-খুলনার সুনীতা রানী পালকে কর অঞ্চল-যশোর; কর অঞ্চল-রংপুরের নাজনীন সুলতানাকে কর অঞ্চল-দিনাজপুর; কর অঞ্চল-০১, চট্টগ্রামের গৌতম কর্মকারকে কর আপিল অঞ্চল-চট্টগ্রামে; কর অঞ্চল-০৩, চট্টগ্রামের রাজিয়া সুলতানাকে কর অঞ্চল-০৬, চট্টগ্রামে; কর অঞ্চল-০৩, চট্টগ্রামের জেবুন নাহার বেগমকে কর অঞ্চল-০৫, চট্টগ্রামে; কর অঞ্চল-০৪, ঢাকার ফরিদা ইয়াসমিনকে কর অঞ্চল-১৮, ঢাকায়; কর অঞ্চল-০৪, চট্টগ্রামের শিবানী শর্মাকে কর অঞ্চল-০৬, চট্টগ্রামে; কর আপিল অঞ্চল-০১, ঢাকার দিলারা খানমকে কর আপিল অঞ্চল-০২, ঢাকায়; কর অঞ্চল-০৩, চট্টগ্রামের মোহাম্মদ ইরশাদ হোসেন চৌধুরীকে কর আপিল অঞ্চল, চট্টগ্রামে; কর অঞ্চল-সিলেটের শেখ মাহামুদ উল্লাহ আল মাশুককে কর অঞ্চল-নরসিংদীতে; কর অঞ্চল-রংপুরের কানিজ ফাতেমাকে কর অঞ্চল-দিনাজপুর; কর অঞ্চল-খুলনার আব্দুল্লাহ আল নোমানকে কর অঞ্চল-যশোরে বদলি করা হয়েছে।

কর অঞ্চল-০১, চট্টগ্রামের দিপংকর বাড়ৈকে কর অঞ্চল-নারায়ণগঞ্জ; কর অঞ্চল-নারায়ণগঞ্জের উজ্জল কুমার রায়কে কর অঞ্চল-যশোরে; কর অঞ্চল-ময়মনসিংহের মো. মাহবুব হোসেনকে কর অঞ্চল-২০, ঢাকায়; কর অঞ্চল-০৫, ঢাকার মো. নাজমুল হককে কর অঞ্চল-কুষ্টিয়ায়; কর অঞ্চল-০৭, ঢাকার মো. মিজানুর রহমানকে কর অঞ্চল-কুষ্টিয়ায়; কর অঞ্চল-১৪, ঢাকার মো. হারেছ আহমদকে কর অঞ্চল-০৬, চট্টগ্রামে; কর অঞ্চল-০১, ঢাকার কাজী ইকবালুর রহমানকে কর অঞ্চল-০৫, চট্টগ্রামে; কর অঞ্চল-১৫, ঢাকার মো. শওকত আলীকে কর অঞ্চল-০৬, চট্টগ্রামে; কর অঞ্চল-০২, চট্টগ্রামের মো. শরিফুল ইসলাম ভুঞাকে কর অঞ্চল-নরসিংদীতে; কর অঞ্চল-১০, ঢাকার মো. জিয়াউল ইসলামকে কর অঞ্চল-ফরিদপুরে বদলি করা হয়েছে।

এ ছাড়াও কর অঞ্চল-১২, ঢাকার মো. নজরুল ইসলামকে কর অঞ্চল-ফরিদপুরে; কর অঞ্চল-১৯, ঢাকার মুঃ খলিলুল্লাহ ইবনে আহসানকে কর অঞ্চল-দিনাজপুরে; কর অঞ্চল-১০, ঢাকার জুয়েল মন্ডলকে কর অঞ্চল-ফরিদপুরে; কর আপিল অঞ্চল-চট্টগ্রামের মোমেনুর রহমানকে কর অঞ্চল-০৫, চট্টগ্রামে; কর অঞ্চল-২৫, ঢাকার মোঃ রিয়াজ মোর্শেদকে কর অঞ্চল-কক্সবাজারে; কর অঞ্চল-বরিশালের মোঃ মাহিদুল ইসলামকে কর অঞ্চল-দিনাজপুরে; কর অঞ্চল-রাজশাহীর খোন্দকার এমদাদুল হককে কর অঞ্চল-কুষ্টিয়ায়; কর অঞ্চল-০৩, চট্টগ্রামের মো. মারুফ চৌধুরীকে কর অঞ্চল-কক্সবাজারে; কর অঞ্চল-১২, ঢাকার মো. মিজানুর রহমানকে কর অঞ্চল-নরসিংদীতে; ই-ট্যাক্স ম্যানেজমেন্ট ইউনিটের সাইয়েদ মুহাম্মদ শোভাইবকে সেন্ট্রাল ইন্টেলিজেন্স ইউনিট, ঢাকায়; কর অঞ্চল-১০, ঢাকার মো. মাসুদুর রহমানকে কর অঞ্চল-যশোরে; কর অঞ্চল-২২, ঢাকার সঞ্জয় আচার্য্যকে কর অঞ্চল-নরসিংদীতে; কর অঞ্চল-২৩, ঢাকার নাসরিন আক্তারকে ই-ট্যাক্স ম্যানেজমেন্ট ইউনিটে; কর আপীল অঞ্চল-০১, ঢাকার আসমা বিনতে আব্দুল্লাহকে আয়কর গোয়েন্দা ও তদন্ত ইউনিটে; কর অঞ্চল-১৬, ঢাকার কামরুন নাহারকে কর অঞ্চল-নরসিংদীতে বদলি করা হয়েছে।

বদলি হওয়া ২২৫ কর পরিদর্শকের নামের তালিকা নিচে যুক্ত করা হলো—

