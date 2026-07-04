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ঠাকুরগাঁও

পীরগঞ্জে বিনা মূল্যে সেলাই মেশিন পেলেন ২০৮ দুস্থ

পীরগঞ্জ (ঠাকুরগাঁও) প্রতিনিধি 
পীরগঞ্জে বিনা মূল্যে সেলাই মেশিন পেলেন ২০৮ দুস্থ
ঠাকুরগাঁওয়ের পীরগঞ্জে গ্রামীণ নারীদের আত্মকর্মসংস্থান ও অর্থনৈতিকভাবে স্বাবলম্বী করে তুলতে ২০৮ জন দুস্থ ও অসচ্ছল নারীর মধ্যে বিনা মূল্যে সেলাই মেশিন বিতরণ। ছবি: আজকের পত্রিকা

ঠাকুরগাঁওয়ের পীরগঞ্জে গ্রামীণ নারীদের আত্মকর্মসংস্থান ও অর্থনৈতিকভাবে স্বাবলম্বী করে তুলতে ২০৮ জন দুস্থ ও অসচ্ছল নারীর মধ্যে বিনা মূল্যে সেলাই মেশিন বিতরণ করা হয়েছে। আজ শনিবার দুপুরে উপজেলা পরিষদ মিলনায়তনে উপজেলা পরিষদের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি (এডিপি) প্রকল্পের আওতায় সেলাই মেশিনগুলো বিতরণ করা হয়।

বিতরণ অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন ঠাকুরগাঁও-৩ আসনের সংসদ সদস্য জাহিদুর রহমান জাহিদ।

জাহিদুর রহমান বলেন, এই উদ্যোগ নারীদের আত্মকর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি, আর্থিক স্বাবলম্বিতা অর্জন এবং পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়নে সহায়ক হবে।

উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা গোলাম রব্বানী সরদারের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন উপজেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক ও সাবেক উপজেলা চেয়ারম্যান জিয়াউল ইসলাম জিয়া, পীরগঞ্জ থানার তদন্ত কর্মকর্তা আব্দুল হাকিম, পীরগঞ্জ ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান মোকলেসুর রহমান চৌধুরী, উপজেলা বিএনপির সাংগঠনিক সম্পাদক জিল্লুর চৌধুরী, হাজীপুর ইউনিয়ন বিএনপির সভাপতি আমিনুল রহমান আমিন, পীরগঞ্জ প্রেসক্লাবের সভাপতি জয়নাল আবেদীন বাবুল, সাধারণ সম্পাদক নসরতে খোদা রানা প্রমুখ।

বিষয়:

ঠাকুরগাঁওনারীরংপুর বিভাগ
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