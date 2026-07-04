প্রথম মাসের সম্মানীর টাকা দিয়ে অসহায় বৃদ্ধার ঘর করে দিলেন এমপি

ময়মনসিংহের হালুয়াঘাট সীমান্তবর্তী গাজীরভিটা ইউনিয়নের নামছাপাড়া এলাকার বাসিন্দা অসহায় বৃদ্ধ রিনা রিছিল। একমাত্র ছেলে রাজধানী ঢাকায় বসবাস করেন। মাকে দেখাশোনা করেন না তিনি। বাধ্য হয়ে ভিক্ষা করে জীবিকা নির্বাহ করেন রিনা রিছিল। বসবাসের জন্য ছিল একটিমাত্র ঝুপড়ি। সামান্য বৃষ্টিতেই পানি পড়ত ঘরের ভেতর।
সেই অসহায় রিনা রিছিলকে নবনির্মিত একটি টিনশেড ঘর উপহার দিয়েছেন হালুয়াঘাট-ধোবাউড়ার সংসদ সদস্য সালমান ওমর রুবেল। আজ শনিবার বিকেলে আনুষ্ঠানিকভাবে রিনা রিছিলের হাতে ঘরের চাবি তুলে দেন তিনি।
এ সময় ঘরটি বেলুন, রঙিন কাপড় ও আলোকসজ্জায় সাজানো হয়। ঘরের সামনে টানানো ব্যানারে লেখা ছিল ‘নির্মাণকৃত ঘর উপহার’। ফিতা কেটে ঘরটির আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন সংসদ সদস্য।
সংসদ সদস্য সালমান ওমর রুবেল বলেন, ‘ভিক্ষা করে এই রিনা রিছিল আমাকে ৭০ টাকা দিয়েছিলেন নির্বাচন পরিচালনার জন্য। তাঁর সেই নিঃস্বার্থ ভালোবাসা ও ত্যাগ আমার হৃদয়কে স্পর্শ করেছিল। আমার প্রথম মাসের প্রাপ্য সম্মানীর পুরো টাকা দিয়ে ঘরটি তৈরি করে দিয়েছি।’
সালমান ওমর রুবেল আরও বলেন, ‘সমাজে এখনো অনেক মানুষ রয়েছে, যারা মাথা গোঁজার মতো নিরাপদ আশ্রয় থেকে বঞ্চিত। তাঁদের পাশে দাঁড়ানো আমাদের সামাজিক ও নৈতিক দায়িত্ব।’
ঘর পেয়ে আবেগাপ্লুত রিনা রিছিল বলেন, ‘আমার মতো গরিবের এত বড় উপকার করবেন, কখনো ভাবিনি। দীর্ঘদিন ধরে অনিরাপদ পরিবেশে বসবাস করছিলাম। ঝড়বৃষ্টিতে ভীষণ কষ্টে থাকতে হতো। আর কষ্ট করতে হবে না।’
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